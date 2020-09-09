Как в нашей семье готовят рябиновую наливку по классическим рецептам русского дворянства: аромат и подлинный вкус обеспечен

Рябиновая наливка - любимейший рецепт русского дворянства, в нашей семье без нее не обходится ни один праздник. Рецепт традиционной русской рябиновки достался мне от прадеда, который был мастером легенды придумывать.

Вся наша семья знает, что мы все потомственные дворяне, чей род идет от какого-то князя. Вот только никто уже не помнит от какого. Да только было ли это на самом деле – никто не скажет.

Историей поделился мой подписчик Николай.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Каждый год осенью дед брал меня с собой за рябиной, однако, попробовать напиток мне никто не давал. Тогда я изловчился и обманным путем проник в погреб, чтобы узнать вкус нашей рябиновки.

Что и говорить, надо мной потом смеялись все, а вот мне было не до смеха – казалось, что горят все мои внутренности и больше всего, конечно, горло.

С тех пор в семье меня прозвали Эмилем, в честь героя Астрид Линдгрен, напившегося в детстве вишневой наливки. Прозвище это живо и по сей день, а вот наливку теперь я не только пробую вполне легально, но и сам готовлю.

Сегодня практически любой алкоголь можно купить в магазине, но я по старинке люблю свое, домашнее. Готовят в нашей семье наливку только мужчины, эта традиция так и сохранилась у нас от прадеда, а потому изготовление напитка – целый ритуал со своим священнодействием.

После того как выкопана картошка, когда кусты рябины подернутся первым морозцем, я собираюсь в лес. Благо рябины в наших местах хватает.

Какие ингредиенты потребуются

ягоды рябины;

сахар;

вода;

водка или самогон.

Чтобы приготовить рябиновую наливку понадобятся:

Финансовая сторона такова: 1 кг сахара стоит от 37 рублей, бутылка водки в среднем от 250 рублей. Итого бутыль в 5 литров мне обойдется примерно в 1 342 рубля 50 копеек, из которых 1 250 потрачено на водку, а 92,50 на сахар.

Пропорции ингредиентов: на 1 кг ягод - 0,5 кг сахара, 0,5 литра воды и бутылка водки (0,5). В зависимости от необходимого количества наливки на выходе я увеличиваю количество ингредиентов.

Если из состава исключить воду, рябиновка будет более насыщена по вкусу.

Водку или самогон исключать не советую, потому что рябина сама по себе не очень склонна к брожению и, во-первых, некрепленый вариант рябиновки не удивит каким-то особенным вкусом, а во-вторых – ждать готовности продукта придется довольно долго.

Процесс приготовления

подготовка ягод;

подготовка сиропа.

Приготовление «рябиновки» начинаю с подготовки ягод. Если рябина была собрана до заморозков, то лучше перебрать ягоду, помыть и на три часа поместить в морозильную камеру. Так из ягод уйдет излишняя горечь. Весь процесс приготовления я условно разделяю на две части:

Ягоды размораживаю и укладываю на противень, застеленный пергаментом, затем отправляю их в духовку на 20 минут. Если в вашем доме есть настоящая русская печь – не поленитесь и запекайте ягоды прямо в ней.

Запекать их следует до появления яркого аромата и выделения сока. Вынув рябину из духовки, даю ей остыть и затем заполняю этими ягодами банку.

Отдельно скажу о банке для настаивания наливки. Она не должна быть маленькой по объему, так как заполнить ее нужно таким образом, чтобы оставалось свободное место. Заполнять содержимым банку до краев не нужно.

Далее я готовлю сироп. Для этого сахар и воду смешиваю и нагреваю до полного растворения, даю немного остыть и заливаю им ягоды.

Важно! Готовить наливку можно и без добавления воды, тогда она получится крепкой и тягучей, как ликер. Вода, добавленная в напиток, делает его менее крепким и деликатным по вкусу.

Какой результат я получил

В последнюю очередь в банку с ягодами вливаю водку или самогон, следуя пропорциям, написанным выше. Закрываю банку крышкой и оставляю на месяц в теплом месте.По прошествии обозначенного времени процеживаю полученный напиток и разливаю в емкости для дальнейшего употребления. Я храню рябиновку в подвале, но если у вас его нет, подойдет и холодильник.

Как видно, приготовить рябиновую настойку несложно, а результат вас удивит ароматным запахом и вкусом. Хранить ее можно сколь угодно долго.

А выпить рюмку наливки после бани – святое дело! Согласны со мной?