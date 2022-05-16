В конце девяностых годов в одном из популярных тогда сериалов про сыщиков я впервые услышал о таком напитке, как абсент.
Каково же было мое удивление в середине нулевых – годы моей юности – когда в любом ночном клубе совершенно легально можно было купить «Зеленую фею» или заказать коктейль на основе этого напитка.
Ещё сильнее я удивился, увидев на полке первого в моём городишке гипермаркета «таинственный эликсир» в ассортименте от нескольких производителей…
Почему я решил приготовить абсент своими рукамиВ клубах как следует «напробоваться» абсентом не позволяла студенческая стипендия, поэтому решено было в магазин, скинувшись, как подобает, с ещё двумя такими же страждущими экспериментов товарищами.
Ну, приятный такой напиток оказался, со знакомым с детства вкусом тархуна, но не более. Хоть дегустировали мы его разнообразно: и жгли, и разбавляли, и не закусывали – но никакой зелёной феи мы так и не дождались.
Дело оказалось в том, что в магазинном абсенте количество эфирных масел строго регламентировано. Следовательно, чтобы попробовать настоящий напиток, столь любимый Ван Гогом, нужно изготовить его по старинному рецепту самостоятельно.
Какие ингредиенты и оборудование потребуютсяИз приспособлений нам необходимы самогонный аппарат и ёмкость для настаивания. В студенческую юность аппарата у меня не было, да и развлечения были тогда куда занимательнее, чем винокурение, поэтому приготовить абсент у меня получилось только сейчас.
Использовал я обыкновенный дистиллятор с сухопарником для перегонки и трехлитровую банку для настаивания. В банку закладываем такие ингредиенты:
- по 100 грамм семян аниса и фенхеля;
- 100 грамм сушеных листьев и цветов горькой полыни - собственно, из-за эфирных масел, содержащихся в этом растении, абсент становится абсентом;
- этиловый спирт крепостью не менее 70 % - 2,5 литра.
Я взял самогон двойной перегонки. Такой высокий процент спирта необходим, для растворения эфирных масел, поэтому сделать настоящий абсент на водке не получится. Он будет мутным.Также понадобятся мелиса и иссоп для окрашивания, примерно по столовой ложке сухих трав.
Процесс приготовленияНастаиваем в темном прохладном месте анис, фенхель и полынь на спирту приблизительно 2-3 недели. Затем наливаем настой вместе с травами в перегонный куб.
Обязательно разбавляем настойку водой перед перегонкой до 25 %, чтобы исключить вероятность взрыва спирта!Ставим аппарат на медленный огонь и перегоняем, отделяя головы и хвосты. У меня получился светло-жёлтый прозрачный напиток спиртуозностью 70 % и объёмом 2 литра, в аромате которого преобладал анис. При разбавлении водой эфирные масла выпадают в осадок.
Делим получившийся продукт на две части. В одну из них насыпаем по столовой ложке сушёных мелисы и иссопа и убираем обе части в тёмное прохладное место на несколько дней.
Через два дня с помощью марли убираем травы из настоя, смешиваем две части и убираем снова в темноту на 2-4 недели. У меня получилось два литра абсента изумрудного цвета. А ещё через полгода выдержки цвет почему-то стал жёлто-коричневым.
Что я получил в результате
Абсент по этому рецепту получился весьма своеобразным, со вкусом какой-то анисовой микстуры от кашля. Если честно, я совсем не понимаю, почему Иван Васильевич Грозный у Булгакова предпочитал анисовую водку – та, которую делала ключница, думаю, получше будет.
Порядком продегустировав свой абсент, никакой зелёной феи я не дождался, чёртиков, к счастью, тоже. Надеюсь, что все-таки где-то я совершил ошибку, и на самом деле напиток не так уж плох.
Ребята, что нужно исправить? Поделитесь своим фирменным рецептом абсента. Помогите мне воплотить в жизнь мечту моей юности!
Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!