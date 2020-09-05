Как приготовить вишневый ликер, который не отличить от магазинного, да еще и всего за 260 рублей

Не так давно мы с другом Пашкой общались в баре, и у нас завязался спор. Он мне долго и упорно доказывал, что только заводской, бутылочный алкоголь достоин внимания. Якобы он создается по специальной технологии, поэтому не может сравниться с домашним.

Я же приверженец готовить самостоятельно не только еду, но и спиртное. И старался ему объяснить, что, например, домашний ликер даже лучше покупного. В итоге наш разговор закончился пари – сможет ли он отличить магазинный ликер от моего.

История от моего подписчика Ильдара.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Идея создать алкоголь собственного производства крутилась в моей голове достаточно давно. Основная причина – заводское, бутылочное спиртное с каждым годом становится все хуже по качеству и вкусу.

Самым первым моим творением стал вишневый ликер. Рецепт его приготовления мне рассказал дедушка, которого я в шутку называю «Народным сомелье». Результат меня более чем порадовал, потому хочу поделиться им с вами.

Сейчас я редко покупаю спиртное в магазине. Изучение рецептов, эксперименты и самостоятельное приготовление алкоголя доставляет мне удовольствие. И, по крайней мере, я знаю, что пью качественный продукт.

Какие ингредиенты потребуются

Ликер отличается от других алкогольных напитков более сладким вкусом. Связано это с тем, что в его составе – фрукты или ягоды с добавлением достаточно большого количества сахара.

Существует несколько рецептов приготовления вишневого ликера. Для моего, эксклюзивного и наиболее экономичного, потребуются следующие ингредиенты:

вишня – 300 грамм (около 50 рублей);

сахарный песок – 150 грамм (рублей 5);

водка «Пять озер» – 250 миллилитров (примерно 220 рублей);

фильтрованная вода – 150 миллилитров (бесплатно!).

Вишня для ликера подойдет любая. Если нет свежей, вполне можно применить замороженную. Это отличный вариант, если захочется приготовить вишневый ликер не в сезон (например, зимой).

Важно! На водке экономить не стоит. Чтобы получить качественный продукт, лучше выбрать хорошую, недешевую марку. Самогон в этом случае я не брал принципиально. По его характерному аромату домашний ликер легко отличить от магазинного.

Процесс приготовления

Сначала хорошо промыть свежую вишню. Если она хранилась в морозилке, дождаться ее полного размораживания. Желательно удалить из ягод косточки. В них содержится синильная кислота, вредная для здоровья.

Хотя всего 300 грамм вишни не несут в себе такой уж большой опасности. Поэтому тут уж сами решайте. После промывки/разморозки вишни каждую ягодку можно наколоть на зубочистку.

Интересно! Опытные сомелье в лице моего деда все-таки посоветовали мне делать вишневый ликер, не вынимая косточек. Благодаря им домашний напиток приобретает легкий и неповторимый миндальный привкус.

В кастрюлю налить 150 миллилитров холодной воды и добавить 150 грамм сахарного песка. Сахар нужно регулярно перемешивать, чтобы он полностью растворился. Когда вода закипит, добавить в полученный сироп вишневые ягоды. Проварить их на умеренном огне минут 10, убрать кастрюлю с печки.

Когда сироп с вишней остыл, я перелил его в большую стеклянную банку. Следом залил водкой (250 миллилитров). Банку плотно закрыл крышкой, накрыл полотенцем и поставил в темное прохладное место на 15 дней.

Следующий этап – вишневую настойку пропустил через марлю, сложенную в несколько слоев. После этого разлил домашний ликер по красивым бутылкам и убрал в холодильник. Когда напиток хорошо охладится, можно, наконец, провести дегустацию.

Какой результат я получил

Спустя всего две недели после моего первого эксперимента я получил изумительный напиток. Вкус изысканный, нежный, с тонкой миндальной ноткой. Сладость есть, но не приторная, приятная. Аромат яркий. На цвет – сочный вишневый, чистый.

Угостил друзей. Оценили по достоинству. Но не все поверили, что этот ликер – моего собственного производства. Попросили поделиться секретом приготовления. А Пашка все-таки признал проигрыш в пари!

Рекомендую и вам попробовать приготовить вишневый ликер по моему рецепту. Обязательно напишите в комментариях, пришелся ли он вам по вкусу. Будет интересно почитать и ваши рецепты домашних ликеров. С удовольствием продолжу эксперименты!