Как я делаю домашний ликер из клубники, на идею которого меня натолкнул XUXU из Дьютифри

Здравствуйте, хочу поделиться своим рецептом домашнего напитка, очень напоминающего по вкусу знаменитый клубничный ликер «Xuxu» (Ксу – ксу).

Пару раз я летала отдыхать в Турцию и брала его в магазине Дьютифри. Он мне так запомнился, что я решила повторить его сама.

Это история от нашей читательницы Елены. Она делает домашний клубничный ликер, рецептом которого сейчас поделится.

Почему ликер из клубники стоит готовить своими руками

Прошлым летом в моем регионе у всех огородников был богатый урожай клубники. Погостив у бабушки в деревне, я прихватила с собой гостинчик: пару тазиков этой ароматной и сочной ягоды.

Не учла лишь одного – виктория (а именно так в наших краях называют клубнику) не смогла перенести 200 километров пути в жарком автомобиле.

Приехав домой, я увидела, что спелые ягоды стали мягкими и дали сок. Замораживать такое смысла нет, а варить варенье и компот у меня нет желания.

За советом, как же переработать такое количество клубники, я обратилась к подруге, а она поделилась рецептом, который используют в их семье уже давно. И решила я себя попробовать в новом амплуа винодела.

Что понадобится: ингредиенты, количество, посуда

Состав рецепта прост: водка, вода, сахар и, конечно же, клубника.

Мама подруги иногда использует самогон, но нужно, чтобы он был минимум двойной перегонки, тогда ягоды смогут перебить запах. Хорошо подходит самогон, выгнанный из бражки на шоколадных конфетах. Но сама я не пробовала. Так же можно использовать спирт и коньяк.

На каждый килограмм ягод берется по литру алкоголя и килограмму сахара, а вот воды – пол-литра.

Также понадобятся:

Банка закручивающаяся. В зависимости от количества ингредиентов может быть несколько банок, и лучше, чтобы заполнены они были не под завязку. Я на килограмм ягоды беру 2 банки по 2 литра и распределяю получившееся между ними. Марля для процеживания; Скотч бумажный и маркер (это просто для личного удобства, зачем – расскажу позже).

Процесс приготовления

Несмотря на то, что ягодки лучше использовать мягкие, чтобы они лучше дали сок, все проявления загнивания нужно обязательно удалить. А еще лучше подпорченную клубнику не использовать вообще.

Отделить плодоножки, разрезать ягоды на 2-4 части (в зависимости от размера), поместить в банки и залить водкой.

Спиртное в итоге должно покрывать ягоды 2 пальца, если не покрывает – смело доливайте. Закрутите крышкой

Лайфхак: отрежьте от скотча не большой кусочек, наклейте на банку и напишите дату закупоривания банок с клубникой. Мне очень удобно, когда не нужно вспоминать и искать запись - она сразу перед глазами.

Поставьте банку на подоконник с солнечной стороны и ежедневно интенсивно встряхивайте, чтобы ягоды размягчались и отдавали сок.

Спустя 15 дней хорошенько процедите и отожмите ягоды. Жмых на этом этапе можно выбросить. Сварите сироп из сахара и воды (1 килограмм на пол литра), остудите и влейте в водочно-клубничную смесь, перемешайте.

Разлейте в бутылки и поставьте в темное прохладное место минимум на 3 недели. А вообще, чем дольше стоит, тем вкуснее.

Итог

Я планировала подать ликер к столу на Новый год, но признаюсь: до Нового года он не дотянул. Получилось из килограмма ягод у меня около литра готового продукта. Повод к снятию пробы случился спустя месяц, а вторую бутылочку я подарила.

Напиток немного густоват, примерно как ликерное вино. Вкус мягкий и приятный, умеренно сладкий, а цвет - рубиновый.

Кстати, бутылки для напитка лучше брать прозрачные, чтобы можно было увидеть осадок или помутнение жидкости. Если это произошло, то не стоит пугаться, нужно просто процедить ликер через вату, положенную на марлю, и вновь разлить в бутылки.

Маленькая хитрость: мелкие ягодки клубники я всегда замораживаю, выкладывая на плоскую поверхность. Очень хорошо добавлять их в этот напиток: они не только охлаждают алкоголь, но и придают ему свежий вкус и аромат!

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Думаю, в каждой семье есть подобные рецепты, передающиеся из поколения в поколение. Поделитесь, пожалуйста, своими хитростями и выскажите свое мнение относительно этого рецепта.