Как из дешевого коньяка и обычного шоколада сделать вкуснейший и необычный напиток: делюсь рецептом

Как-то раз ко мне заезжал мой друг, проживающий в Европе. Я решил его угостить коньяком собственного приготовления, но, подав, как это у нас принято, коньяк с конфетами, обнаружил, что гость крайне удивлен.
Он объяснил, что никогда не видел, чтобы коньяк подавали со сладким. И что я сделал? Достал вместо покупной бутылочки свою, да еще и с шоколадным коньяком!
Удивлен он был знатно, да еще и попросил дать рецепт. Делюсь с вами, чтобы вы тоже могли удивлять заграничных (и не очень) гостей!
Эту историю прислал мой давний подписчик Денис Б.
Что понадобится для приготовленияКоньяк этот не самый распространенный, поэтому особенно мной ценится, когда хочется удивить искушенного гостя. Мягкий вкус и простота делают рецепт эксклюзивным. Купить нужно:
- Коньяк (на один коктейль уходит 50 мл);
- Шоколад 200 гр;
- Сахар (для молочного не нужно, для темного 1-2 ст. ложки);
- Лимонный сок 1 ст. ложка;
- Кубический лед (на ваше усмотрение);
Важно! Шоколад топится на плите, смешивается с сахаром, затем охлаждается до комнатной температуры. Если у вас нет времени на все эти процедуры, то его можно заменить шоколадным ликером – вкус сильно не изменится.
Процесс приготовления и результатКоктейль готовится в течение 2 минут:
- Возьмите шейкер и смешайте все компоненты.
- Залейте в широкий бокал, добавьте лед.
Шоколадный коньяк готов к употреблению. Да-да, вот так просто! Иногда устраиваю гостям мастер-классы и смешиваю все при них, чтобы удивить.
Вкус зависит от шоколада, который вы решите добавить. Рекомендую выбирать горький – он только подчеркнет нотки коньяка, но не скажется плохо. Можно использовать конфеты.
Тогда коньяк должен приобрести сладкий оттенок, но нужно быть осторожным – если ошибиться, то коктейль станет противным на вкус, спирт будет чувствоваться слишком сильно. Подойдут конфеты с сухофруктами (чернослив, вишня, курага) или с орешками.
Важно! Шоколад выбираем обязательно темный. Белый и молочный – это закуска для чая. Шоколад не должен содержать добавок (цитрусов, мяты и др.). Покупайте плитки с высокой концентрацией какао.Шоколада должно быть немного – он нужен чтобы разбавлять вкус коньяка, а не наоборот. В итоге у вас получится мягкий напиток, в котором практически не чувствуются нотки спирта. Запах шоколада усиливает аппетит, так что обязательно подавайте коньяк с закуской. Всего в коктейле 40 градусов.
Что можно поменять в рецептеЕсть совсем другой рецепт приготовления шоколадного коньяка. Для него нам понадобится:
- 200 грамм горького шоколада;
- 1,5 литра водки;
- 1,5 стакана воды;
- Стакан сахара;
- 100 грамм коры дуба;
- 5 грамм ванили.
Рецепт:
- Шоколадные плитки перетираются на мелкой терке и помещаются на паровую баню.
- К массе добавьте ванилин и перемешайте;
- Когда растопите шоколад, залейте в емкость водку – не доводите до кипения.
- Перемешайте напиток и снимайте с огня.
- Дайте остыть (до 35 градусов по Цельсия), перелейте в бутылку и уберите в холодильник.
- Оставьте настаиваться в течение 2 недель.
- Через 14 дней сделайте сахарный сироп: смешайте воду и сахар, прокипятите в течение 4-5 минут (не забывайте снимать пену).
- Охладите сироп и смешайте его с шоколадным алкоголем, добавьте туда кору.
- Залейте смесь в бутылку и поместите в темное место, чтобы напиток настоялся (не трогать в течение месяца).
- Через месяц можете доставать свой шоколадный коньяк. Перед употреблением процедите напиток через марлю.
Важно! Вместо водки вы можете взять готовый коньяк из магазина – тогда пропорции сахара и шоколада уменьшаются вдвое. Дубовая кора не понадобится.
Этот рецепт сложнее, чем первый. Однако на выходе у вас получится еще более необычный и изысканный алкогольный напиток. Попробовать вкус вы сможете уже на третий день после приготовления, но настаивание усилит запах и ощущение – рекомендую вам дождаться.
Какова себестоимость получившегося продуктаКоньяк вы можете выбрать на свое усмотрение. В среднем 0,5 напитка обойдется в 500 рублей.
Плитка шоколада – 80 рублей. Лимонный сок – 100 рублей. Приготовление нескольких коктейлей по первому рецепту в 600-700 рублей.
Стоимость водки – 300 рублей. 2 плитки шоколада (200 грамм) обойдутся вам в 160 рублей. Сахар и ваниль можно найти на любой кухне. Приготовление по рецепту выйдет вам в 460-500 рублей.
Шоколадный коньяк – это необычный напиток, который вы не встретите в магазинах. Приготовить самостоятельно легко, но редко вижу его на столах. А вы когда-нибудь угощали им гостей?