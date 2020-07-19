Готовлю вино в первый раз, все заплесневело и пришлось вылить: что пошло не так

Приходилось ли вам выливать десять литров замечательного молодого вина в унитаз? Мне вот пришлось как-то раз. До сих пор я этот случай забыть не могу. И убыток-то небольшой – все вино обошлось мне в цену трех килограммов сахарного песка, а все равно обидно.

Будет тут обидно, когда сам это вино готовил, ждал, когда оно дозреет, представлял в мечтах, как с близкими и друзьями устрою дегустацию… Впрочем, обо всем по порядку.

История от моего подписчика Артема.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Что такое домашнее вино в современных условиях? С одной стороны, экономия, с другой – уверенность в его составе и абсолютной натуральности. Ну, и просто интересно. Простор для творчества и эксперимента.

А ведь это еще не все. Всегда под рукой отличный подарок. Ты – желанный гость в любой компании, и слава крутого винодела, как круги по воде, распространяется вокруг твоей персоны.

При этом сложностей, в общем-то, никаких. Ягоды, сахар, большая стеклянная бутыль, немного свободного времени – это все, что понадобится.

Такие мысли периодически посещали меня, пока я не понял, что пришло время реализовать свое желание на практике. Действовал больше по наитию и в соответствии со своими знаниями по предмету.

Я был уверен - главное, в домашнем вине натуральность и изысканный вкус. Поэтому решил – никаких пищевых дрожжей, только дикие, которые сами по себе живут на ягодах. Ну, и сахар, так и быть.

В нашей Средней полосе России ягоды вам не винный виноград, сладости в них явно недостаточно, чтобы без сахара вино хорошо бродило.

Мой первый опыт виноделия

Был конец лета, и выбор виноматериала, особенно такого, который для меня ничего бы не стоил, был невелик.

Поэтому я остановился на рябине - дерево на нашем дачном участке в том году было усыпано крупными ярко-оранжевыми кистями. А тут еще в хозяйстве у родителей нашлась восхитительная 20-литровая бутыль темно-зеленого стекла с узким горлом.

Не буду подробно рассказывать о том, как я готовил рябиновое вино. Самое главное и удивительное в том, что оно получилось!

Полностью созрело и даже осветлилось аккурат к моему дню рождения. Литров 10 точно вышло. Друзьям оно было представлено с большой помпой как абсолютно натуральный и элитный продукт.

Кто пил молодое вино, знает его коварство. По вкусу оно как компот и пьется соответственно. Кажется, что опьянеть от него невозможно.

Сидишь вот так, опрокидываешь стакан за стаканом, а потом, оказывается, что встать-то уже и не можешь. Кто больше всех из моих приятелей шутил про то, что градус у вина подкачал, тот первый и не смог встать. В общем, успех - оглушительный.

После этого почувствовал я себя знатным виноделом. В следующий огородный сезон урожай ягод не пропустил. Больше всего оказалось у нас черной смородины. А вкус у нее как раз такой изысканный, как представлялось мне в моих мечтах об элитном алкоголе собственного производства.

Какие ингредиенты потребовались

Итак, ягоды собраны - килограмм пять примерно. Мыть их нельзя категорически - дикие дрожжи смоются, а нам, наоборот, размножить их надо.

Перебирать я их тоже не стал, подумал - и так они отборные. В большой эмалированной посудине помял обычной мялкой, какой картофельное пюре делаем, засыпал песком в количестве этак 3 кило, долил воды немного, литр примерно.

Аккуратно прикрыл чистым вафельным полотенцем. Убрал подальше от солнечных лучей на всякий случай. И оставил на несколько дней - пусть дикие дрожжи размножаются!

Процесс приготовления

Потом хорошенько отжал через несколько слоев марли. Получившийся сироп залил в свою 20-литровую бутыль, добавил туда воды примерно до половины.

Можно было, конечно, на горлышко просто перчатку резиновую надеть и проколоть в пальчике маленькую дырочку, но я же знатный винодел. Решил, сделаю все по правилам.

Подходящая пробка, пропущенная через неё резиновая трубочка, опущенная в банку с водой, и водный затвор готов. Осталось только ждать минимум месяц, пока дрожжи сделают свое дело.

Я периодически проверял заветную бутыль. Брожение шло, как положено, и через месяц с небольшим я решил, что уже можно разлить вино по емкостям, чтобы оно осветлялось.

Какой результат я получил

Снимаю водный затвор, начинаю переливать. И о, Боже! Что это? Сверху на вине слой плесени.

Что пошло не так? Зову жену, показываю с трагическим видом плесень, говорю, мол, придется вылить. А она мне давай толковать, что, дескать, может, это не страшно. Снять сверху этот слой и все. Нет уж, я рисковать не стану. Жалко, конечно, продукт и свои старания, но здоровье дороже.

Волоку тяжеленную и неудобную бутыль в туалет и выливаю в унитаз. А оно, зараза, пахнет так… Аромат такой… Прям, как и должен элитный алкоголь пахнуть. Лью и чуть не плачу. Вот тебе и знатный винодел.

Кто виноват и что делать

И, представьте себе, через некоторое время, прочитал я где-то, что бывает так, с плесенью-то. А вино при этом и впрямь хорошее, просто плесень аккуратно снять надо.

Несколько лет с тех пор прошло. Больше я вина не делал. И тут недавно знакомые мне самодельное вино вдруг дарят. И какое? Смородиновое, конечно.

Вот я и думаю: а может, вернуться к виноделию на новом витке понимания вопроса? Благо, информации по этой теме теперь море, и в интернет-сообществах поддержку найти можно.