Как из дешевого коньяка и обычного шоколада сделать вкуснейший и необычный напиток: делюсь рецептом

Как-то раз ко мне заезжал мой друг, проживающий в Европе. Я решил его угостить коньяком собственного приготовления, но, подав, как это у нас принято, коньяк с конфетами, обнаружил, что гость крайне удивлен.

Он объяснил, что никогда не видел, чтобы коньяк подавали со сладким. И что я сделал? Достал вместо покупной бутылочки свою, да еще и с шоколадным коньяком!

Удивлен он был знатно, да еще и попросил дать рецепт. Делюсь с вами, чтобы вы тоже могли удивлять заграничных (и не очень) гостей!

Эту историю прислал мой давний подписчик Денис Б.

Что понадобится для приготовления

Коньяк (на один коктейль уходит 50 мл);

Шоколад 200 гр;

Сахар (для молочного не нужно, для темного 1-2 ст. ложки);

Лимонный сок 1 ст. ложка;

Кубический лед (на ваше усмотрение);

Коньяк этот не самый распространенный, поэтому особенно мной ценится, когда хочется удивить искушенного гостя. Мягкий вкус и простота делают рецепт эксклюзивным. Купить нужно:

Важно! Шоколад топится на плите, смешивается с сахаром, затем охлаждается до комнатной температуры. Если у вас нет времени на все эти процедуры, то его можно заменить шоколадным ликером – вкус сильно не изменится.

Процесс приготовления и результат

Возьмите шейкер и смешайте все компоненты. Залейте в широкий бокал, добавьте лед.

Коктейль готовится в течение 2 минут:

Шоколадный коньяк готов к употреблению. Да-да, вот так просто! Иногда устраиваю гостям мастер-классы и смешиваю все при них, чтобы удивить.

Вкус зависит от шоколада, который вы решите добавить. Рекомендую выбирать горький – он только подчеркнет нотки коньяка, но не скажется плохо. Можно использовать конфеты.

Тогда коньяк должен приобрести сладкий оттенок, но нужно быть осторожным – если ошибиться, то коктейль станет противным на вкус, спирт будет чувствоваться слишком сильно. Подойдут конфеты с сухофруктами (чернослив, вишня, курага) или с орешками.

Важно! Шоколад выбираем обязательно темный. Белый и молочный – это закуска для чая. Шоколад не должен содержать добавок (цитрусов, мяты и др.). Покупайте плитки с высокой концентрацией какао.

Что можно поменять в рецепте

200 грамм горького шоколада;

1,5 литра водки;

1,5 стакана воды;

Стакан сахара;

100 грамм коры дуба;

5 грамм ванили.

Шоколада должно быть немного – он нужен чтобы разбавлять вкус коньяка, а не наоборот. В итоге у вас получится мягкий напиток, в котором практически не чувствуются нотки спирта. Запах шоколада усиливает аппетит, так что обязательно подавайте коньяк с закуской. Всего в коктейле 40 градусов.Есть совсем другой рецепт приготовления шоколадного коньяка. Для него нам понадобится:

Рецепт:

Шоколадные плитки перетираются на мелкой терке и помещаются на паровую баню. К массе добавьте ванилин и перемешайте; Когда растопите шоколад, залейте в емкость водку – не доводите до кипения. Перемешайте напиток и снимайте с огня. Дайте остыть (до 35 градусов по Цельсия), перелейте в бутылку и уберите в холодильник. Оставьте настаиваться в течение 2 недель. Через 14 дней сделайте сахарный сироп: смешайте воду и сахар, прокипятите в течение 4-5 минут (не забывайте снимать пену). Охладите сироп и смешайте его с шоколадным алкоголем, добавьте туда кору. Залейте смесь в бутылку и поместите в темное место, чтобы напиток настоялся (не трогать в течение месяца). Через месяц можете доставать свой шоколадный коньяк. Перед употреблением процедите напиток через марлю.

Важно! Вместо водки вы можете взять готовый коньяк из магазина – тогда пропорции сахара и шоколада уменьшаются вдвое. Дубовая кора не понадобится.

Этот рецепт сложнее, чем первый. Однако на выходе у вас получится еще более необычный и изысканный алкогольный напиток. Попробовать вкус вы сможете уже на третий день после приготовления, но настаивание усилит запах и ощущение – рекомендую вам дождаться.

Какова себестоимость получившегося продукта

Коньяк вы можете выбрать на свое усмотрение. В среднем 0,5 напитка обойдется в 500 рублей.

Плитка шоколада – 80 рублей. Лимонный сок – 100 рублей. Приготовление нескольких коктейлей по первому рецепту в 600-700 рублей.

Стоимость водки – 300 рублей. 2 плитки шоколада (200 грамм) обойдутся вам в 160 рублей. Сахар и ваниль можно найти на любой кухне. Приготовление по рецепту выйдет вам в 460-500 рублей.

Шоколадный коньяк – это необычный напиток, который вы не встретите в магазинах. Приготовить самостоятельно легко, но редко вижу его на столах. А вы когда-нибудь угощали им гостей?