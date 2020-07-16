Из самогона можно приготовить практически любой напиток. Однажды мне захотелось попробовать сделать из него коньяк. Это был первый опыт, так как я больше предпочитаю виски, но любопытство пересилило меня.

Стоит оговорить, что настоящий коньяк приготовить из самогона невозможно, так как он имеет абсолютно другую систему приготовления. Самогон – перегнанная брага, коньяк – это виноградный спирт.

Если брать для сравнения те напитки, которые есть в продаже до 1 000 рублей, то в домашних условиях можно приготовить и лучше, но с элитными коньяками домашний продукт все равно никогда не сравниться.

Однако вызов я принял: мне было интересно сравнить то, что у меня получится, с подаренным мне на день рождения Hennessy (Хэннесси).

Вот такую историю прислал мой подписчик Анатолий.

Гоним самогон, делаем основу

Чтобы максимально «закосить» под коньячную основу, я использовал виноградную брагу. При этом я не добавлял ни сахар, ни дрожжи.

Чисто натуральный продукт. Главное – не мыть виноградные грозди - на виноградинках есть белый специфический налет, это и есть натуральные естественные колонии дрожжей.

Когда брага доиграла, я дважды ее перегнал. Вообще я перегоняю три раза, но так как мой коньяк – это, по сути своей, настойка, то особого смысла в этом нет. Все, что мне было нужно, получить спирт 45° без посторонних запахов и неприятного послевкусия.

На второй перегонке я загрузил сухопарник виноградными листьями и веточками, это должно было придать аромат, схожий на аромат виноградного спирта. Но, скажу честно, ничего не изменилось.

Настойка – основа моего коньяка

Что такое коньяк? Это виноградный спирт, настоянный в дубовой бочке. Если мы, конечно, говорим о настоящем напитке, а не о том, что можно купить за 600-700 р/литр.

Поэтому без дуба не обойтись. Когда основа была готова, я отправился в магазин и докупил все необходимые ингредиенты:

Сахар. Кориандр. Гвоздика. Мускатный орех. Дубовая кора.

Первым делом я перемешал все специи, предварительно раздробив их в ступе. Далее я промыл кору под проточной холодной водой и обильно засыпал ее сахаром.

Это нужно для создания так называемого карамельного эффекта. После чего сахарная кора просто засыпается в 3 литровую банку и заливается самогоном.

Кориандра, гвоздики, мускатного ореха потребуется совсем чуть-чуть. Это довольно сильные ароматизаторы, поэтому четверти чайной ложки будет достаточно.

Сахара у меня ушло ровно 100 г, это из расчета на 2 л самогона, то есть около 50 г на литр. Дубовой коры я не жалел, как по мне, переборщить с ней невозможно.

Настаивание

После того как все ингредиенты были добавлены в самогон, все это было тщательно перемешано, я накрыл банку герметичной крышкой и поставил ее на чердак. Там темно, но достаточно жарко, что ускорит процесс насыщения дубильными веществами.

Настойка там простояла чуть больше двух недель, при этом ежедневно я тщательно взбалтывал напиток, чтобы весь сахар растворился, а дубовая кора равномерно отдавала цвет и свои свойства спирту.

Также я открывал крышку, чтобы напиток мог «подышать», возможно, это мои личные предубеждения, но я так делаю всегда.

По истечении двух недель я процедил полученную настойку через ватно-марлевый фильтр, отделяя кору, образовавшийся осадок и остатки специй. Сахар растворился полностью, весь осадок быстро осел на вате, и на выходе я получил чистый, прозрачный домашний коньяк.

Результат

Мой коньяк приобрел характерный дубовый аромат и привкус, но сказать, что это был настоящий коньяк – нельзя. Это был вкусный напиток, по-своему приятное послевкусие, нежный аромат, при этом солидная крепость.

В то время как Хеннеси имел отчетливый виноградный привкус, более мягкий, приятный вкус и характерное дубовое воздействие на десны.

Вывод я сделал следующий – приготовить вкусный напиток из самогона можно, он даже чем-то будет напоминать коньяк, но добиться такого набора вкусовых качеств и ароматов, как у настоящих элитных коньяков – все равно не получится.

Уж слишком разные методики приготовления. Из самогона получается отличный виски, настойки и коктейли. А вы пробовали самостоятельно приготовить домашний коньячок?