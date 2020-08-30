Готовлю «Мюнхенский лимонад» и «Барбареллу» на каждый праздник: делюсь простейшим рецептом коктейлей из пива

Как-то раз мы собрались в ресторане с женами и предоставили им выбор алкогольных напитков. Естественно, девушки запросили коктейли!

Мужчины поворчали, но быстро нашли компромисс: в меню значились пивные коктейли «Мюнхенский лимонад» на основе светлого пива и «Барбарелла» на основе темного.

Мы радостно потирали руки – и женщинам угодили, и пивка попьем. Такое сочетание нечасто встречается в суровой супружеской жизни.

История моего подписчика Владимира.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Я начал со светлого «Лимонада», и поначалу мне показалось, что он оправдывает свое название: напиток был легким, умеренно сладким, с приятным ароматом лимона.

Когда подошла моя очередь произносить тост, я встал и почувствовал приличное головокружение. Стало понятно: я пил весьма крепкий алкогольный напиток, обманчиво маскирующийся под «компот».

Следующим на очереди был коктейль «Барбарелла» – совершенно другой по вкусовым ощущениям, но не менее крепкий. Здесь преобладал аромат черной смородины в сочетании с терпкостью темного пива. Этот напиток показался мне более «тяжелым» и насыщенным.

В общем, оба пивных коктейля оказались весьма оригинальными – настолько, что мне захотелось самостоятельно приготовить их дома. Тем более, приближался Новый год, а значит был повод угостить друзей и родственников необычным напитком.

Какие ингредиенты потребуются

В меню ресторана под названием коктейлей был написан их состав. Ингредиенты «Мюнхенского лимонада» – лимонный сироп, водка и светлое пиво. «Барбарелла» включает черносмородиновый сироп, виски и темное пиво.

Для начала я озадачился проблемой сиропа. Конечно, можно было купить готовый – и лимонный, и смородиновый сиропы есть, например, в линейках Monin (Монин) или Rioba (Риоба).

Но, во-первых, это довольно дорого: литровая бутылка Монин стоит в среднем 600 рублей, а Риоба 0,7 л – 360! Ну, а во-вторых, состав таких сиропов привел меня в ступор: красители, ароматизаторы, регуляторы, словом – «Е на Е сидит и Е погоняет»!

И тогда я решил приготовить натуральные домашние сиропы, для чего купил три лимона и упаковку замороженной черной смородины на 400 г. Ну а сахар и вода дома всегда найдутся.

Тут вопросов не возникло: обычно я покупаю водку «Русский стандарт», желательно Gold (Голд) – она меня устраивает по качеству больше других. Для 10-12 порций коктейля достаточно полулитровой бутылки. Я взял по акции со скидкой за 480 руб.

С виски тоже все просто: в данном случае можно взять подешевле, например, White horse (Уайт хорс) или William Lowson (Уильям Лоусон). Эти бутылки обычно есть в продаже в любом супермаркете, цена 700-750 рублей за 0,5 л.

Такого объема достаточно для приготовления 10-12 порций по 350 мл. Да, коктейль «Барбарелла» получается более дорогим!

Пиво для коктейля лучше брать нейтральное, без ярко выраженных вкусовых акцентов.

Среди светлых сортов таким мне представляется Löwenbräu (Левенброй), тем более что родина его производства – Мюнхен, и для «Мюнхенского лимонада» этот сорт подойдет лучше всего.

Подойдет также Holsten (Хольстен) или Tuborg («Туборг»). Если брать банки или бутылки по 0,5 л, то их нужно 6 штук, цена за банку 50-70 рублей.

Выбирая темное пиво, я остановился на чешском Krušovice (Крушовице). Расчет количества такой же, как и для светлого пива. Банка стоит 80 руб.

Процесс приготовления

Сиропы для коктейлей я начал готовить заранее, чтобы к празднику все охлажденные ингредиенты уже ждали часа своего объединения.

Лимоны я хорошо промыл, нарезал на четвертинки и выжал сок в большую кружку. Смородину просто достал из морозилки; кстати, летом можно использовать и свежие ягоды.

Для обоих видов сиропа нужно взять по 0,5 кг сахара и по 200 мл воды. Удобно готовить одновременно, в двух кастрюльках.

Сахар смешивается с водой до его полного растворения, доводится до кипения, а затем нужно засыпать в одну кастрюлю ягоды смородины, в другую – лимонные корки. Снова довести до кипения и проварить в течение 4-5 минут.

Теперь смородиновый сироп можно отставить в сторону, а в лимонный – влить выжатый сок, еще раз дождаться кипения и также снять с подогрева. Дождаться полного остывания сиропов, отфильтровать, перелить в какие-нибудь емкости и убрать в холодильник.

Ну а сам процесс приготовления коктейлей происходит непосредственно перед их подачей. В высокие бокалы объемом 320-350 мл сначала нужно налить сироп, затем, не смешивая, крепкий алкоголь. И только потом, осторожно, наклонив бокал, тонкой струйкой вливать пиво.

Важно! Если бокал не наклонить, то образуется очень много пены!

При соблюдении всех вышеуказанных советов на поверхности коктейля образуется ровная пенная шапка.

Пропорции следующие:

для «Мюнхенского лимонада»: 40 мл лимонного сиропа, 40 мл водки, 220 мл светлого пива;

для «Барбареллы»: 40 мл черносмородинового сиропа, 40 мл виски, 220 мл темного пива. Здесь указаны средние пропорции.

За счет уменьшения или увеличения количества составляющих, можно получить коктейли более или менее сладкие и более или менее крепкие – дело вкуса. Каждый бокал можно украсить и вложить соломинку.

Какой результат я получил

Конечно, бокалы с янтарной или темно-бордовой жидкостью, украшенные ломтиками лимона и листьями мяты, эффектно смотрелись на праздничном столе. Народ был в восторге!

Практически все утверждали, что пресловутое сочетание пива с водкой или пива с виски не вызвало негативных последствий типа головной боли. Может, это за счет высокого содержания витамина С в сиропах?

Теперь я на каждый праздник готовлю пивные коктейли. Чаще, конечно, более легкий и более дешевый «Мюнхенский лимонад». Это очень удачный вариант праздничной выпивки: можно заранее все подготовить и подать к столу оригинальный и вкусный алкогольный напиток.

Попробовал также сделать светлый пивной коктейль с вишневым сиропом (купил упаковку замороженной вишни и приготовил, как смородину).

Теперь мне интересно попробовать сочетание и других ингредиентов. Надеюсь, что кто-нибудь мне подскажет – что еще можно смешать с пивом, чтобы получить сбалансированный по вкусу коктейль?