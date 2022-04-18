Как сделать бренди в домашних условиях

У меня бренди ассоциируется с чем-то аристократичным. Представляются джентльмены, сидящие у камина с бокалом и сигарой, собака, лежащая у ног, и дворецкий, предлагающий овсянку.

Но на самом деле под названием «бренди» объединены множество продуктов выгонки. Примечательно, что такой напиток можно сделать самостоятельно в обычной российской квартире и это будет самый настоящий бренди. Пусть и без дворецкого.

Что можно называть бренди

Словом бренди называют продукт крепостью не менее 37,5%, который получают в результате двойной перегонки сусла из виноградного, фруктового или ягодного сока. Само название происходит от голландского слова «brandewijn», означающего «перегнанное вино». По сути, все фруктовые и ягодные дистилляты можно смело называть этим словом.

А вот некоторые виды бренди, в зависимости от тонкостей изготовления и местностей, в которых производятся, уже имеют свои названия. Наиболее известные из них:

коньяк — бренди из отдельных сортов винограда, который производят во Франции, в провинции Cognac;

арманьяк — напиток из винограда, производимый в местности Armagnac во Франции;

кальвадос — бренди из яблок, произрастающих в Французской провинции Normaundia;

фрамбуаз — двойной дистиллят из малины (ее название по французски - «fromboises”);

киршвассер — бренди из вишни (от немецкого «Kirschwasser» - вишневая вода).

Вот и получается, что для получения качественного бренди достаточно только применять качественные продукты и соблюдать технологию. Ничьи авторские права при этом нарушены не будут, если не называть свой напиток, например, коньяком или кальвадосом.

Как сделать бренди

Отжать сок из сырья. Для этого можно использовать даже обычную бытовую соковыжималку. Сок должен быть только холодного отжима, использовать различные соковарки не допускается, чтобы не погибли винные дрожжи, находящиеся на поверхности ягод или плодов. Поместив сок в бродильную емкость, закрыть ее плотно крышкой с гидрозатвором. Подойдет и большая стеклянная бутыль с перчаткой, надетой на горловину. Поступление воздуха в емкость недопустимо, иначе брага прокиснет. Брожение должно осуществляться при температуре около 25°С. После окончания брожения сусло перегоняют два раза. После перегонки дистиллят разбавляют водой до необходимой крепости.

Чтобы получить вкусный и ароматный бренди потребуются только самые спелые ягоды или фрукты. Никаких подпорченных или подгнивших плодов быть не должно. Технология производства браги проста:

Важно! Перед приготовлением сока виноград, фрукты или ягоды мыть недопустимо, чтобы не удалять с поверхности микроорганизмы винных дрожжей. Применение хлебопекарных дрожжей изменит вкусоароматические свойства будущего напитка не в лучшую сторону.

Что нужно знать о выдержке

В климатической полосе, где я проживаю, почти все фрукты районированные. До тех, которые произрастают на солнечном юге им далеко. Поэтому для того, чтобы привнести в напиток максимум ароматов, я после первой перегонки настаиваю дистиллят на очищенных кусочках фруктов или на ягодах не менее двух недель. А уже после этого перегоняю второй раз. Бренди получается очень ароматный!Почти все сорта бренди (за исключением разве что фрамбуаза) принято выдерживать в обожженных бочках из дуба. При этом вкус и аромат напитка приобретают своеобразные нотки, улучшающие свойства. Происходит это из-за того, что при обжиге вещества, входящие в состав древесины, изменяют свои свойства и после этого влияют на бренди.

Сахара, которые карамелизуются при обжиге, растворяются при выдержке напитка спиртом и наделяют его различными свойствами. В зависимости от степени обжига — слабый, сильный или средний, напиток приобретает в аромате нотки ореха, кофе или ванили.

Считается, что чем больше выдержка, тем напиток лучше. Но это справедливо только для больших винокурен, в которых используются старые бочки объемом 200-300 литров или более.

В домашних условиях, выдерживая бренди в небольших — 5-10 литров, бочонках, недопустимо передерживать напиток, иначе вкус будет жестким и вяжущим. Оптимальное время выдержки в новой бочке 1 месяц, а после трех-пяти циклов можно увеличить длительность до полугода.

В домашних условиях после выдержки в бочке лучше дать напитку немного «отдохнуть» в стеклянной посуде — бутылке или графине. Иначе в первые 2-3 дня вкус все же будет жестким.

Как правильно пить бренди

Чтобы получить максимальное удовольствие от напитка, лучше пить его из широких бокалов — снифтеров. При этом наполнять бокал не стоит больше, чем на треть. Так лучше распространяется аромат напитка, который может быть очень насыщенным.

Именно для того, чтобы улучшить отдачу ароматических веществ, нужно употреблять напиток при температуре 22-25°С. Делая маленькие глотки, можно подогревать бокал рукой, и чем меньше остается напитка, тем он становится ароматнее.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Именно так я и люблю пить бренди, а вот многие мои знакомые любят употреблять его со льдом. Ничего не имею против, но мне кажется, они многое теряют. А как любите его пить вы?