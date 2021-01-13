Ох уж этот самогон! Столько рецептов существует на свете, однако, действительно достойный вариант его приготовленя мне достался от дедушки, который был ярым самогонщиком. Деда все на селе называли владыкой самогона, настолько уж он у деда получался жгучий и качественный.

Мне повезло, что этот рецепт достался по наследству. С первого взгляда может показаться, что чеснок – это не тот ингредиент, который стоит добавлять в самогон. Однако приготовление напитков – это полет фантазии, поэтому этот вариант должен стоять на полке у каждого.

Вкус самогона получается мягким, однако, сам напиток крепок, поэтому он явно подойдет тем, кто любит эксперименты и хочет разнообразить свой опыт.

Историю прислал мой подписчик Виталий.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Чеснок должен быть тяжелый. Это значит, что в нем достаточно воды, из него выйдет много сока. В результате сам самогон получится насыщенным и терпким.

Чеснок не должен иметь металлический привкус. Это может проявиться во вкусе будущего напитка, поэтому перед приготовлением стоит внимательно отследить этот момент. Достаточно просто самостоятельно попробовать чеснок.

Лучше выбирать чеснок с кусочком стебля, так как это тоже является показателем качества и свежести.

Для того чтобы приготовить этот напиток богов, я использовал чеснок, который у меня растет на огороде. Я посадил российский чеснок, а не китайский, так как он имеет ряд отличительных признаков, да и к тому же не содержит хлора, как некоторый импортный:

Важно! Если вы покупаете чеснок, то советую смотреть на внешний вид. Российский чеснок может прорастать – это совершенно нормально. Плохо, когда чеснок имеет идеальный внешний вид. Это говорит о том, что он, возможно, импортный.

400 грамм чеснока;

0,5 л очищенного самогона.

Думаю, что не возникнет проблем у тех, кто для самогона берет свой, домашний чеснок. Я поступил так же. Взял самые лучшие головки, которые у меня только были на грядке, а также собственный самогон. В целом для приготовления понадобилось:

После приготовления всех ингредиентов я приступаю к самой сути.

Процесс приготовления

Затем в ход идет блендер. У меня достаточно мощная модель, поэтому сам процесс измельчения прошел быстро. Если у вас нет блендера, можно использовать старый дедовский метод - обычная терка. Однако тогда процесс займет гораздо больше времени.

Для начала я подготовил чеснок. Для этого необходимо взять несколько головок, тщательно их почистить, чтобы не оставалось шелухи. Далее его стоит разделить на мелкие дольки.После получения однородной кашицы, готовый и очищенный самогон я смешиваю с полученной массой, тщательно перемешиваю. Практически готовый напиток я помещаю в закрытый сосуд и ставлю в комнату, где у меня хранятся заготовки и запасы спиртного.

Эта комната имеет плотные шторы и в целом там достаточно тепло. Для того чтобы алкоголь настоялся, нужно выбирать теплое место без перепадов температуры.

Важно! Емкость стоит выбирать стеклянную.

Что получится в итоге

Настойка должна простоять месяц. После этого я процеживаю её через марлю и снова оставляю на 15 дней в тех же условиях.В самом конце получается отличная чесночная настойка! С первого раза может показаться, что у нее приятный, но при этом терпкий вкус. Причем пьётся он просто, самогон практически не чувствуется.

Примерно так будет выглядеть настойка.

Настойка имеет яркий и выраженный чесночный вкус. Запах соответствует добавленному ингредиенту. Цвет - желтоватый. Самогон будет мутный из-за того, что чеснок выделяет соответствующий пигмент – это нормально.

Если брать чеснок прямо с грядки, то оттенок будет зеленее. Это связано с тем, что более свежий плод имеет больше сока, однако, со временем он может иссушаться.

Как подавать и с чем употреблять

Подавать чесночную настойку можно с любыми блюдами, но особенно вкус раскроется вместе с мясными продуктами и крепкими наваристыми супами. Хорошо этот самогон сочетается с мясом, запеченным на углях, поэтому я часто готовлю его на шашлычный сезон.

Особых ограничений по употреблению самогонной настойки нет. Пить её можно из любой тары, однако лучше всего подойдут стеклянные стопки или же вовсе железная фляжка. Хранится самогонка в той же таре, в которой она настаивалась.

Я люблю экспериментировать с разными алкогольными напитками и рад, что этот уникальный рецепт достался мне по наследству. Если и раньше подобные напитки пользовались успехом, то почему бы это не повторить их сейчас? А у вас сохранились фамильные рецепты?