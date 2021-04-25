С тех пор как я сдал на права и официально стал водителем, в моей жизни периодически возникают ситуации, когда на каком-то празднике или деловом ужине я не могу позволить себе выпить, так как после мероприятия мне необходимо будет сесть за руль.

Перспектива отказаться в такие дни от собственной машины и пользоваться службами такси мне, мягко говоря, не очень нравилась, но и полностью забыть вкус алкоголя я был не готов.

Однажды на дне рождения своего коллеги, когда я в очередной раз отказался от алкоголя, мой новый знакомый рассказал, что пробовал приготовить безалкогольное вино. Сначала я скептически отнёсся к этой идее и подумал про себя, что это какой-то бред.

Однако вспомнил про безалкогольное пиво, которое довольно неплохо повторяет вкус обычного, и решил всё же изучить тему безалкогольных напитков поподробнее.

Своей историей поделился подписчик блога Владимир.

Способы убрать градус из этилового спирта

Безалкогольное вино изготавливается абсолютно так же, как и обычное, но на финальных этапах подвергается специальной обработке, которая позволяет убрать из напитка спирт. При этом вкус вина сохраняется, что очень обрадовало меня.

Убрать из вина спирт можно несколькими способами:

Пастеризация. Самый простой способ, не требующий дополнительного оборудования. Вино выдерживают 6 минут при температуре 80 градусов, затем охлаждают. Из-за высокой температуры напиток лишается некоторых ароматических нюансов, но в целом вкус вина не исчезает. Вакуумная дистилляция. При использовании этого способа вино также подвергается термической обработке, но при значительно меньшей температуре (достаточно 27 градусов). Эта процедура производится при пониженном давлении. Обратный осмос. Самый сложный, но при этом самый щадящий для напитка способ. При помощи мелкопористой мембраны появляется возможность отфильтровать молекулы спирта от молекул воды, так как они сильно отличаются по размерам

Это интересно! Патент на безалкогольное вино принадлежит учёному Карлу Юнгу, который получил его ещё в 1908 году.

Можно ли сделать безалкогольное вино или шампанское в домашних условиях и что для этого понадобится

Узнав всю необходимую информацию, я решил проверить, можно ли сделать домашнее безалкогольное вино или шампанское. Как оказалось, безалкогольное шампанское, которое полностью повторяет вкус обычного, приготовить дома невозможно.

Однако существует множество достойных альтернативных рецептов, один из которых мы рассмотрим далее.

Что касается безалкогольного вина, для его приготовления сначала нужно поставить обычное виноградное вино. Это уже более длительный процесс, но довольно несложный, если чётко следовать всем указаниям.

Стоит отметить, что после выпаривания спирта из уже готового вина, его необходимо употребить в течение трёх суток. В противном случае, вино станет непригодным для питья и ваши старания окажутся напрасными. Повторюсь, что это касается только безалкогольного вина, приготовленного при помощи высоких температур.

Рецепт домашнего безалкогольного вина

чёрный виноград – 5 кг;

сахар – 50 г на литр сока.

Как уже упоминалась ранее, сначала необходимо приготовить обычное вино. Я не стал сильно заморачиваться и решил сделать классическое вино из винограда. Для этого мне понадобилось:

Важно! Ни в коем случае нельзя собирать виноград во время дождя или мыть его, так как из-за этого с поверхности смываются дикие дрожжи. Без них процесс брожения не произойдёт и вино не получится.

Перекладываем виноград в подходящую ёмкость и давим его руками, чтобы получилось как можно больше сока. Перекладываем виноград в эмалированную посуду, накрываем крышкой и убираем в тёмное тёплое место на 3-5 дней. Не забываем каждый день по два раза помешивать виноградную массу деревянной (именно деревянной, это важно) лопаткой, чтобы разбивать образовавшуюся из кожицы винограда «шапку». На 4 или 5 день необходимо отделить при помощи сита и марли всё лишнее от виноградного сока. Переливаем сок в банки или большую стеклянную тару, но так, чтобы 1/3 ёмкости оставалась пустой. На горлышко надеваем резиновую перчатку и прокалываем иголкой один палец, чтобы из будущего вина выходил лишний газ. В процессе брожения перчатка надувается, а когда этот процесс заканчивается, она возвращается в исходное состояние. Отправляем ёмкость с виноградным соком в тёмное место с температурой 21-27 градусов на 30 дней. Спустя 30 дней достаём вино, при помощи трубки убираем осадок и добавляем сахар. Отправляем его выдерживаться ещё на месяц. Если за это время осадок выпадет снова, ещё раз переливаем будущее вино в чистые банки при помощи трубки. Итак, мы приготовили вино, теперь наша задача сделать его безалкогольным. Для этого необходимо убрать из него спирт при помощи одного из вышеописанных методов. Я делал это путём пастеризации. Нагреваем вино в обычной кастрюле, доводим до температуры 80 градусов (я измерял при помощи кулинарного термометра) и оставляем на 6 минут. Затем снимаем с огня, охлаждаем напиток и безалкогольное вино готово!

Технология приготовления:

Рецепт домашнего безалкогольного шампанского

Конечно, настоящим шампанским этот напиток назвать довольно трудно, так как шампанское – это игристое вино, приготовленное из чистого винограда (чаще всего) или с добавлением фруктов.

Однако рассматриваемый мной рецепт является достойной и очень вкусной альтернативой. Ингредиенты максимально простые:

среднее яблоко – 1 шт.;

лимонный сок – 75 мл;

сахар – 2-3 ст. л.;

мята – 4-7 листиков (по вкусу);

содовая вода – 100 мл;

клубника – для украшения.

Способ приготовления:

Ставим кастрюлю на маленький огонь и добавляем в неё лимонный сок и сахар, а затем хорошо перемешиваем до полного растворения сахара. Добавляем в кастрюлю нарезанные яблоки и мяту. Оставляем томиться под крышкой на несколько минут. Процеживаем получившуюся смесь и переливаем её в бокал. Добавляем содовую воду и украшаем клубникой. Вкусное безалкогольное шампанское готово!

А как вы считаете, могут ли безалкогольные напитки полностью заменить обычное вино и шампанское?

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!