Я перепробовал множество способов перегонки домашнего ректификата и могу сказать, что это довольно муторный и долгий процесс. Общаясь с коллегами по хобби, я узнал, что у кого-то получилось немного автоматизировать перегонку.
А какой самогонщик не хочет, чтобы его аппарат гнал самостоятельно, без постоянного участия в процессе? Определяющий фактор в этом вопросе – как нагревается куб. Именно от способа нагрева зависит возможность автоматизации перегонки, поэтому поначалу у меня ничего не получалось.
Историей поделился мой давний подписчик Николай.
Газовый нагрев – невозможно контролироватьГазовый нагрев принято считать самым экономичным и быстрым методом. Достаточно поставить куб на плиту и уже через полчаса брага будет на грани кипения, но это и самый нестабильный способ – ведь контролировать уровень прогрева браги очень сложно.
Самогоноварение – процесс, в котором 1-2°С уже играют важную роль, а расхождение в 5°С в корне может повлиять на качество напитка на выходе.
Легкие головные фракции начинают испаряться уже при 65°С, в то время как спирт – при 70°С, и если температура будет слишком быстро повышаться, головы неизбежно попадут в спирт-сырец.
Я всегда пользовался газовым нагревом и могу сказать, что этот способ имеет и сильные стороны, но тот факт, что он требует постоянного присутствия – отрицать невозможно.
Теоретически автоматизировать процесс можно, но только в том случае, если газ подается не магистрально, а из баллона. Тогда достаточно использовать электромагнитный клапан и источник искры, но это очень небезопасно, поэтому никто не пользуется этим способом.
Переход на электрокубПользовался газовым нагревом я около трех лет, но когда переехал на дачу, был вынужден что-то менять, так как дом не газифицирован. Установить ТЭН в старый куб стало непростой задачей – как и многие коллеги, я пытался сэкономить.
Первое, что мне потребовалось – вварить кламп, а вваривается он только аргонной сваркой. Сделать это удалось у специалистов, а обошлось такое удовольствие в 1 500 рублей.
Также для установки ТЭНа мне потребовались:
- Специальная прокладка.
- Провода.
- Вилка.
- Термоусадка.
Потом в объявлениях в интернете я нашел водонагревательный ТЭН из латуни Б/У за 500 рублей и решил, что он отлично подойдет. Полдня провозившись с установкой ТЭНа и креплением прокладки для устранения малейших течей, я решил попробовать аппарат в деле.
Сначала все было нормально, нагрев пошел, на термометрах показания начали быстро изменяться, но спустя минут 40 брага начала остывать. Больше куб не нагревался, когда брага остыла, я прозвонил ТЭН мультиметром и оказалось, что он просто сгорел.
Скупой платит дваждыОбидно то – что брагу в тот раз спасти не удалось. Нагрев с последующим остыванием приводит к ее быстрому прокисанию, поэтому уже через шесть часов брага стала издавать неприятный кислый запах и была вылита в унитаз.
Следующее, что я сделал – заказал нормальный ТЭН, специально предназначенный для самогоноварения. Установить его оказалось намного проще, да и все провода шли в комплекте. Через полчаса я уже имел перед собой полностью электрифицированный куб.
Однако для полноценной перегонки этого недостаточно, так как температуру нужно еще и контролировать.
Для этого нужно использовать термореле, но я взял обычный термоконтроллер «Цыпа» для инкубаторов. Первая перегонка оказалась существенно легче перегонки на газу, так как можно было отходить на несколько часов.
Полная автоматизация процессаСразу скажу, что полностью автоматизировать процесс у меня не получилось, так как все равно приходится доставать шланг из одной емкости в другую, иначе и головы, и сырец, и хвосты – все попадало бы в одну банку.
В остальном удалось добиться полного автоматического переключения режимов. Сперва начинается отбор голов. Термоконтроллер установлен на 67°С, пропущен через таймер и работает в таком режиме ровно 60 минут.
Затем происходит автоматическое переключение на второй режим – отбор тела. ТЭН прогревает брагу до 82°С на протяжении трех часов. Все что требуется – перекинуть трубку в другую емкость.
Затем заключающий этап – отбор хвостов. Третий таймер запускает финальный цикл и ТЭН нагревает остатки браги до 91°С. Хвосты отбираются всего полчаса.
Итого подойти к аппарату нужно три раза – после отбора голов, после тела и для полного отключения. Придумать бы способ, как автоматизировать смену емкости. Может, у вас есть какие-нибудь идеи на этот счет?