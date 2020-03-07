Одним из интересных традиционных русских алкогольных напитков является хреновуха. Я ее впервые попробовал в одном ресторане с русской кухней, когда был в Ростове. Мне настолько понравилась уместность этого напитка к блюдам, что захотелось попробовать сделать хреновуху дома.

Очередной рецепт домашнего алкоголя прислал мне подписчик Александр С. Лично я обязательно им воспользуюсь следующей осенью.

Что такое хреновуха

Хреновухой называют крепкую настойку. Такое разговорное название распространено больше остальных. А иногда ее называют хреновкой, хреновой водкой или хреновой настойкой. А произошло название от названия главного компонента — хрена. Сделать настойку несложно в домашних условиях.

Хреновуха известна очень давно. Раньше ее даже выдавали рабочим, занятым на тяжелых работах. Для приготовления использовали водку, спирт или самогон. Я обычно делаю напиток на своем самогоне, а хрена в огороде каждое лето столько растет, что хоть фабрику открывай.

Ингредиенты для напитка

Для приготовления настойки я использую только чистый самогон из сахарно-дрожжевой браги. Перегонять его нужно не менее двух раз максимально крепким. Это делается для того, чтобы никакие посторонние вещества не повлияли на вкус и аромат будущего напитка.

За сутки до использования самогон нужно разбавить водой до крепости 40-42%. При настаивании он неизбежно потеряет еще пару градусов.

Хрен лучше копать в конце лета, когда он уже созрел. Если собрать его раньше, напиток не будет иметь насыщенный своеобразный аромат. Можно, собрав хрен, сохранить его долгое время, заморозив в морозильнике.

Я заметил, что тонкие корешки обычно «злее и ядренее» толстых. Их я и стараюсь отобрать для напитка. На литр хреновухи я беру два корня толщиной примерно 1 см и длиной 15-20 см. Хрен нужно хорошо помыть и просушить салфеткой.

Второй, почти обязательный, ингредиент — мед. Его требуется две столовых ложки на литр. Он также добавит интересные вкусовые нотки напитку. Можно использовать любой натуральный мед. В некоторых случаях, когда присутствие медового вкуса нежелательно, можно использовать фруктозу.

Как приготовить хреновуху в домашних условиях

Для приготовления напитка я обычно использую двухлитровую банку с широким горлом. В бутылку загружать ингредиенты неудобно.

Хрен нужно очистить от кожицы и натереть на крупной терке, тогда настойка будет готова очень быстро, практически через 5-6 дней. Но я люблю просто порезать корешки ножом.

Настаивать придется подольше — дней 8-10, зато потом легче отфильтровать такую настойку. Натертый или порезанный хрен нужно засыпать в емкость для настаивания.

Совет. Мед лучше заранее растворить в небольшом количестве самогона, а потом залить в банку с хреном и заполнить остальным алкоголем.

Банку с настойкой необходимо плотно закрыть и выдерживать в теплом темном месте, каждый день перемешивая. После того, как напиток настоится, его нужно процедить через ватный фильтр (вата выкладывается на дно сита).

К основным ингредиентам можно добавить некоторые другие, которые могут изменить вкусовые свойства напитка. В зависимости от предпочтений, в состав хреновухи можно включить и следующие продукты:

чеснок;

горчицу;

имбирь;

сельдерей;

морковь.

Количество определяется также в соответствии с личными предпочтениями. Некоторые из таких ингредиентов могут еще и окрасить напиток, сделав его более привлекательным на вид.

Обычная хреновуха из хрена и меда имеет бледно-зеленый цвет. Иногда, чтобы ее подкрасить, можно ввести в состав сахарный колер.

Совет. Приготовить колер просто. Я выпариваю насыщенный сахарный сироп на чистой сковороде и потом жду, когда сахар расплавится и карамелизируется. От этого он становится коричневым.

Как хранить и как лучше пить хреновуху

Небольшой кусочек такого жженого сахара размером со спичечную головку способен окрасить литр напитка и при этом практически не изменит его вкус.Готовую хреновуху нужно разлить по бутылкам, которые плотно закрываются. Хранить ее нужно в холодном месте, желательно при температуре не выше +5°С. Тогда напиток можно употреблять в течение пяти лет.

Подавать его к столу лучше сильно охлажденным. Употребляется хреновуха в качестве аперитива к обильной трапезе. В качестве самостоятельной закуски под этот напиток подойдут мясная нарезка, соленая или копченая рыба, сало, сыр.

Приготовленная своими руками хреновуха окажется ничем не хуже фабричной, а удовольствие от получения результата окажется не меньшим, чем от употребления самого напитка. Во всяком случае, мне всегда больше нравится делать напитки, чем их употреблять.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А какие настойки предпочитаете вы? Есть ли у вас какой-нибудь секретный ингредиент при приготовлении хреновухи?