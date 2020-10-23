Готовлю мексиканский кофейный ликер Калуа, на который я пожадничал 2000 рублей и показываю зачем он мне и при чем тут «Большой Лебовски»

Кто смотрел культовый фильм братьев Коэн «Большой Лебовски», обратил внимание на любимый напиток главного героя – коктейль «белый русский».

И я тоже обратил и захотел попробовать. Заскочил в местный бар, заказал стаканчик. Когда пригубил, то подумал: «Было бы здорово иногда готовить «белый русский» дома!»

Этот рецепт прислал подписчик Герман, который присоединился к нашему блогу 3 месяца назад.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Выпросил у бармена рецепт. Для «белого русского» нужны: водка, сливки и мексиканский кофейный ликер Kahlua (Калуа).

Если с первыми двумя компонентами никаких проблем не возникло – продаются в любом магазине. А вот ликер в моем провинциальном городе – вещь диковинная.

Не без труда нашел я его в крупном супермаркете, но цена меня не обрадовала.

Такие деньги платить я был не готов. И решил вспомнить студенческое самогонное прошлое и приготовить ликер самостоятельно.

Какие ингредиенты потребуются

После долгого хождения по форумам я выбрал, как мне показалось, оптимальный рецепт.

Для ликера потребуется:

200 г сахара;

1 чайная ложка ванильного сахара или стручок ванили;

200 мл кофе; от качества кофе напрямую зависит вкус готового продукта, поэтому сварите хороший кофе, не используйте растворимый (если совсем лень – сходите в кафе и закажите пару чашек эспрессо);

самое главное: 300 мл водки или самогона крепостью 40 градусов.

Я использовал самогон из своих запасов. Если вы занимаетесь домашней дистилляцией, то бросьте в сухопарник или джин корзину кофейные зерна. Тогда дистиллят принесет в ликер собственные кофейные нотки.

Для ликера я взял: 200 г сахара, ложку ванильного сахара, 200 мл эспрессо и самогон крепостью 40 градусов.

Процесс приготовления

Варим кофе. Я использовал для этого кофемашину и свежемолотую арабику. В горячем кофе растворяем весь сахар в том числе ванильный. Получится тягучий сироп – основа нашего ликера. Перед добавлением самогона (или водки), сиропу нужно дать остыть. В горячий раствор заливать алкоголь бессмысленно. Этим вы только увеличите испарение спирта и ваш напиток потеряет градус. Если вы – эстет или собираетесь кого-то угощать напитком, можете профильтровать от мелкой взвеси кофе. Для этих целей сгодится кофейный фильтр. Но я не фильтровал – у меня взвеси было не так много. Если вместо ванильного сахара вы решили использовать только натуральные продукты и запаслись стручком ванили, то закиньте его в тару с ликером, пусть он настоится неделю. Я не мудрил и просто добавил ванильный сахар. Важный момент, о котором все забывают. Готовый напиток нужно налить в красивую бутыль, лучше всего от оригинального ликера. Особенно если будете пускать кому-нибудь «пыль в глаза» или ставить на стол.

Этапы приготовления:

Я попросил в соседнем баре угостить меня пустой бутылкой от оригинального ликера Kahlua (Калуа). В него и залил свой домашний напиток.

Какой результат я получил

В чистом виде пить ликер я, конечно, не стал. Я приготовил коктейль «белый русский».

Традиционно белый русский подается в стакане, который называется Рокс.

На крупные кубики льда (именно кубики, а не фрапе) заливаем 30 мл водки, 30 мл сливок 10% жирности и 30 мл кофейного ликера.

Результат порадовал: вкус мягкий и приятный. А самое главное: коктейль получился по вкусу очень близкий к тому, что я пробовал в баре.

Я решил, что хорошим надо делиться. И на ближайший праздник в узком кругу друзей на стол поставил свой ликер. Естественно, никому не говорил, что самодельный. Гостей я угощал двумя коктейлями: классическим «белым русским» и «белым мусором».

«Белый мусор» – это вариация коктейля «белый русский», в котором вместо водки используется виски.

Гости были довольны. Дамы осыпали меня комплиментами, какой я хороший хозяин, что раскошелился на такой дорогой напиток и угостил друзей.

Попробуйте и сами приготовить мексиканский ликер Kahlua и зацените рецепт. Что бы вы в нем улучшили?