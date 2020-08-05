Хорошую медовуху в магазине почти не найти, поэтому приготовил сам: что получилось за 1000 рублей и 1,5 недели ожидания

Мы с друзьями большие любители поэкспериментировать, но я никогда не думал, что один из таких экспериментов приведет меня к новому увлечению, причем весьма необычному.

Попали мы как-то в бар на дегустацию различных видов алкоголя, среди которых были сидр, медовуха, пиво и другие.

Никогда не думал, что можно так сильно испортить вкус медовухи из натуральных (по заверению персонала) ингредиентов.

Ушли мы расстроенные и разочарованные, но именно тот момент заставил меня пойти на опыт, который я раньше даже не мог вообразить.

Историей поделился мой читатель Геннадий.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Не то, чтобы я большой фанат пьянок-гулянок – я употребляю крепкие (и не очень) виды алкоголя в первую очередь ради их насыщенного вкуса.

Поэтому не каждое виски или водка мне приходились по душе. Даже малейшая горечь во вкусе заставляла меня отказаться от пива или медовухи.

Про химию, которую добавляют в алкоголь, я уж совсем молчу. И вот однажды я решил подписаться на интереснейшую аферу – а почему бы не сварить алкоголь самостоятельно?

Из всех видов спиртного больше всего я люблю пиво и медовуху. Последнюю очень тяжело найти в продаже, а уж тем более качественную. Поэтому если уж с чего-то начинать, то пусть это будет медовуха.

Какие ингредиенты потребуются

300 г свежего меда;

2 л чистой воды;

1 ч ложка дрожжей;

шишки хмеля – 5 г.

Начал я с самого простого шага – поиск рецепта в интернете. Вы не поверите, сколько вариаций медовухи можно найти на просторах сети. Выбрал я самый простой из них:

Запасы ингредиентов хранятся рядом с медовухой

Мед я как таковой не люблю, поэтому запасов у меня не было – пришлось брать на заказ. За 1 кг меда я заплатил 600 рублей.

То же самое касается и шишек хмеля, сомневаюсь, что у кого-то они завалялись дома. На 1 кг пришлось потратиться в районе 400 рублей. Успокаивало одно – если получится, то эти затраты себя окупят.

Важно! Как оказалось, шишки хмеля можно было найти и в обычной аптеке (ну кто же знал!). Поэтому если будете готовить по моему рецепту, то зайдите в ближайшую – сэкономите на затратах в два раза.

Процесс приготовления

Я перешел к приготовлению медовухи. Первые шаги были весьма просты. Я взял большую кастрюлю, залил туда 2 л воды и поставил на плитку, чтобы она дошла до состояния кипения.

После этого добавил мед (пришлось караулить это «зелье» и постоянно его перемешивать). Пенку обязательно нужно снимать, чтобы она не испортила вкус медовухи.

После этого кастрюля снимается с огня и ставится в комнату, чтобы она охладилась. Когда температура снизится до 25-30 градусов, то можно добавлять дрожжи – здесь лучше выждать лишний раз, поскольку дрожжи могут погибнуть, если их добавить при более высокой температуре.

Важно для новичков! На этом этапе я понял, что не зря купил мед с запасом. Первый раз я поторопился и добавил дрожжи слишком рано – в результате смесь простояла несколько дней и ничего не произошло.

Когда с этим этапом я справился, то столкнулся еще и с тем, что вкус оказался немного «пустоват» - в следующий раз я поэкспериментировал с корицей и яблоками, и вот это уже было похоже на настоящую медовуху.

После того как все было готово (ну не с первого раза, конечно) я отнес медовуху в соседнюю комнату, предварительно перелив жидкость в пластиковый бутыль и поставив гидрозатвор. Эта часть квартиры расположена на теневой стороне, и там достаточно прохладно для того, чтобы медовуха забродила.

Процесс брожения длился около 1,5 недель – определил я, что медовуха готова по отсутствию пузырей в гидрозатворе. Если они все еще присутствуют, то лучше оставить медовуху настояться еще несколько дней.

Когда подошло время проверять результат, то перед тем, как перелить медовуху в тару я несколько раз процедил ее через марлю, чтобы избавиться от осадка. После того как бутылки несколько дней пробыли в холодильнике, настало время пробы.

Какой результат я получил

Может и не с первого раза, но результат порадовал меня и мою семью. Пилась медовуха мягко, при этом опьянения абсолютно не чувствовалось, ведь градус составлял меньше 5%.

Конечно, вкусу чего-то не хватало и в следующих своих экспериментах я учел эти ошибки:

увеличил время выдержки до 3 недель;

добавил дополнительные ингредиенты, такие как мускат и ягоды.

Получился у меня потом и вариант с газированной медовухой – на дно бутылок я добавил меда и дал настояться готовой медовухе в темном месте еще 5 дней до появления углекислого газа.

Экономия в цене также оказалась значительной: в среднем литр домашней медовухи стоит 750-800 рублей. С учетом всех ингредиентов я потратил около 1 000 рублей и получил 5 л готовой медовухи. И это с учетом использования всех ингредиентов и для нескольких неудачных попыток.

Результатом я остался доволен, поэтому изготовление алкогольных напитков меня увлекло. Сейчас я варю не только медовуху, но и настойки, коньяк, джин и другие.

А что думаете вы? Вы попробовали бы сделать любимый алкоголь самостоятельно? Или считаете, что лучше сэкономить время и купить его в магазине?