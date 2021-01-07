Что будет если сделать брагу без дрожжей и на хмеле по рецепту из интернета: делюсь результатами эксперимента

Отправился я как-то на пасеку. Старший брат мой приболел очень не вовремя — в самом начале лета, поэтому пришлось мне самому несколько месяцев присматривать за пчелиными семьями. Пчелы роиться начинают в самую жару и нужно тщательно за ними следить, делать ежедневный обход и все такое.

Историей поделился мой давний подписчик Иван Д.

Как пришла идея

Пасека находится в самой глуши - ни тебе магазинов, ни хороших дорог поблизости, вокруг лес и горы. Красиво, но жарко, такой зной на природе приводит к мысли о каком-нибудь прохладительном напитке.

Что же делать? Пива нет, делать медовуху я не умею, магазина, как я уже сказал, тоже нет. У меня есть только сахар (для пчел) и вода.

Брага из меда, но не «медовуха».

Тогда я вспомнил о рецепте бражки из интернета, на которую не требуется дрожжей. Мне «испытать» этот рецепт до этого не довелось, но он мне запомнился. В свое время я очень удивился, когда увидел технологию приготовления — как можно приготовить брагу без дрожжей?

Какие ингредиенты потребуются

Прикинув, я решил, что у меня есть все ингредиенты, ведь и особенного ничего не нужно.

Итак, для бражки я взял:

500 грамм сахара;

немного муки;

шишки хмеля.

Прессованные дрожжи, которых у меня не было. Любого пакетика может хватить на 5 литров браги.

Вот и все. А если подробнее, то на пять литров воды требуется не меньше килограмма сахара, тогда и градус бражки будет на высоте.

У меня самый главный ингредиент — это хмель. Конечно, необходимо время, но зато это будет натуральная бражка. Я же никуда не торопился. Все лето было в моем распоряжении.

Процесс приготовления

1,5-2 стакана шишек хмеля;

2 стакана кипятка;

1 столовая ложка муки;

2 столовых ложки сахара.

Рецепт приготовления дрожжей из хмеля прост, для этого нужно:

Собрать шишки хмеля на природе нетрудно. Хмель залил кипятком и подержал в горячей воде — 10-15 минут. Отвар как следует охладил и процедил. Через несколько дней дрожжи были готовы. Получилась своеобразная масса, которая и стала основным ингредиентом в приготовлении «натурального» напитка.

Мне до этого не приходилось делать и пробовать бражку из свежих шишек хмеля. Казалось, что вкус будет, как у обычной дрожжевой настойки. Поэтому, чтобы напиток был «настоящим», я собрал и добавил в свой рецепт несколько листьев мяты. Брага созрела в обычном пятилитровом пластиковом ведерке.

Если вкратце, то вот пошаговый рецепт приготовления браги из хмеля:

Вскипятить в кастрюле воду – 2 л. Добавить немного этой воды в ковш и развести дрожжевую массу из шишек хмеля. Кашицу залить в пятилитровое ведерко. Засыпать два с половиной стакана сахара — 400-500 грамм. Добавить несколько листьев мяты — 10-15 листочков – не больше! Всю эту массу залить остывшей, но не холодной кипяченой водой.

Мой эксперимент до конца «созрел» только через неделю. В первый раз я его попробовал через три дня, по-моему, только тогда и начался основной процесс брожения. Вкус был сладкий, значит, брага только забродила, все в самом разгаре.

Решил, теперь попробую только через семь дней, чтобы получился напиток, похожий на пиво. Ведь сахара-то я положил немного.

Все испортили листья мяты

Мне хотелось пива, не очень крепкого, но, главное, холодного. Остудить свою бражку я легко мог в ледяной воде ручья, опустив туда на час-другой ведерко. Но то, что получилось, пивом никак не назовешь.

Ровно через неделю я пошел пробовать напиток, взял марлю и нацедил себе в стакан. Получилось крепкое и невкусное пойло, но брага точно созрела. Это я понял уже через несколько минут.

Весь вкус, как мне кажется, испортила мята. Ведь я положил ее гораздо больше, чем написал здесь — в рецепте. Брагу из натуральных спиртовых дрожжей портит вкус именно дрожжей, поэтому мне хотелось «перестраховаться», но я переборщил.

Отвратительная настойка была просто вылита, потому что на пасеке не было самогонного аппарата. Возможно, самогон из этой бражки, настоянной на хмелю и мяте, получился бы отменный, но в таком виде я пить ее не стал.

А вы что думаете по этому поводу? Как мне нужно было поступить с бражкой?