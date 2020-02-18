Домашняя брага из ржаного хлеба – это простой, но вкусный напиток. Если сделать его не слишком крепким, он станет отличным аналогом легкого пива в летнюю жару. Расскажу о своем опыте приготовления такой браги.

Так начал свое письмо ко мне мой подписчик Анатолий. Я в том году пробовал сделать летний легкий ржаной напиток, но у меня не получилось. Поэтому этим летом сам попробую такой рецепт. А пока просто поделюсь им с вами.

Почему я решил сделать брагу

Я люблю и квас, и пиво. Но магазинные напитки порядком надоели. Захотелось чего-то своего. Конечно, я слышал о приготовлении пива из концентратов. Но меня этот вариант не привлекал: такой напиток мало чем будет отличаться от магазинного, да и затратно это.

И тогда в одном из старых журналов советского периода я наткнулся на рецепт ржаной браги. «Почему бы не попробовать?» - подумал я. И попробовал. Результатом я остался полностью доволен.

Теперь расскажу, как я готовил напиток.

Ингредиенты

буханка ржаного хлеба;

несколько листиков мяты;

стакан сахарного песка;

½ чайной ложки дрожжей;

5 литров воды.

Для 5 литров браги потребуется:

Важно! Вместо мяты можно взять мелиссу, тогда готовая брага будет пахнуть лимончиком. Лично я так и сделал, благо трава произрастает у меня на огороде в диком виде.

Приготовление

вскипятил воду в большой кастрюле, добавив мяту;

хлеб нарезал на тонкие ломтики и подсушил в духовке, пока не образовалась румяная корка;

в небольшом количестве теплой воды (из кастрюли) развел дрожжи;

поместил хлеб на дно другой кастрюли;

развел в остывшем отваре мяты сахар и влил его в посуду с хлебом;

добавил дрожжи (перемешивать их не стал);

накрыл кастрюлю с брагой плотной тканью и убрал в темное место.

Для того, чтобы приготовить брагу, я сделал следующее:

Вот, собственно, и все. Согласитесь, довольно просто.

Что получилось

Важно! Будьте осторожны, если решите приготовить брагу по этому рецепту. Крепость в ней совсем не ощущается, поэтому очень легко превысить меру.

Можно ли перегонять

Напиток бродил 3 дня. По прошествии этого времени я решил проверить результат. Получилась крепкая брага с ярко выраженным ароматом ржаного хлеба. Крепость виннометром я не проверял, но, думаю, она была в районе 12 – 15 градусов – даже от пары стаканчиков такого напитка можно захмелеть.Честно говоря, я хотел получить не совсем это. Мне нужен был более мягкий напиток, нечто среднее между пивом и квасом. Поэтому я повторил эксперимент, но на этот раз добавил меньше сахара и позволил браге бродить всего сутки. И тут я получил то, что надо: напиток, который имеет крепость пива и ярко выраженный хлебный вкус.Первый вариант браги, который я получил, вполне мог бы пойти на перегонку. Но у меня тогда не было самогонного аппарата и проверить это утверждение я не смог.

Думаю, для перегонки лучше настоять брагу 4 – 5 дней. Тогда самогон будет более крепким. Возможно, даже не потребуется вторая перегонка.

Что в итоге

Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Я делал ржаную брагу года 2 или 3, но потом она мне просто надоела, и я переключился на домашний сидр. Напиток из хлеба недорого и прост в приготовлении. При этом несмотря на крепость он отлично удаляет жажду в летнюю жару. Поэтому если надоели магазинные квас и пиво – это лучший вариант.А есть ли у вас фирменный рецепт «летних» напитков? Поделитесь со мной.