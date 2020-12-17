Какое-то время я жил на побережье Черного моря в небольшом поселке. Как-то раз у нас появился новый сосед – грек по национальности. Подружились мы с ним довольно быстро – оба были моряки торгового флота, поэтому общих тем для разговора находилось с избытком.

Как-то раз речь зашла об алкоголе. Тогда я впервые услышал слово Метакса.

Что это за напиток

Метакса оказалась крепким алкогольным напитком, имеющим большую популярность в Греции. Изобрели ее под конец XIX века.

Спирос Метакса – так звали изобретателя, изучил все имеющиеся у него в стране рецепты алкоголя и на их основе создал свой, не похожий ни на что напиток, который очень быстро был поставлен на промышленное производство.

Дальше больше – в 60-х годах прошлого века Метаксу уже знали во всем мире, а сейчас ее относят к элитному алкоголю.

Все это как-то рассказал мне наш новый сосед, когда мы как-то раз сидели на берегу моря и любуясь закатом, вспоминали всякую всячину. Надо сказать, история меня заинтересовала. На наших прилавках Метаксу я не видел ни разу, а попробовать ее мне почему-то очень захотелось.

Я задал моему новому другу резонный вопрос – можно ли приготовить ее в домашних условиях. Товарищ задумался, а затем сказал, что теоретически это возможно.

Обратите внимание! Точный рецепт Метаксы держится производителями в строжайшем секрете. Однако некоторые данные все же сумели пробиться за пределы производственных цехов.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Грек сразу предупредил, что готовить Метаксу в домашних условиях несложно, но очень долго. Жили мы в соседних домах. Переезжать никто из нас в ближайшие несколько лет вроде как не планировал. Так что факт этот был в принципе несущественным.

Сначала решили разобраться с тем, что нам понадобится:

Виноградный 60%-й дистиллят – 8 л. Ну, этого добра на черноморском побережье достать не так уж и сложно. Вино – 0,7 л. Тут мой товарищ сразу оговорился, что вино нужно качественное. Дешевая бодяга за 300 рублей не подойдет. Мы взяли бутылку Sander (Сандер) за 1500 руб. Шиповник – полстакана. Продается в аптеке за 50 руб. Гвоздика – 2 бутона - 100 руб. Кусочек корицы в 1-1,5 см - 120 руб. Ваниль ¼ палочки - 150 руб. Тростниковый сахар 1 ст. ложка - 220 руб. Дубовая бочка на 10 л. В ней-то и будет готовиться Метакса – от 5000 рублей и выше.

Состав, конечно, интересный и довольно затратный, но уж больно мне хотелось попробовать Метаксу. Так что – оно того стоило.

Обратите внимание! Метакса не относится ни к одному известному виду алкоголя.

Процесс приготовления

Первый этап был, так скажем, несколько однообразным. Мы залили дистиллят в бочку и оставили его настаиваться на полгода. Нет, я, конечно, был готов к тому, что Метакса будет готовиться долго, но не настолько же?!

Ну да делать было нечего. Все-таки деньги на нее были потрачены совсем немаленькие, да и ехать от нашего поселка до магазина, где можно было приобрести ту же корицу не так уж и близко. В общем – отступать было поздно.

По прошествии полугода мы добавили в дистиллят бутылку вина и вновь оставили его настаиваться еще на 6 месяцев. Уже на первом этапе я понял, что Метакса – это алкоголь, предназначенный для терпеливых людей, умеющих добиваться поставленной цели, во что бы то ни стало.

За два месяца до окончания срока настаивания мы стали готовить настойку, которой предстояло в будущем стать одной из частей Метаксы.

Положив специи в банку, мы засыпали их сахаром и залили 300 гр. дистиллята. После этого начался наш любимый процесс – настаивание, который в этом случае занял 60 дней.

Так, прошел год, с тех пор как мы начали готовить Метаксу. За это время все успело настояться, нам оставалось лишь вылить настойку в бочку, перемешать, разлить по бутылкам и… дать настояться еще 2 месяца.

Что получилось в итоге

И вот – наши мытарства наконец-то окончены. Спустя 14 месяцев после начала приготовления мы все-таки завершили это дело. Я уж и не верил в это, честно говоря. Однако вот она – первая бутылочка для дегустации.

Метакса получилась светло-коричневой, с ярко выраженным мускатным ароматом. Во вкусе чувствовались нотки дуба и ванили.

В общем, не зря мы старались. Новый для меня вид алкоголя вполне оправдал ожидания. Товарищ мой – так тот вообще, по-моему, пил его и вспоминал свою историческую родину.

Интересный цвет получился.

Метакса по праву считается одним из самых популярных сортов алкоголя в мире. Правда, странно было то, что во время моих скитаний по морям, я не встретил ее ни в одном кабаке. Может, ее просто не подают в портах?

Как подавать и с чем употреблять

Когда я и сосед добрались до второй бутылки, мы решили подойти к делу более организовано и выпить Метаксу так, как пьют ее в Греции, ну или хотя бы в нормальных ресторанах. Организацию процесса взял на себя мой товарищ.

Мы устроили небольшое застолье на две семьи. Грек подал алкоголь комнатной температуры. Разлил в небольшие ликерные рюмочки и посоветовал пить небольшими глотками.

В качестве закуски сосед подал фрукты, ягоды, оливки и немного сыра. Немного погодя друг сказал, что Метаксу можно употреблять не только в чистом виде, но и делать из нее различные коктейли, но это уже другая история.

А вам когда-нибудь приходилось пить Метаксу? Если да, то какие она оставила впечатления?

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!