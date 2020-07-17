Как я гнал самогон по особому рецепту из сахара, винных дрожжей и печеньки: что за варево вышло в итоге

Водка снова подорожала. Что-то часто в последнее время стала она дорожать. Согласитесь, более 350 рублей за пол-литровую бутылку «Свояка» - как-то уж слишком.

В один воскресный день, когда я с хмурым видом зависал в Hearthstone, домофон уныло загудел.

Историю прислал наш подписчик Виктор Р.

С чего все началось

К дверям моей квартиры часто тянет всяких загадочных и неопрятных личностей. То иеговисты о боге поговорить хотят, то старый алкоголик дядя Ваня на стакан просит.

Впрочем, дяде Ване я не отказываю: он, когда трезвый, замечательно вещи всякие для рыбалки мастерит.

Открываю: приятель мой, Геннаха. Пару месяцев его не видел. Тоже личность загадочная, имеющая свойства не звонить перед приходом, надолго исчезать без следов и каждый раз при выныривании из «кротовой норы» устраивать грандиозную пьянку.

Я сегодня пить не буду – с порога заявил я Геннахе, - Работать завтра с утра.

Сегодня и не придется. Пошли спустимся, что покажу. Жадность, креатив и профит В открывшемся багажнике видавшего виды «Логана» что-то задорно поблескивало округлыми краями.

Типа ты не знаешь? – ответил Гена вопросом на вопрос.

Стыдно признаться, самогонный аппарат я видел впервые.

Геннаха рассказал мне, что пузатая штуковина – самогонный аппарат «Славянка», небольшой, в принципе, но достаточно выгодный инструмент.

Бачок – сам перегонный куб, а сверху на него крепится дистиллятор со встроенным сухопарником (штука такая, для очистки и ароматизации) и спрятанным в недрах «холодильника» змеевиком.

Мы извлекли «Славянку» из багажника, а с заднего сиденья – довольно крупную емкость с крышкой, в которой были навалены шланги, пакеты с винтами «баранами», какие-то сантехнические переходники и изогнутая пластиковая загогулина, назначение которой я даже близко представить себе не мог.

Все по фен-шую, - радостно делился Гена, – Ни капли кислорода в брагу – голова с утра болеть не будет!

Оказалось, затемненная емкость с заднего сиденья – для брожения. В крышке была проверчена дырка, куда вставлялась прокладка, а в прокладку – пластиковая кривуля, назначение которой я сразу не понял.

Она называлась гидрозатвором и, будучи заполненной водой наполовину, не пускала внутрь бочки кислород, а углекислый газ выводила.

Гена сказал, что «Славянку» ему дали всего на пару недель, и упускать возможности он не хочет.

Ты у меня, что ли, гнать собрался? – справедливо возмутился я, - С ума сошел?

Сем, ну ты мою Светку знаешь же, - досадливо скривился новоявленный крафтер, - Лететь мне с восьмого этажа вместе с аппаратом…

И что все это по времени? – не унимался я.

На седьмой день отведаем, - потирал ладони Гена, - Тесть угощал – амброзия! Только чтобы Светка не видела.

Ну а по деньгам что на эту бочку? И даст сколько? – сомнения в затее все не отпускали меня.

Оказалось, что на полное заполнение емкости понадобится:

6,5 кг сахара;

150 грамм винных сухих дрожжей;

несколько горстей изюма;

половина столовой ложки лимонной кислоты;

одна сухая печенька;

вода по тарифам ЖКХ.

Гена пообещал, что «возьмем один к одному», то есть на каждое кило сахарного песка получится литр сорокоградусного самогона.

Быстро сориентировавшись по ценам, я сдался.

Ладно, но месить это сам будешь. Хитрый сироп или кухонная инверсия сахара Оказалось, что бродильная емкость на 32 литра, но зальем в нее мы только 27.

Оказалось, что бродильная емкость на 32 литра, но зальем в нее мы только 27. Мне тесть объяснил все, - втолковывал Гена, - Сахар тоже объем в воде имеет - 0,63. Как раз почти полная бочка получится. А если совсем до краев заливать, гидрозатвор перекроет.

