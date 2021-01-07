Что будет если сделать брагу без дрожжей и на хмеле по рецепту из интернета: делюсь результатами эксперимента

Отправился я как-то на пасеку. Старший брат мой приболел очень не вовремя — в самом начале лета, поэтому пришлось мне самому несколько месяцев присматривать за пчелиными семьями. Пчелы роиться начинают в самую жару и нужно тщательно за ними следить, делать ежедневный обход и все такое.
Историей поделился мой давний подписчик Иван Д.
Как пришла идеяПасека находится в самой глуши - ни тебе магазинов, ни хороших дорог поблизости, вокруг лес и горы. Красиво, но жарко, такой зной на природе приводит к мысли о каком-нибудь прохладительном напитке.
Что же делать? Пива нет, делать медовуху я не умею, магазина, как я уже сказал, тоже нет. У меня есть только сахар (для пчел) и вода.
Брага из меда, но не «медовуха».
Тогда я вспомнил о рецепте бражки из интернета, на которую не требуется дрожжей. Мне «испытать» этот рецепт до этого не довелось, но он мне запомнился. В свое время я очень удивился, когда увидел технологию приготовления — как можно приготовить брагу без дрожжей?
Какие ингредиенты потребуютсяПрикинув, я решил, что у меня есть все ингредиенты, ведь и особенного ничего не нужно.
Итак, для бражки я взял:
- 500 грамм сахара;
- немного муки;
- шишки хмеля.
Прессованные дрожжи, которых у меня не было. Любого пакетика может хватить на 5 литров браги.
Вот и все. А если подробнее, то на пять литров воды требуется не меньше килограмма сахара, тогда и градус бражки будет на высоте.
У меня самый главный ингредиент — это хмель. Конечно, необходимо время, но зато это будет натуральная бражка. Я же никуда не торопился. Все лето было в моем распоряжении.
Процесс приготовленияРецепт приготовления дрожжей из хмеля прост, для этого нужно:
- 1,5-2 стакана шишек хмеля;
- 2 стакана кипятка;
- 1 столовая ложка муки;
- 2 столовых ложки сахара.
Собрать шишки хмеля на природе нетрудно. Хмель залил кипятком и подержал в горячей воде — 10-15 минут. Отвар как следует охладил и процедил. Через несколько дней дрожжи были готовы. Получилась своеобразная масса, которая и стала основным ингредиентом в приготовлении «натурального» напитка.
Мне до этого не приходилось делать и пробовать бражку из свежих шишек хмеля. Казалось, что вкус будет, как у обычной дрожжевой настойки. Поэтому, чтобы напиток был «настоящим», я собрал и добавил в свой рецепт несколько листьев мяты. Брага созрела в обычном пятилитровом пластиковом ведерке.
Если вкратце, то вот пошаговый рецепт приготовления браги из хмеля:
- Вскипятить в кастрюле воду – 2 л.
- Добавить немного этой воды в ковш и развести дрожжевую массу из шишек хмеля.
- Кашицу залить в пятилитровое ведерко.
- Засыпать два с половиной стакана сахара — 400-500 грамм.
- Добавить несколько листьев мяты — 10-15 листочков – не больше!
- Всю эту массу залить остывшей, но не холодной кипяченой водой.
Мой эксперимент до конца «созрел» только через неделю. В первый раз я его попробовал через три дня, по-моему, только тогда и начался основной процесс брожения. Вкус был сладкий, значит, брага только забродила, все в самом разгаре.
Решил, теперь попробую только через семь дней, чтобы получился напиток, похожий на пиво. Ведь сахара-то я положил немного.
Все испортили листья мятыМне хотелось пива, не очень крепкого, но, главное, холодного. Остудить свою бражку я легко мог в ледяной воде ручья, опустив туда на час-другой ведерко. Но то, что получилось, пивом никак не назовешь.
Ровно через неделю я пошел пробовать напиток, взял марлю и нацедил себе в стакан. Получилось крепкое и невкусное пойло, но брага точно созрела. Это я понял уже через несколько минут.
Весь вкус, как мне кажется, испортила мята. Ведь я положил ее гораздо больше, чем написал здесь — в рецепте. Брагу из натуральных спиртовых дрожжей портит вкус именно дрожжей, поэтому мне хотелось «перестраховаться», но я переборщил.
Отвратительная настойка была просто вылита, потому что на пасеке не было самогонного аппарата. Возможно, самогон из этой бражки, настоянной на хмелю и мяте, получился бы отменный, но в таком виде я пить ее не стал.
А вы что думаете по этому поводу? Как мне нужно было поступить с бражкой?