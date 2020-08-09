Как приготовить домашний коньяк из самогона с настоящими виноградными нотами, на мой взгляд не хуже, чем магазинный Хэннэси за 3000

Есть у меня брат, который хорошо в крепких напитках разбирается. Приехал я однажды к нему в гости. Давно не виделись, обрадовались встрече.

За стол, как полагается, сели чтобы встречу отметить. Он мне и говорит: «Хочешь, я тебя дорогим коньяком угощу, Хенесси (Hennessy) называется?». Кто ж от такого отказываться будет?

Согласился и я, само собой. Попробовал и думаю: «Вот это вещь! Сколько же стоит?». А он посмеивается надо мной и говорит: «Да почти нисколько! Сам приготовил. Тебя просто разыграть хотел».

Так знаете сколько стоит хороший коньяк в магазине? Вот этот самый Хенесси (Hennessy) свой отсчет начинает от 2 700 рублей. Не хило так, правда? И это не самый дорогой, надо сказать, вариант. Есть напитки еще дороже, и, надо думать, еще лучше?

Но, не будем о грустном. Из любой ситуации, как говорится, можно найти выход.

Историей поделился мой подписчик Сергей.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Я для себя давно уже понял, что коньяк просто необходимо научиться готовить самому. Известное дело: на дорогой алкоголь вечно денег жалко, а у доступного – качество «хромает».

А брат мой, молодец, правильной дорогой пошел. Качеством себя не обделил, состав идеальный подобрал и рецептом поделиться не забыл.

Вот увидите – этот чудесный коньячок не только любому забугорному фору не даст, да как бы еще и в качестве не обогнал! Домашнее производство все-таки. Вот и решайте теперь, стоит ли вам его готовить или нет.

Какие ингредиенты потребуются

3 литра готового домашнего дистиллята двукратной перегонки крепостью 42°. Желательно виноградный или фруктовый. В последний раз я готовил его из варенья. Он получился очень душистым. Перегородки грецкого ореха – 15гр. Дубовая щепа или кубики сильной обжарки – 15 гр. Дуба в России много, поэтому дубовые брусочки лучше приготовить самому. Черный чай, неполную чайную ложку. У меня Dilmah (Дилмах). Нарезанные на кусочки чернослив и курага, по 2-3 крупных ягоды. Горсть любого изюма. Я пробовал класть и черный, и белый, но большой разницы не заметил. Смесь пряностей «Масала» для чая и кофе, 1/3 чайной ложки. Ее можно легко найти в супермаркете. Вино сухое или полусухое, около 100 мл. Я добавил собственного производства из винограда сорта «Изабелла» которое настаивалось в дубовой бочке 8 месяцев.

Итак, приступим! Понадобится:

Именно вино, добавленное в дистиллят, придает натуральный аромат, органолептику и тот шарм, который отличает настоящие виноградные коньяки от коньячного продукта. Когда вы не сможете сразу понять, что это такое – настоящий коньяк или нет.

Процесс приготовления

Итак, в банку с дистиллятом я последовательно заложил все ингредиенты. Затем закрыл полиэтиленовой крышкой - у меня вакуумная, с ней процесс настаивания ускоряется в 2-3 раза. Оставил в темном, прохладном месте на месяц.

Стандарты для коньяков говорят, что для получения хорошего продукта, выдержка в контакте с дубовой древесиной должна составлять не менее трех лет.

Каждый день не забывал встряхивать. После настаивания все тщательно отфильтровал и засыпал столовую ложку декстрозы. Можно и сахар, это уж кому как предпочтительнее.

Далее, дал отстояться еще 2-3 дня, потом снова отцедил и разлил по красивым бутылочкам. Все готово господа. Угощайтесь!

Какой результат я получил

Как вы и видите, рецепт совсем простой, а результат отличный! Этот замечательный домашний самогон своим вкусом, ароматикой и качеством не уступает хорошим заводским коньякам.

Он прекрасного, золотистого цвета. Имеет яркий, насыщенный вкус и обладает восхитительным фруктовым букетом ароматов.

Вот такой вот он - «домашний Хенесси»! Но, может, кто из вас знает рецепт еще лучше? Отзовитесь! Буду ждать.