После отпуска у меня остались несколько бутылочек из мини-бара. Вечеринку с ними не устроишь, поэтому они так и стояли в холодильнике без дела.

Впереди были новогодние праздники, а мы с друзьями всегда стараемся удивить друг друга. И вот из своего мини-бара я сделал подарок, который они вспоминали весь год!

Эту историю прислал мой подписчик Андрей Л.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Главный вопрос декабря: «Что дарить?» Друзей и коллег у меня много. Все эти символы года, конфеты и шампанское выглядят очень скучно. Хочется чего-то недорогого и необычного, чтобы подарок оставил теплые воспоминания и не был передарен дальним родственникам.

Зимние праздники – это сказка. В детстве я любил сладкие подарки под елкой. Помните разноцветных мармеладных мишек? Я решил повысить градус радости и сделать алкогольных мишек!

Такое нигде не купишь. Я могу учесть вкусы каждого друга в отдельности и сделать мармелад с его любимым алкоголем. А если сделать ассорти, то получится что-то типа конфетных бобов Bertie Botts (помните в Гарри Поттере?).

Какие ингредиенты потребуются

Я постарался и нашел формы с мишками. Купил больших (65 руб.) и маленьких мишек (190 руб.). С силиконовой формой оказалось удобнее работать.

Силиконовая форма и «заначка» из мини-бара

Чтобы понять, сколько нужно алкоголя, я сначала залил формы водой из мерного стаканчика. Итого получилось 150 мл.

Первый мармелад я сделал из шампанского. Небольшая бутылка обошлась бы в 250 рублей, но у меня был запас, как вы помните. На 150 мл шампанского потребовалось 30 гр. желатина. Я нашел желатин высокой степени очистки от Dr.Oetker (66 руб.). Это мощный порошок силой 220 блюм.

Ещё я решил добавить к шампанскому клубнику (пару ягод), чтобы усилить аромат, немого сахара (2 ч.л.) и лимонную кислоту (¼ ч.л.).

После шампанского я пробовал сделать мармелад из другого алкоголя. Чем насыщеннее был вкус напитка, тем вкуснее получался мармелад. Самым вкусным оказался тот, что сделан из ликеров и коктейлей: Baileys Original Irish Cream (Бейлис), виски с колой и «Пина-Колада».

Процесс приготовления

Я замочил желатин в холодной (это важно!) кипяченой воде в стеклянной посуде. На 30 гр. желатина потребовалось 180 мл воды. Клубнику измельчил блендером и смешал ее с шампанским.

В эту смесь добавил сахар и лимонную кислоту. Они нужны как усилители вкуса, так как желатиновая вода забирает его часть, а я хотел, чтобы мои медведи были насыщенными и ароматными.

Когда желатин впитал всю влагу и разбух, я нагрел алкогольно-ягодную смесь в ковшике на плите до 40 градусов. Это нужно, чтобы желатин равномерно разошелся в жидкости.

Потом растопил желатин импульсами по 5 секунд в микроволновой печи. Проследил, чтобы он не закипел, иначе пропадут его желирующие свойства. Несколько гранул не растопились, и я процедил все через сито.

На все операции ушло 5 минут, а я уже на финишной прямой. Влил желатин в алкогольную смесь, хорошо перемешал, залил в формы и поставил их на ночь в холодильник на стабилизацию.

Утро выдалось ярким!

Утром не терпелось скорее все вынуть и попробовать, но пластиковые формы не очень-то поддавались. Я поместил их в морозилку на 15 минут. Решил, что в будущем лучше их смазывать нейтральным растительным маслом, чтобы мармелад легче вынимался.

Какой результат я получил

Медведи получились плотной консистенции, как обычный жевательный мармелад. Я упаковал их в прозрачные пакетики. Один пакетик у меня пролежал в холодильнике больше недели.

В нем мишки начали понемногу испарять влагу и «потеть». Я понял, что если упаковывать мармелад в картонные коробки, то лучше класть на дно ацетатную пленку, чтобы картон не размок.

Получился недорогой, но точно крутой подарок. Я не раз приходил с таким «десертом» в гости и становился звездой вечера.

Из прозрачного алкоголя, например, джина с тоником, можно сделать разноцветные мармеладки - достаточно 1 капли пищевого красителя

Этими мармеладками можно перекусывать где угодно, и никто ничего не заподозрит. Как вам такая идея подарка? Оригинально?