Набрав из-под крана в емкость 27 литров воды, мы оставили ее стоять на столе открытой, а сами пошли в магазин за припасами.

Чтоб из воды свободный хлор улетучился, пока ходим, - поделился очередной тестевой мудростью Геннаха.

Решили, что деньгами сбросимся пополам и самогон потом тоже пополам разделим. Купили все, вернулись в мое логово, и Гена с охотой принял на себя роль шеф-повара.

Вытребовав у меня десятилитровую кастрюлю и мерную емкость, он залил в нее ровно 3 250 мл воды из подготовленной бочки. Еще 2 литра он нацедил с помощью воронки из нее же в бутылку из-под газировки.

Оказалось, сахар нужно инвертировать, а дрожжи – активировать перед всем замесом.

Понимаешь, если сахар варить около часа и «лимонки» добавить, он разбивается на фруктозу и глюкозу. Дрожжи быстрее его едят, а голова не болит потом – Гена зажег газ над кастрюлей и начал быстро распечатывать пакеты с сахаром.

Все же пришлось ему помогать. Когда вода начала закипать, я сыпал сахар в кастрюлю целыми пачками по его команде, а он лихо размешивал его внутри длинной деревянной ложкой с красноречивой надписью: «Мама всегда права».

Сахар стремительно растворялся, а раствор приобретал все более желтый оттенок.

Наконец, с сахаром было покончено. Через несколько минут сироп закипел, а еще минут через пять Геннаха убавил газ до «ниже среднего» и насыпал в столовую ложку «лимонки».

Команда «газы» дана для всех, - захохотал новоявленный самогонщик и бабахнул пол столовой ложки в кастрюлю.

Если бы я в свое время не занимался спортом, вряд ли бы успел: такой стремительной была реакция. Сироп вздыбился белыми хлопьями пены, но я, молниеносно выключив конфорку одним движением, спас Гену от ожогов минимум второй степени, а себя – от мучительного оттирания плиты.

Точно, тесть говорил потихоньку сыпать, - виновато вздохнул Гена.

Эх ты! – коротко отозвался я.

Пока сироп варился еще 45 минут, мы попили пива и обсудили клев сазана на ближайшем озере.

Гена выключил газ, ловко подхватил кастрюлю с адским варевом и вылил все содержимое в бочку с холодной водой. На дне он оставил совсем немного сиропа, грамм двести.

Будем дрожжи активировать.

Содержимое двухлитровой бутылки потекло в горячий сироп, так что раствор получился теплым. Гена всыпал дрожжи в сладкую воду, тщательно перемешал и накрыл крышкой. Минут через двадцать над кастрюлей выросла огромная шапка пены, и мой приятель отправил все в бочку.

Прошло еще двадцать минут – и бочка ожила. Казалось, что раствор кипит без нагрева вопреки всяким законам физики.

Завелась, - Гена потер ладони и выкрошил внутрь печеньку, тщательно растерев между пальцами.

А для чего она? – мне стало любопытно.

Пену гасит, раз и навсегда.

Мы бросили в бочку изюм, плотно подогнали крышку и вставили гидрозатвор.

Быстро, много и голова не болит

Неделю я спал под веселое клокотанье гидрозатвора, вспоминал приятеля Гену. Емкость стояла на кухне, но звук отлично разносился по всей квартире, как трели сверчка, который однажды невесть откуда появился у меня под мойкой.

А на седьмой день звуки стихли и пришел Гена: со спиртомером в кармане и довольной ухмылкой на лице.

«Славянка» была собрана, наполнена и водружена на плиту. В сухопарник мы напихали лимонной цедры для ароматизации, Гена снабдил кран переходником под шланг и процесс пошел.

К вечеру у нас действительно было 6,5 литра ядреного самогона с мягким вкусом и весьма предсказуемым эффектом.

К моему удивлению, утром голова была свежей, несмотря на изрядное количество дегустаций. Гена распрощался со мной, прихватив натруженную «Славянку» и свою долю «нектара», плескавшегося в пятилитровой баклажке.

Теперь вот сижу и думаю: а зачем вообще эта водка из магазина? Ищу в интернете, где купить аппарат. Только не «Славянку», мне «Жар» понравился. Он объемом больше. А вы, что посоветуете?