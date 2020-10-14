Готовлю настойку на черноплодной рябине из сада, пока не грянули первые морозы: делюсь бабушкиным рецептом

Волей случая попал я на именины к одному знакомому. Хозяйка, как и полагается, накрыла на стол. И вроде бы все как обычно, но тут я заметил, что на столе нет магазинного вина, зато были самодельные настойки да наливки из сливы, облепихи, рябины.

Как оказалось, хозяева давно экспериментируют с домашним алкоголем и не делают секрета из своих рецептов.

Позже, я задумался над этим. А ведь и правда, можно и самому попробовать приготовить настойку. Тем более что сад ломился от черноплодной рябины. Чего добру пропадать?

История от подписчика Михаила, который только недавно стал читать наш блог.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Я уже не в первый раз сталкиваюсь с некачественным алкоголем в магазине, да еще и по «кусачим» ценам.

Поэтому мне в голову все чаще стала закрадываться мысль: «А как раньше простые люди обходились без магазинов? Где брали спиртное для застолий?». И эта мысль становилась все настойчивее.

Естественно, самогонка – как она есть - меня не устраивала, да и гости мои не заслужили такой участи. Невольно вспомнил я деревенское детство и хлебосольную бабушку, у которой всегда для дорогих гостей была припасена бутылочка с настойкой из черноплодной рябины.

Вдохновившись воспоминаниями, я стал искать записи о приготовлении этой настойки в старой семейной книге рецептов. И теперь делюсь с вами найденным фамильным секретом.

Какие ингредиенты потребуются для приготовления настойки

Ингредиенты для настойки просты, да и сам рецепт несложный. Самое главное, вовремя собрать урожай черноплодной рябины: в сентябре-начале октября, до первых ночных морозцев. Ну и, конечно, нужна качественная водка или хороший самогон.

Итак, ингредиенты:

1 кг промытых ягод черноплодной рябины;

1 л водки;

150 г сахарного песка;

5-6 листьев вишни (желательно);

3-4 шт. сухой гвоздики (по вкусу).

Кухонная утварь, которая мне понадобилась:

2-литровая банка с крышкой;

кастрюля;

сито.

Финансовые затраты на 1,1 литра настойки — 450 руб. за сахар и водку.

Процесс приготовления

Я подготовил все необходимые ингредиенты: рябину тщательно перебрал, удаляя плодоножки и некачественные плоды. Ягоды заранее промыл в холодной воде и просушил на полотенце. Берите старое полотенце, потому что пятна от черноплодки практически не отстирываются.

На дно банки я уложил листья вишни и гвоздику. Затем сложил все ягоды и засыпал их сахаром. Все аккуратно перемешал и дал постоять 10 минут, чтобы ягода «подружилась» с сахаром.

Затем в банку с черноплодной рябиной, которая уже дала сок, залил водку.

Теперь важный момент: банку с настойкой нужно хранить в темном сухом месте. У меня она стояла в шкафу. И стоять она там должна ни много ни мало, а не меньше трех недель.

И чем дольше настаивается содержимое, тем ярче цвет и вкус настойки. Каждые 3-4 дня ингредиенты нужно взбалтывать, не открывая крышку.

Важно! Не храните настойку в холодильнике. Это испортит ее вкус.

Выждав положенные три недели, я достал банку и процедил содержимое через сито прямо в кастрюлю. Так удобнее. Да и настоечка должна немного «подышать».

За то время, что ягоды настаивались, я приготовил небольшие красивые бутылочки из-под коньяка для розлива.

Какой результат я получил

Удивительно, что у меня все удалось с первого раза! Настойка получилась глубокого рубинового цвета, прозрачная и чистая. Она играла в бокале медным блеском. Казалось, я поймал яркое солнце и закупорил его в бутылку для зимних темных вечеров.

Попробовав на вкус, я ощутил насыщенный, чуть терпкий вкус вишни, пряностей и почему-то сливы, которой в рецепте и в помине не было. Возможно, так проявилась добавленная гвоздика, которая совсем здесь не чувствовалась.

Этот бесхитростный бабушкин рецепт подойдет не только опытным домохозяйкам, но и тем, кто и половник-то в руках не держал. Черноплодка растет почти в каждом саду и не требует ухода.

Только вот смущает сахар, добавленный в ягоды. Получается, не всем можно будет попробовать рубиновое чудо. Что если убрать его из рецепта? Не будет ли слишком терпко или будет горчить?

Пока еще в садах есть арония, а именно так по-научному называется черноплодная рябина, хочу повторить рецепт, но уже без сахара. А вы что думаете?