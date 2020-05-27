Как грамотно приготовить шикарное вино из черноплодки, чтобы оно не скисло

Вино делала моя свекровь, а она знала толк в хорошей кухне и вообще готовила изумительно. Позже, мои дети говорили, что бабушка даже макароны варит, как никто другой.

Я старательно училась у свекрови готовить, но про вино даже не думала – зачем, когда спиртного везде навалом, а хорошее вино часто привозили друзья.

Как писал незабвенный В. Высоцкий: «…ну, что сказать насчёт спиртного – недостатку нет!».

И вот, грянула перестройка. Сначала мы, как и «весь советский народ, в едином порыве», радовались и ждали положительных перемен.

И перемены последовали, правда, совсем не там и не те, на которые мы рассчитывали. Горбачев решил бороться с пьянством, и тут же пропали из продажи и вино, и водка, и пиво… А потом вообще все.

Тогда-то я и озаботилась приготовлением собственного вина, тем более, что на даче черноплодки хватало, были и яблоки, и смородина и даже казанлыкская роза.

Этой историей поделилась со мной моя подписчина Валентина К.

Как это начиналось

Сбор черноплодки у нас превращался в увлекательную игру – дети упорно искали сладкие ягоды, взрослые их подбадривали, посмеиваясь втихомолку.

Свекровь из года в год сокрушалась, что, мол, маловато ягод, не хватит на всех. Надо сказать, что на три семьи вина все равно не хватало, максимум, пару раз посидеть.

– Сначала ягоды надо перебрать, – наставляла меня свекровь, – убрать попорченные, потом взвесить. Ни в коем случае не мыть!

Есть люди, которые веточки тоже не обрывают и так и взвешивают с ними. Но мне казалось их вино выжатым из дерева. На мой вкус, этот метод не прибавляет вину приятных ноток.

Пропорции

На килограмм ягод шёл 1 стакан сахара. Готовые ягоды, около 5 килограмм перемешивались с половиной сахара и разминались деревянной толкушкой для картошки или руками.

То-то было раздолье для детей! Мы раздевали их до трусов, ставили эмалированный таз с ягодами на низкую табуретку, и дети с восторженными визгами и криками мяли и жали ягоду.

Потом мы перекладывали пюре в стеклянную посуду – у нас была десятилитровая стеклянная бутыль с широким горлом, закрывали крышкой или марлевой тряпочкой и оставляли бродить на неделю.

Говорят, что надо ставить в темное место, но я оставляла на кухне в углу, куда не попадал прямой солнечный свет. Чтобы не появилась плесень, жмых я перемешивала пару раз в день длинной деревянной ложкой.

Что делать дальше

Через неделю жмых и сок отделялись друг от друга, и начиналось собственно приготовление вина. Мезга, так называется по науке жмых, отделялась от сока и выжималась. Можно сквозь марлю, можно руками, можно использовать пресс. У меня этим занимался муж, и никакой пресс был не нужен.

Дальше мезгу заливали холодной кипяченой водой, 1 литр на 5 килограмм ягод, добавляли оставшийся сахар, все хорошенько перемешивали и отправляли в стеклянную или эмалированную емкость еще на неделю для брожения. Не забыть закрыть крышкой или марлей и обязательно перемешивать!

Сок сохранялся в другой стеклянной бутыли. На горлышко ставился водный затвор, а я надевала на горлышко резиновую перчатку с одним проколотым пальцем.

Воздух внутрь не проходит, а выделяющийся при брожении углекислый газ собирается в перчатке, постепенно поднимает и надувает ее. Эта бутыль с поднятой перчаткой стояла у нас на подоконнике.

– Голосуем за перестройку! – шутил муж.

Через неделю можно слить жидкость, процедить мезгу и соединить содержимое двух емкостей. Для этого снять перчатку, осторожно влить в бутыль процеженный от остатков ягод сок и надеть перчатку обратно. Бутыль ставится туда, где стояла.

Теперь, для получения прозрачного вина, надо регулярно, раз в три-четыре дня удалять осадок и пенку, которая образуется на поверхности. Для этого снять перчатку и аккуратно, с помощью резинового шланга, отцедить вино в другую емкость и снова надеть перчатку. Остатки смыть в унитаз.

Примерно через два месяца вино немного светлеет, осадок уже практически не появляется, и можно приступать к дегустации и разливать по бутылкам.

Если вино слишком кислое, то можно добавить немного сахара, не больше 1 столовой ложки на литр. Лучше не сыпать сахар прямо в вино, а положить в марлевый мешочек и уже его опустить в вино.

После разлива

Бутылки с молодым вином рекомендуют класть в темное прохладное место – типа подвала – и держать там вино возможно дольше.

Но у меня они хранились на антресолях. Там темно, но не так уж холодно, хотя после наступления прохладных ночей, я открывала антресоли на ночь, а утром закрывала. Да и лежали эти бутылки недолго – выпивали раньше. Но лежание в темном прохладном месте мы им худо-бедно обеспечить сумели.

А на молодое вино набегали друзья и соседи, и никакие речи о терпении не могли превозмочь желания попробовать нечто новенькое, своё, экологичное.

Опыт

Но как-то раз моя запасливая невестка ухитрилась заначить одну бутылку и выставила ее на новогодний стол. То-то было радости и удивления!

Черноплодное вино к декабрю приобрело совершенно неописуемый вкус: терпкое в меру, сладковато-горьковатое, чуть с кислинкой, прозрачное и темное – похожее на цвет марсала.

А еще свекровь добавляла к черноплодке лепестки казанлыкской розы – трехлитровую кастрюлю на 5 килограмм ягод. Мне было не очень по вкусу – появлялся какой-то парфюмерный запах, но кому-то нравилось. Есть и другие добавки – яблоки, изюм, смородина.

И вообще, в таком деле, как виноделие важно как соблюдение рецептуры, так и интуиция, а также желание экспериментировать. Тогда вы сможете порадовать себя и близких необычным вином.

Но на первый раз лучше, все-таки, обойтись проверенными рецептами, а потом, после получения первоначального опыта, можно начать исследовать другие варианты.

Считаю необходимым добавить, что описанная мною методика ни в коей мере не претендует на единственно правильную. У каждого, кто занимается домашним виноделием есть свои способы, которые могут частично или полностью отличаться от моего.

Может, кто-то поделится своими рецептами приготовления вин из других ягод и фруктов? Очень интересно кто как его делает в домашних условиях, у кого какая технология приготовления, поделитесь своим опытом, друзья!