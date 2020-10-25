Моя жена любит Baileys (Бейлиз). Нет, лучше не так, чтоб вы точно поняли масштабы проблемы. Моя жена и ее подружки очень любят Baileys (Бейлиз)! Ну, конечно, как его не любить? Модный люксовый алкоголь.

Не слишком крепко, сладко и с ароматом ирландских сливок. За дружеский болтливый вечер эта компания выпивает бутылочку, а то и пару. А теперь суть проблемы: спонсор этого праздника - я.

История от моего подписчика Игоря из Екатеринбурга.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Нет, мы не бедствуем. Жена у меня любимая и экономить на ней я не собирался. А вот прожорливость ее подруг прилично бьет по семейному бюджету. До кризиса я этому особо не придавал значения, а теперь пытаюсь оптимизировать лишние расходы.

В связи с этим мне вспомнился рецепт ликера, который мы делали раньше сами. Рецепт этот из 90-х годов. Тогда ни Baileys (Бейлиз), ни Ирландскими сливками в России даже не пахло еще. А вот женские сердца завоевывать необходимость была. И еще какая необходимость!

И мы с друзьями сами готовили ликер «Адвокат», как он тогда назывался. Откуда взялся рецепт я сейчас и не вспомню. А вот запись его в моей кулинарной холостяцкой книге сохранилась.

Какие ингредиенты нужны для ликера

Ничего сверхъестественного нам не потребуется. Напиток я готовлю из самых обычных продуктов, а вот результат очень близок ко вкусу люксового ликера.

Нам потребуются яйца. Не целиком, только желтки. Для меня это самая проблемная часть: как отделить эти «нехорошие» желтки? На всякий случай каждый отделяю над маленькой кружечкой и только потом переливаю в общую емкость.

Кстати, яичница – верный спутник этого ликера. Ну а что, белки не выкидываю, поджариваю и ем. Еще нужен будет маленький пакетик ванилина. Стоит копейки, а аромату на всю кухню.

Накануне очередных посиделок женсовета из магазина я вернулся без заветного звонка в пакете. На вопрос жены сказал, чтоб не переживала, ее ждет сюрприз. Выгнал всех из кухни и принялся за готовку. Еще понадобится сахар, теплое молоко и спирт.

То, что спирт сейчас сложно найти в свободной продаже, как раз и стало причиной забвения моего рецепта.

В 90-е его можно было покупать сколько угодно. Теперь нужно проявить смекалку, чтоб достать флакончик. Свои каналы добычи закладывать не буду. Скажу только: кто ищет – тот всегда найдет. А теперь внимание!

В зависимости от того кому вы готовите, пропорции ингредиентов отличаются. Женский вариант - более легкий. Мужской - более крепкий. Подруг жены я знаю давно и хорошо. Поэтому решил готовить мужской вариант.

Стоимость ингредиентов для одного замеса в среднем не превышает 200 рублей.

Процесс приготовления

Кипятим молоко и даем ему прилично остыть, чтоб оно было теплое. Но не горячее, а то яйцо свернется. Если появились пенки, их нужно обязательно убрать. Я вообще с детства пенки терпеть не могу. Но кипятим, так для рецепта нужно.

Взбиваем добела желтки, сахар и ванилин. Раньше венчиком долго приходилось трясти, аж рука затекала. А теперь миксер есть: одна минута и все готово. Процесс приготовления сильно ускорился.

Добавляем молоко. Помните, да, что не горячее? Момент ответственный, можно и все испортить на этом этапе. Я примерно минут 10 остужаю с момента кипячения под ледяной водой, хотя лучше отнести на балкон, если климат подходящий.

Непрерывно взбиваем заготовку и добавляем спирт тонкой струйкой. Обязательно взбивать, иначе капризное яйцо снова рискует свернуться. Хорошенечко все перемешиваем. Процеживаем через мелкое сито. Бывает, яйцо не до конца разбалтывается, тогда куски белка останутся на сите и не попадут в ликер.

Вот и все готово!

Какой результат я получил

Заветная бутылочка ждала мадмуазелей в холодильнике и вызывала немалый интерес жены. Подавать ликер нужно холодным, можно положить пару кубиков льда в каждый бокал.

Вообще, насколько я знаю, ликер наливают в рюмки, но в случае этих гостей были бокалы. Причем приличного такого объема бокалы.

Ликер удался! Я не любитель сладкого алкоголя. Но такой вкус даже мне по душе. Ничуть не хуже импортных аналогов. Аромат очень сливочный, хотя в составе сливок нет совсем. Подруги жены были в восторге. Бутылку опустошили мгновенно.

Я вот об одном только жалею теперь. Перед тем как выдать жене мой «Адвокат», его стоило перелить в пустую бутылку от Baileys. Уверен, подмены бы никто не заметил. Как думаете? Стоило?