В конце девяностых годов в одном из популярных тогда сериалов про сыщиков я впервые услышал о таком напитке, как абсент.

Каково же было мое удивление в середине нулевых – годы моей юности – когда в любом ночном клубе совершенно легально можно было купить «Зеленую фею» или заказать коктейль на основе этого напитка.

Ещё сильнее я удивился, увидев на полке первого в моём городишке гипермаркета «таинственный эликсир» в ассортименте от нескольких производителей…

Эту историю прислал наш подписчик Дмитрий с просьбой о помощи.

Почему я решил приготовить абсент своими руками

В клубах как следует « напробоваться » абсентом не позволяла студенческая стипендия, поэтому решено было в магазин, скинувшись, как подобает, с ещё двумя такими же страждущими экспериментов товарищами.

Ну, приятный такой напиток оказался, со знакомым с детства вкусом тархуна, но не более. Хоть дегустировали мы его разнообразно: и жгли, и разбавляли, и не закусывали – но никакой зелёной феи мы так и не дождались.

Дело оказалось в том, что в магазинном абсенте количество эфирных масел строго регламентировано. Следовательно, чтобы попробовать настоящий напиток, столь любимый Ван Гогом, нужно изготовить его по старинному рецепту самостоятельно.

Какие ингредиенты и оборудование потребуются

Из приспособлений нам необходимы самогонный аппарат и ёмкость для настаивания. В студенческую юность аппарата у меня не было, да и развлечения были тогда куда занимательнее, чем винокурение, поэтому приготовить абсент у меня получилось только сейчас.

Использовал я обыкновенный дистиллятор с сухопарником для перегонки и трехлитровую банку для настаивания. В банку закладываем такие ингредиенты:

по 100 грамм семян аниса и фенхеля;

100 грамм сушеных листьев и цветов горькой полыни - собственно, из-за эфирных масел, содержащихся в этом растении, абсент становится абсентом;

этиловый спирт крепостью не менее 70 % - 2,5 литра.

Я взял самогон двойной перегонки. Такой высокий процент спирта необходим, для растворения эфирных масел, поэтому сделать настоящий абсент на водке не получится. Он будет мутным.

Процесс приготовления

Обязательно разбавляем настойку водой перед перегонкой до 25 %, чтобы исключить вероятность взрыва спирта!

Также понадобятся мелиса и иссоп для окрашивания, примерно по столовой ложке сухих трав.Настаиваем в темном прохладном месте анис, фенхель и полынь на спирту приблизительно 2-3 недели. Затем наливаем настой вместе с травами в перегонный куб.Ставим аппарат на медленный огонь и перегоняем, отделяя головы и хвосты. У меня получился светло-жёлтый прозрачный напиток спиртуозностью 70 % и объёмом 2 литра, в аромате которого преобладал анис. При разбавлении водой эфирные масла выпадают в осадок.

Делим получившийся продукт на две части. В одну из них насыпаем по столовой ложке сушёных мелисы и иссопа и убираем обе части в тёмное прохладное место на несколько дней.

Через два дня с помощью марли убираем травы из настоя, смешиваем две части и убираем снова в темноту на 2-4 недели. У меня получилось два литра абсента изумрудного цвета. А ещё через полгода выдержки цвет почему-то стал жёлто-коричневым.

Что я получил в результате

Абсент по этому рецепту получился весьма своеобразным, со вкусом какой-то анисовой микстуры от кашля. Если честно, я совсем не понимаю, почему Иван Васильевич Грозный у Булгакова предпочитал анисовую водку – та, которую делала ключница, думаю, получше будет.

Порядком продегустировав свой абсент, никакой зелёной феи я не дождался, чёртиков, к счастью, тоже. Надеюсь, что все-таки где-то я совершил ошибку, и на самом деле напиток не так уж плох.

Ребята, что нужно исправить? Поделитесь своим фирменным рецептом абсента. Помогите мне воплотить в жизнь мечту моей юности!

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!