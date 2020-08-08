Я перепробовал множество способов перегонки домашнего ректификата и могу сказать, что это довольно муторный и долгий процесс. Общаясь с коллегами по хобби, я узнал, что у кого-то получилось немного автоматизировать перегонку.

А какой самогонщик не хочет, чтобы его аппарат гнал самостоятельно, без постоянного участия в процессе? Определяющий фактор в этом вопросе – как нагревается куб. Именно от способа нагрева зависит возможность автоматизации перегонки, поэтому поначалу у меня ничего не получалось.

Историей поделился мой давний подписчик Николай.

Газовый нагрев – невозможно контролировать

Газовый нагрев принято считать самым экономичным и быстрым методом. Достаточно поставить куб на плиту и уже через полчаса брага будет на грани кипения, но это и самый нестабильный способ – ведь контролировать уровень прогрева браги очень сложно.

Самогоноварение – процесс, в котором 1-2°С уже играют важную роль, а расхождение в 5°С в корне может повлиять на качество напитка на выходе.

Легкие головные фракции начинают испаряться уже при 65°С, в то время как спирт – при 70°С, и если температура будет слишком быстро повышаться, головы неизбежно попадут в спирт-сырец.

Я всегда пользовался газовым нагревом и могу сказать, что этот способ имеет и сильные стороны, но тот факт, что он требует постоянного присутствия – отрицать невозможно.

Теоретически автоматизировать процесс можно, но только в том случае, если газ подается не магистрально, а из баллона. Тогда достаточно использовать электромагнитный клапан и источник искры, но это очень небезопасно, поэтому никто не пользуется этим способом.

Переход на электрокуб

Пользовался газовым нагревом я около трех лет, но когда переехал на дачу, был вынужден что-то менять, так как дом не газифицирован. Установить ТЭН в старый куб стало непростой задачей – как и многие коллеги, я пытался сэкономить.

Первое, что мне потребовалось – вварить кламп, а вваривается он только аргонной сваркой. Сделать это удалось у специалистов, а обошлось такое удовольствие в 1 500 рублей.

Также для установки ТЭНа мне потребовались:

Специальная прокладка. Провода. Вилка. Термоусадка.

Потом в объявлениях в интернете я нашел водонагревательный ТЭН из латуни Б/У за 500 рублей и решил, что он отлично подойдет. Полдня провозившись с установкой ТЭНа и креплением прокладки для устранения малейших течей, я решил попробовать аппарат в деле.

Сначала все было нормально, нагрев пошел, на термометрах показания начали быстро изменяться, но спустя минут 40 брага начала остывать. Больше куб не нагревался, когда брага остыла, я прозвонил ТЭН мультиметром и оказалось, что он просто сгорел.

Скупой платит дважды

Обидно то – что брагу в тот раз спасти не удалось. Нагрев с последующим остыванием приводит к ее быстрому прокисанию, поэтому уже через шесть часов брага стала издавать неприятный кислый запах и была вылита в унитаз.

Следующее, что я сделал – заказал нормальный ТЭН, специально предназначенный для самогоноварения. Установить его оказалось намного проще, да и все провода шли в комплекте. Через полчаса я уже имел перед собой полностью электрифицированный куб.

Однако для полноценной перегонки этого недостаточно, так как температуру нужно еще и контролировать.

Для этого нужно использовать термореле, но я взял обычный термоконтроллер «Цыпа» для инкубаторов. Первая перегонка оказалась существенно легче перегонки на газу, так как можно было отходить на несколько часов.

Полная автоматизация процесса

Сразу скажу, что полностью автоматизировать процесс у меня не получилось, так как все равно приходится доставать шланг из одной емкости в другую, иначе и головы, и сырец, и хвосты – все попадало бы в одну банку.

В остальном удалось добиться полного автоматического переключения режимов. Сперва начинается отбор голов. Термоконтроллер установлен на 67°С, пропущен через таймер и работает в таком режиме ровно 60 минут.

Затем происходит автоматическое переключение на второй режим – отбор тела. ТЭН прогревает брагу до 82°С на протяжении трех часов. Все что требуется – перекинуть трубку в другую емкость.

Затем заключающий этап – отбор хвостов. Третий таймер запускает финальный цикл и ТЭН нагревает остатки браги до 91°С. Хвосты отбираются всего полчаса.

Итого подойти к аппарату нужно три раза – после отбора голов, после тела и для полного отключения. Придумать бы способ, как автоматизировать смену емкости. Может, у вас есть какие-нибудь идеи на этот счет?