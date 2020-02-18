Ромовый Дневник

Как сделать простейшую брагу из буханки черного хлеба: мой опыт приготовления

Рецепты подписчиков · Вячеслав Буров
Как сделать простейшую брагу из буханки черного хлеба: мой опыт приготовления

Домашняя брага из ржаного хлеба – это простой, но вкусный напиток. Если сделать его не слишком крепким, он станет отличным аналогом легкого пива в летнюю жару. Расскажу о своем опыте приготовления такой браги.

Так начал свое письмо ко мне мой подписчик Анатолий. Я в том году пробовал сделать летний легкий ржаной напиток, но у меня не получилось. Поэтому этим летом сам попробую такой рецепт. А пока просто поделюсь им с вами.

Почему я решил сделать брагу

Я люблю и квас, и пиво. Но магазинные напитки порядком надоели. Захотелось чего-то своего. Конечно, я слышал о приготовлении пива из концентратов. Но меня этот вариант не привлекал: такой напиток мало чем будет отличаться от магазинного, да и затратно это.

И тогда в одном из старых журналов советского периода я наткнулся на рецепт ржаной браги. «Почему бы не попробовать?» - подумал я. И попробовал. Результатом я остался полностью доволен.

Теперь расскажу, как я готовил напиток.

Ингредиенты

Для 5 литров браги потребуется:

  • буханка ржаного хлеба;
  • несколько листиков мяты;
  • стакан сахарного песка;
  • ½ чайной ложки дрожжей;
  • 5 литров воды.

Важно! Вместо мяты можно взять мелиссу, тогда готовая брага будет пахнуть лимончиком. Лично я так и сделал, благо трава произрастает у меня на огороде в диком виде.

Приготовление

Для того, чтобы приготовить брагу, я сделал следующее:

  • вскипятил воду в большой кастрюле, добавив мяту;
  • хлеб нарезал на тонкие ломтики и подсушил в духовке, пока не образовалась румяная корка;
  • в небольшом количестве теплой воды (из кастрюли) развел дрожжи;
  • поместил хлеб на дно другой кастрюли;
  • развел в остывшем отваре мяты сахар и влил его в посуду с хлебом;
  • добавил дрожжи (перемешивать их не стал);
  • накрыл кастрюлю с брагой плотной тканью и убрал в темное место.

Вот, собственно, и все. Согласитесь, довольно просто.

Что получилось

Напиток бродил 3 дня. По прошествии этого времени я решил проверить результат. Получилась крепкая брага с ярко выраженным ароматом ржаного хлеба. Крепость виннометром я не проверял, но, думаю, она была в районе 12 – 15 градусов – даже от пары стаканчиков такого напитка можно захмелеть.
Важно! Будьте осторожны, если решите приготовить брагу по этому рецепту. Крепость в ней совсем не ощущается, поэтому очень легко превысить меру.
Честно говоря, я хотел получить не совсем это. Мне нужен был более мягкий напиток, нечто среднее между пивом и квасом. Поэтому я повторил эксперимент, но на этот раз добавил меньше сахара и позволил браге бродить всего сутки. И тут я получил то, что надо: напиток, который имеет крепость пива и ярко выраженный хлебный вкус.

Можно ли перегонять

Первый вариант браги, который я получил, вполне мог бы пойти на перегонку. Но у меня тогда не было самогонного аппарата и проверить это утверждение я не смог.

Думаю, для перегонки лучше настоять брагу 4 – 5 дней. Тогда самогон будет более крепким. Возможно, даже не потребуется вторая перегонка.

Что в итоге

Я делал ржаную брагу года 2 или 3, но потом она мне просто надоела, и я переключился на домашний сидр. Напиток из хлеба недорого и прост в приготовлении. При этом несмотря на крепость он отлично удаляет жажду в летнюю жару. Поэтому если надоели магазинные квас и пиво – это лучший вариант.
Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!
А есть ли у вас фирменный рецепт «летних» напитков? Поделитесь со мной.

