Как сварить дома пиво в обычной кастрюле: рецепт на 23 литра

Любим мы с друзьями после баньки выпить бокал-другой вкусного холодного пива. Обычно мы назначаем за подвоз к бане пенного напитка ответственного человека, а он привозит на всех. Недавно я был назначен таким человеком.

Я долго ходил между стеллажей в магазине, но никак не мог выбрать – все такое вкусное. Мой взгляд упал на разливное пиво в ПЭТ бутылках.

Надпись на нем гласила, что оно «сделано по-домашнему». Взял я и его на пробу. Ничего таким оказалось. И тогда я задумался, а может сварить пиво самому и удивить своих друзей?

Это сообщение я получил от моего подписчика Владимира Р. Мне давно интересна тема домашнего пивоварения, поэтому сегодня публикую его историю и жду ваших советов и рекомендаций о том, как лучше сварить дома пенное.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Я давно пришел к мнению, что пить нужно нефильтрованное пиво, которое производится домашним способом или в небольших частных пивоварнях. Такой продукт значительно вкуснее и приятнее, чем тот, который производится для массового потребления.

В нем отсутствуют консерванты и прочая химия. Учитывая незначительный срок хранения такого напитка, изготовление его в промышленных масштабах невыгодно.

Решая проблему длительного хранения, многие производители активно используют консерванты и другие несъедобные добавки.

Некоторые компании хмель и солод заменяют химическими компонентами, выпуская напитки, в которых от пива осталось только название на этикетке. Это натолкнуло меня на мысль, попробовать приготовить пиво самостоятельно.

Какие ингредиенты потребуются

Внимание! Немного потратиться все равно придется. Нужно прибрести солод, хмель, пивные дрожжи. Последний ингредиент нужно выбирать с особой тщательностью, именно от него зависит качество пива. Я рекомендую покупать в специализированных магазинах.

вода – 32 л;

солод ячменя – 5 кг;

пивные дрожжи – 25 г;

хмель – 45 г;

сахарный песок – 7 г на каждый литр.

На пивоваренных сайтах пишут, что для изготовления пива требуется специальная мини пивоварня, которая стоит немалых денег. Так как я не был готов к таким финансовым жертвам, решил воспользоваться подручными средствами.Для приготовления напитка, я использовал следующие ингредиенты:

Чтобы не получить вместо пива прокисшую брагу, вся используемая посуда должна быть идеально чистой, лучше стерилизованной. Все помнят, как мамы и жены стерилизуют банки для консервирования?

Процесс приготовления

В 40-литровую эмалированную кастрюлю наливается почти горячая вода (около 80 градусов). В нее опускается марлевый мешочек, наполненный перемолотым солодом. Кастрюля закрывается и выдерживается 1.5 часа при температуре 63-70 градусов. Внимание! Для этого нагрев периодически включают и отключают. При такой температуре повышается сахаристость солода, и сусло становится сладким. После истечения положенного времени, температуру жидкости нужно повысить до 80 градусов. Солод вынимается из кастрюли, и промывается в 7 л воды, которая осталась не задействованной. Хорошо вымыв из солода оставшиеся сахара, полученную воду выливают в сусло. Доведя сусло до кипения, я снял появившуюся пену и всыпал первую порцию хмеля (15 г). Теперь сусло должно 30 минут интенсивно покипеть. Всыпав следующие 15 г хмеля, поставил варить еще час. Добавив оставшийся хмель, жидкость варил еще 15 минут. Теперь нужно быстро охладить сусло. Я поставил кастрюлю в ванну, куда постоянно доливал холодную воду. При интенсивном перемешивании, содержимое кастрюли удалось охладить за 25 минут. В остывшую жидкость добавляются разведенные пивные дрожжи (инструкция по разведению указана на упаковке и может отличаться в зависимости от производителя). В емкости установил гидрозатвор (в жидкость опустил пластиковую трубку, а второй ее конец вывел наружу и поместил в кружку с водой). Кастрюлю оставил для брожения в теплой кухне. Внимание! Уже через несколько часов сусло начало бурно бродить, пуская пузыри через гидрозатвор. На четвертый день брожение заметно утихло, а жидкость в кастрюле значительно посветлела. Когда пузыри выходить перестали, по технологии напиток нужно карбонизировать (наполнить углекислым газом). Это улучшает вкус и позволяет добиться густой плотной пены. Для этого, в простерилизованные бутылки из темного стекла или пластика, насыпать по 7 г сахарного песка. Используя тонкий силиконовый шланг, пиво аккуратно сливается, наполняя бутылки не до верха. Тара плотно закупоривается и оставляется для вторичного брожения при комнатной температуре. Какой результат я получил Уже через месяц я стал обладателем 23 литров великолепного домашнего пива, крепость которого не превышала 5%. Пригласив друзей, мы быстро организовали баньку, дополненную вкуснейшим, ароматным пивом. Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя! Не знаю, правильно я делал или нет, но качество напитка понравилось не только мне. Может, кто имеет подобный опыт, буду рад узнать о тонкостях приготовления домашнего пива без покупки дорогого оборудования.

Приготовление домашнего пива – это многоэтапный процесс, занимающий по времени порядка 7 часов: