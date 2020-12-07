Как получить виски на уровне Duty Free у себя дома: делюсь рецептом и странностью при разбавлении водой

Я всегда покупал хороший алкоголь в магазинах США или в Duty Free, потому что считаю, что в обычных российских магазинах много подделок.

Стоимость бутылки качественного виски или коньяка составляет больше 15 000 рублей, за такую цену можно и заказать фирменные бутылки, и разлить в них сомнительную цветную жидкость со вкусом коньяка.

Вчера я вскрыл дубовый бочонок, в котором сам настаивал виски. Вкус получился изумительный, чистота напитка и его запах был в разы лучше элитного.

Историей поделился подписчик блога Григорий.

Почему я решил сделать алкоголь сам

сроки сбора урожая;

сроки сбраживания;

состав сырья;

сроки вызревания;

условия содержания.

Я не верил, что виски Hand Made (ручного приготовления) может быть лучше заводского. Много читал, какие требования предъявляют не только производители сами к себе, но даже на уровне французских стандартов:

Первым моим желанием было, конечно, сэкономить. Платить по 15 тысяч даже раз в месяц очень накладно. Я рассчитал примерную стоимость нужного инструментария и ингредиентов и получил:

В результате себестоимость пол-литра виски должна была составить 500 рублей, что в 30 раз меньше магазинной цены. Игра стоила свеч, и я принялся за приготовление.

Какие ингредиенты потребуются

Для различных типов виски в различных странах применяется разное сырье. Среди производителей постоянно идет полемика, какое сырье лучше.

Уважающие себя бренды ни за что не будут менять сырье, из которого настаивается виски флагманских марок.

У меня есть несколько знакомых друзей, которых я называю «нюхачи». У них на самом деле нос работает значительно лучше среднего человека. Я посоветовался с ними и решил сделать свой рецепт виски:

Один раз попробовал заводить брагу со специальными ферментами, но потом отказался от этой затеи.

Процесс приготовления

подготовка зерна;

размельчение;

вываривание;

ферментирование;

дистилляция;

настаивание в дубовой бочке;

купажирование.

Весь процесс состоит из нескольких этапов:

После покупки я просеял и тщательно промыл зерно, чтобы в брагу не попала грязь, насекомые и посторонние запахи. После этого измельчил его в мясорубке, потому что дрожжи не смогут переработать достаточно сахара для браги из цельного зерна.

Затем я сварил зерно с той же целью – облегчения дрожжам их работы. После охлаждения настой слил в большую емкость, добавил дрожжи с ферментами. Минимум две недели эту брагу теперь надо настаивать.

После того как дрожжи переработали сахар в спирт, я залил брагу в ректификационную колонну в режиме дистилляции. Первую перегонку сделал полностью, до 99 градусов, чтобы отсечь только воду.

До второй перегонки добавил чистую воду, чтобы спирт отделялся проще, и во избежание взрыва колонны. Градус дистиллята должен быть ниже 45.

Во время второй перегонки отделил 10 % «голов» (ядовитого содержимого, в том числе метилового спирта) и после 97 градусов нагрева – «хвостов» тоже процентов 10 (особо вонючие сивушные масла). В результате получил спирт-сырец крепостью 70 градусов.

Для улучшения скорости отдачи танинов в дубовой бочке, перегнал через эту же колонну, но уже в режиме ректификации, сахарную брагу, получив спирт 96,5 градусов.

Слил обе этих жидкости, разбавил их дистиллированной водой до 65 градусов и залил в бочку.

Какой результат я получил

Бочку я покупал новую, и по правилам ее нельзя первый раз использовать со спиртом более трех месяцев, потому что первое время танины из дуба выделяются в больших количествах и можно испортить продукт.

В результате уже через 3 месяца я начал проверять содержимое бочки. Напиток получился терпким, идеального цвета, практически без сивухи.

Получив такую красоту, я сам себе позавидовал!

Начал купажировать, смешивать с дистиллированной водой до нужного градуса. И тут получил казус:

смесь крепостью ниже 45 градусов мутнела;

смесь крепостью 47 градусов осталась прозрачной.

К счастью, на вкус виски его замутненность никак не повлияла. Но половину купажа я оставил 47 градусов, чтобы иметь светлый напиток.

Таким образом, я получил продукт на порядок вкуснее магазинных сортов с ценой 5-6 тысяч рублей. На первый раз вкус напитка, конечно, был немного хуже самых дорогих сортов виски, но «лиха беда начало».

Как вы думаете, почему на разнице всего в 2-3 градуса виски мутнеет?