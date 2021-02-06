Пробую приготовить дома настоящее шампанское из обычного вина: делюсь рецептом и результатом эксперимента

Среди моих знакомых мало кто понимает, что «шампанское», это игристое вино, которое сделано во французской провинции Шампань. У нас так называют любое игристое вино.

Кстати, игристым его называют из-за того, что оно содержит в себе углекислый газ. В настоящем игристом вине он образуется сам, а не закачивается в бутылку искусственно. Откуда я это знаю? Просто у меня был опыт приготовления домашнего «шампанского».

Историей поделился подписчик блога Артур.

Как пришла идея

На самом деле все достаточно банально. Как вы уже успели заметить, я понемногу занимаюсь домашним виноделием. Поэтому на праздничном столе у нас всегда есть свой собственный алкоголь. Что же касается Нового года, мы также берем бутылочку магазинного шампанского, как дань традиции. Наш новогодний стол.

И вот меня словно осенило. Это произошло после того, как я скривился от вкуса покупного шампанского. Такое ощущение, что я выпил каких-то химикатов. Так вот, это отвращение родило у меня мысль в голове: «Почему я не делаю собственное шампанское, ведь это такое же вино, только игристое?».

И все, я поставил себе задачу, следующий Новый год отметить собственным шампанским. Как оказалось, существует множество рецептов и способов добиться нужного результата. Я поделюсь тем, который сам использовал.

Важно! Шампанское в основном делается из винограда, но можно попробовать и из других фруктов.

Ингредиенты

Забегая вперед, хочу вас предупредить, что я выбрал один из самых простых вариантов в качестве эксперимента, чтобы примерно понять, чего вообще можно ожидать от домашнего шампанского. Простота этого способа заключается в том, что используется уже готовое домашнее вино.

В моем случае это было вино из белого винограда Шардоне. Делал я его для жены. Оно у нас было сухое. Также потребуется сахар и немытый изюм. Следует сразу запастись бутылками, желательно из-под реального шампанского.

Они достаточно крепкие и сделаны из темного стекла. В противном случае другая бутылка может лопнуть.

Пользуюсь укупорщиком бутылок.

Также понадобятся пробки для шампанского и специальный прибор для укупорки бутылок. Он, я вам хочу сказать, стоит немало. Я видел в интернете от 2500 рублей и заканчивая чуть ли не 10 000 рублей.

Но мне повезло, такой прибор мне удалось найти у коллеги по интересам на форуме. Он-то мне его любезно предоставил.

Важно! Следует запастись дополнительным количеством пробок и бутылок. Это пригодится при снятии осадка.

Приготовление

Первое, что нужно сделать, это хорошенько почистить бутылки (объем 0,7 л). После этого в них нужно залить имеющееся белое (или любое другое) вино. Я наливал почти под самое горлышко, как это и советовалось в рецепте. После следует насыпать по столовой ложке сахара на 1 бутылку.

Также в каждую бутылку кинуть по 3 изюминки. Сахар запустит процесс брожения, а изюм станет причиной выделения углекислого газа, поскольку содержит натуральные дрожжи.

Засыпаю в вино сахар и изюм.

Затем с помощью укупорщика нужно закрыть бутылки крышками. Советую дополнительно обвязать их проволокой, как это сделано на бутылках в магазинах. Все это хозяйство я поместил в свой подвальчик. Класть их обязательно нужно в горизонтальном положении, и так они лежат 3 месяца.

За 3 недели до окончания срока выдержки, бутылки нужно положить горлышком вниз, и каждый день их немного проворачивать. Это позволит осадку съехать к горлышку. Так его будет легче извлекать. После этого наступает самый сложный момент.

Нужно аккуратно удалить осадок. Я слышал, что есть специальные пробки, которые его собирают, но я их не нашел в интернете.

Шампанское настаивается первые три месяца.

Я действовал просто. Открыл быстро бутылку, перелил содержимое в другую бутылку шампанского, и сразу же её закупорил снова. Естественно, переливал через марлю, чтобы осадок не попал в новую бутылку. Так игристое вино настаивается еще как минимум 3 месяца.

Важно! Настаивать можно и больше 3 месяцев после снятия с осадка. Многие даже настоятельно советуют так делать.

Результат

В итоге начал я делать свое домашнее шампанское в середине осени. Получился готовый напиток у меня в конце весны. Естественно, я не дотерпел до следующего Нового года и попробовал, что у меня получилось. Не переживайте, на праздник несколько бутылок осталось.

Результат меня сильно удивил, в хорошем смысле слова. Конечно, я не знаю, каково на вкус настоящее французское шампанское, чтобы можно было сравнить. Но думаю, у меня получился достойный результат. Вкус был очень близким к тому вину, которое я использовал.

Природные газы обеспечивают какой-то новый взрыв ощущений. Это далеко не тот углекислый газ, который используется в магазинном шампанском. Складывается впечатление, что эти газы шире раскрывают вкус вина, хотя они менее насыщенны. То есть, ощущается и старый его вкус, но он как-то по-новому воспринимается, что ли.

Как я уже сказал, это был самый простой рецепт. Хотел бы у вас попросить поделиться рецептом, когда шампанское делают сразу из молодого вина из только недавно собранного винограда. Этот процесс насколько я понимаю сложнее.

Слышал, что в это сусло доливают еще какие-то другие вина. В общем, можете поделиться подробным рецептом, если вы в курсе. Надо же расти в этом плане.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!