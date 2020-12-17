Какое-то время я жил на побережье Черного моря в небольшом поселке. Как-то раз у нас появился новый сосед – грек по национальности. Подружились мы с ним довольно быстро – оба были моряки торгового флота, поэтому общих тем для разговора находилось с избытком.
Как-то раз речь зашла об алкоголе. Тогда я впервые услышал слово Метакса.
Эту историю прислал нам подписчик и постоянный читатель блога Виталий Т.
Что это за напитокМетакса оказалась крепким алкогольным напитком, имеющим большую популярность в Греции. Изобрели ее под конец XIX века.
Спирос Метакса – так звали изобретателя, изучил все имеющиеся у него в стране рецепты алкоголя и на их основе создал свой, не похожий ни на что напиток, который очень быстро был поставлен на промышленное производство.
Дальше больше – в 60-х годах прошлого века Метаксу уже знали во всем мире, а сейчас ее относят к элитному алкоголю.
Все это как-то рассказал мне наш новый сосед, когда мы как-то раз сидели на берегу моря и любуясь закатом, вспоминали всякую всячину. Надо сказать, история меня заинтересовала. На наших прилавках Метаксу я не видел ни разу, а попробовать ее мне почему-то очень захотелось.
Я задал моему новому другу резонный вопрос – можно ли приготовить ее в домашних условиях. Товарищ задумался, а затем сказал, что теоретически это возможно.
Обратите внимание! Точный рецепт Метаксы держится производителями в строжайшем секрете. Однако некоторые данные все же сумели пробиться за пределы производственных цехов.
Какие ингредиенты и оборудование понадобятсяГрек сразу предупредил, что готовить Метаксу в домашних условиях несложно, но очень долго. Жили мы в соседних домах. Переезжать никто из нас в ближайшие несколько лет вроде как не планировал. Так что факт этот был в принципе несущественным.
Сначала решили разобраться с тем, что нам понадобится:
- Виноградный 60%-й дистиллят – 8 л. Ну, этого добра на черноморском побережье достать не так уж и сложно.
- Вино – 0,7 л. Тут мой товарищ сразу оговорился, что вино нужно качественное. Дешевая бодяга за 300 рублей не подойдет. Мы взяли бутылку Sander (Сандер) за 1500 руб.
- Шиповник – полстакана. Продается в аптеке за 50 руб.
- Гвоздика – 2 бутона - 100 руб.
- Кусочек корицы в 1-1,5 см - 120 руб.
- Ваниль ¼ палочки - 150 руб.
- Тростниковый сахар 1 ст. ложка - 220 руб.
- Дубовая бочка на 10 л. В ней-то и будет готовиться Метакса – от 5000 рублей и выше.
Состав, конечно, интересный и довольно затратный, но уж больно мне хотелось попробовать Метаксу. Так что – оно того стоило.
Обратите внимание! Метакса не относится ни к одному известному виду алкоголя.
Процесс приготовленияПервый этап был, так скажем, несколько однообразным. Мы залили дистиллят в бочку и оставили его настаиваться на полгода. Нет, я, конечно, был готов к тому, что Метакса будет готовиться долго, но не настолько же?!
Ну да делать было нечего. Все-таки деньги на нее были потрачены совсем немаленькие, да и ехать от нашего поселка до магазина, где можно было приобрести ту же корицу не так уж и близко. В общем – отступать было поздно.
По прошествии полугода мы добавили в дистиллят бутылку вина и вновь оставили его настаиваться еще на 6 месяцев. Уже на первом этапе я понял, что Метакса – это алкоголь, предназначенный для терпеливых людей, умеющих добиваться поставленной цели, во что бы то ни стало.Приготовление ароматной настойки
За два месяца до окончания срока настаивания мы стали готовить настойку, которой предстояло в будущем стать одной из частей Метаксы.
Положив специи в банку, мы засыпали их сахаром и залили 300 гр. дистиллята. После этого начался наш любимый процесс – настаивание, который в этом случае занял 60 дней.
Так, прошел год, с тех пор как мы начали готовить Метаксу. За это время все успело настояться, нам оставалось лишь вылить настойку в бочку, перемешать, разлить по бутылкам и… дать настояться еще 2 месяца.
Что получилось в итогеИ вот – наши мытарства наконец-то окончены. Спустя 14 месяцев после начала приготовления мы все-таки завершили это дело. Я уж и не верил в это, честно говоря. Однако вот она – первая бутылочка для дегустации.
Метакса получилась светло-коричневой, с ярко выраженным мускатным ароматом. Во вкусе чувствовались нотки дуба и ванили.
В общем, не зря мы старались. Новый для меня вид алкоголя вполне оправдал ожидания. Товарищ мой – так тот вообще, по-моему, пил его и вспоминал свою историческую родину.
Интересный цвет получился.
Метакса по праву считается одним из самых популярных сортов алкоголя в мире. Правда, странно было то, что во время моих скитаний по морям, я не встретил ее ни в одном кабаке. Может, ее просто не подают в портах?
Как подавать и с чем употреблятьКогда я и сосед добрались до второй бутылки, мы решили подойти к делу более организовано и выпить Метаксу так, как пьют ее в Греции, ну или хотя бы в нормальных ресторанах. Организацию процесса взял на себя мой товарищ.
Мы устроили небольшое застолье на две семьи. Грек подал алкоголь комнатной температуры. Разлил в небольшие ликерные рюмочки и посоветовал пить небольшими глотками.
В качестве закуски сосед подал фрукты, ягоды, оливки и немного сыра. Немного погодя друг сказал, что Метаксу можно употреблять не только в чистом виде, но и делать из нее различные коктейли, но это уже другая история.
А вам когда-нибудь приходилось пить Метаксу? Если да, то какие она оставила впечатления?
Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!