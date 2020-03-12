Впервые я попробовал абсент, когда путешествовал по Чехии. Меня удивил не только вкус, но и его цена – за 100 грамм с меня взяли около 500 рублей. Я долго выспрашивал у местных рецепт и один пожилой чех рассказал мне, как готовил абсент его отец.

Как я понял, главное хороший крепкий алкоголь и травы. А вот с этим сложнее. Но методом проб и ошибок я нашел рецепт напитка, который максимально приближен к настоящему.

Так начал свой рассказ мой подписчик Александр С, который уже не раз рассказывал о своих экспериментах с настойками на самогоне. Приятного чтения, дорогие мои!

Что такое абсент

Среди множества алкогольных напитков абсент занимает особое место. Употребляют его достаточно редко, а я встречал людей, которые узнали об этом напитке только после упоминания в одной известной песне. Напиток, действительно, интересный.

Абсент — спиртовой напиток, настоянный на травах. Основную часть из них составляет горькая полынь. Я слышал, что абсент называют «зеленой феей». Название такое напиток получил якобы из-за действия, оказываемого на организм.

В Чехии, где мне впервые довелось попробовать этот напиток, меня заинтересовал и его вкус, и способы употребления. Этакое изысканное таинство, за которым следуют совершенно неожиданные вкусовые ощущения.

Приготовление абсента из самогона

горькую полынь – 100 грамм;

анис (семена) – 50 грамм;

фенхель (семена) – 50 грамм;

мелиссу – 5 грамм;

иссоп – 10 грамм.

Чтобы приготовить абсент, потребуется очень крепкий самогон — более 70% об. Но если такого нет, можно использовать и продукт меньшей крепости. Кроме самогона необходимо подготовить следующие ингредиенты для настаивания (в засушенном виде):

Все травы и семена можно заготовить самостоятельно, а можно купить в любой аптеке. Указанное количество я использую для приготовления 1 литра напитка.

В соответствии с объемом дистиллятора количество компонентов необходимо пропорционально увеличить или уменьшить.

Самогон должен быть очень чистым. Для этого его предварительно необходимо подвергнуть двойной перегонке.

Полынь, анис и фенхель нужно поместить в стеклянную посуду и залить литром самогона, после чего герметично закрыть и настаивать две недели. По прошествии этого времени настой нужно разбавить чистой водой до крепости не более 30% об. и залить в дистиллятор вместе с травами (они при перегонке добавят аромат напитку).

Важно. Выгонять нужно, как можно медленнее, чтобы дистиллят имел максимальную крепость. Процесс должен продолжаться, пока крепость на выходе не снизится до 40% об. Выходящий продукт будет прозрачным, а с уменьшением крепости может становиться окрашенным в желто-зеленый цвет.

Что получилось в итоге

Чтобы окрасить напиток в привычный взгляду ярко-зеленый цвет, необходимо после перегонки засыпать в него мелиссу и иссоп. Плотно закрыв сосуд, нужно дистиллят настаивать 1-2 дня, а потом процедить через сито. Чтобы подготовить абсент к употреблению, необходимо разбавить его водой до крепости 70-75% об. и после этого выдержать не менее суток.После того, как разбавленный напиток «отдохнет» после разбавления водой его можно разливать по бутылкам и дегустировать. Напиток у меня получается ничем не хуже того, какой продается в любом алкомаркете. А, учитывая применение только натуральных компонентов, думаю, еще и лучше.

Про цену я и не говорю. Так как и травы и самогон у меня свои, то трачу я на приготовление домашнего абсента не больше 100 рублей (сахар на самогон, электричество). В магазине же я видел этот напиток по цене 1000 рублей за 0,35 литра.

Готовый напиток домашнего приготовления можно хранить достаточно долго — до 5 лет. Чтобы абсент не потерял свои вкусо-ароматические свойства, его необходимо держать в плотно закрытой посуде в темном прохладном месте.

Напиток, окрашенный натуральными травами, в отличие от некоторых сортов с искусственными красителями, на свету очень быстро желтеет, а потом может стать и вовсе прозрачным.

Как пить абсент

Французский классический, при котором в рюмку с абсентом через сахар, лежащий на специальной ложке с отверстиями, наливают ледяную воду. Напиток при этом мутнеет и теряет крепость. Пить его становится приятнее, потому что некоторая часть эфирных масел выпадает в виде осадка. Чешский способ (это мой любимый) предполагает сначала пропитать небольшой кусочек сахара абсентом, а потом поджечь его в ложке. Сгорая, сахар карамелизуется и превращается в коричневую массу, которую потом нужно растворить в рюмке. Это не очень быстро, но в результате напиток приобретает насыщенный травянистый цвет и просто незабывемый мягкий вкус. Большая крепость абсента практически не чувствуется. С сиропом. Приготовленный сахарный сироп наливают в абсент и перемешивают. После этого пьют. В одном из вариантов абсент пьют чистым, а сиропом запивают напиток.

Существует несколько способов употребления абсента:

Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Я привел только те способы, которые опробовал сам. Знаю, что существуют еще несколько вариантов, интересно было бы узнать и о них. А сахар при употреблении абсента я люблю применять коричневый тростниковый. Мне кажется, с ним вкус приобретает новые оттенки. А как любите пить абсент вы?