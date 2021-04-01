Думал испортил наливку, которую готовил для жены на 8 марта, а оказалось что ей надо было настояться: делюсь приключениями с "Терновкой»

Спросим женщин, что они предпочитают выпить из спиртного по поводу или без него. Обычно что-то легкое, такое, что не вредит фигуре и не бьет в голову. Редко когда их тянет на водку или коньяк. Вот выпить слабенького вина и лучше не слишком кислого, а скорее сладенького – в самый раз.

Редко кто вспоминает, что есть такой спиртной напиток, как наливка. В магазинах она всегда стоит на нижней полке в самом неудобном месте. Да и сахара в ней как в ликере, а весь ее внешний вид говорит о дешевизне и искусственности.

Историей поделился подписчик блога Виктор.

Как я решил приготовить домашнюю наливку из терна

Заняться изготовлением наливок я решил по стечению обстоятельств. Обстоятельство первое: моей соседке по даче подарили небольшую корзинку, заполненную доверху терном.

Получила она эту ягоду в качестве оплаты за какую-то услугу, но как таковой терн ей был не нужен. Она была бы рада от него избавиться и предложила корзинку с ягодами мне.

Второе обстоятельство заключалось в том, что я нашел в своих дачных запасах два литра питьевого французского спирта, оставшегося с 90-х годов. Тогда спирт носил гордое звание жидкой валюты, поскольку водка в магазинах продавалась по талонам и являлась дефицитом.

Спирт, в свое время, был вывезен на дачу для осуществления неких бартерных сделок и благополучно забыт, надежно спрятанный в сарае с садовым инвентарем.

Терн — это дикий родственник домашней сливы. Часто служит подвоем для сортовых растений.

Надо сказать, что идея сделать наливку витала в воздухе давно. Ингредиентов для реализации такой задумки на даче всегда много, другое дело, что покупать водку или коньяк на это дело было жалко, равно как и гнать самогон, а потом тащить его за город.

Теоретическая подготовка у меня присутствовала — на каких-то книжных развалах мною была куплена и прочитана соответствующая брошюрка. Содержала она ряд мало осуществимых рецептов, включая закапывание бочонка с наливкой на собственном огороде.

Я решил пойти другим путем и сделать сказку былью несколько проще. В общем, звезды сошлись, и было принято решение приступить к кулинарному эксперименту.

Что нужно для наливки

корзинка терна – 1,2 кг;

спирт – 2 л;

пустая стеклянная банка.

Среди дачного барахла мы с супругой нашли трехлитровую банку с завинчивающимся горлышком и тщательно промыли ее. У нас имелось:Терн собственной персоной.

Впоследствии дополнительно потребовались:

сахарный песок – 200 грамм или стакан;

кипяченая вода – 6 литров.

пустые банки и бутылки 0,7-1 л.

Наливка — это необязательно сладкое

Ягоды мы, конечно, промыли и просушили. Не думаю, что сушка имела какой-то смысл, кроме как сохранение экстрактивного качества спиртосодержащей жидкости. Спирту или крепкому самогону пара лишних капель воды не помеха. Затем из ягод были удалены косточки. Половинки терна сразу складывали в банку, заполнив ее более чем наполовину, но не до плечиков емкости. Терн достаточно сухая ягода, разламывается на половинки легко, косточка от мякоти отделяется чисто. Спиртом залили ягоды выше плечиков банки до начала ее горлышка. Немного свободного места потребуется для встряхивания стеклянного баллона и перемешивания его содержимого. Емкость с заготовкой наливки убрали в прохладное темное место. Дело в том, что крепкий алкоголь активно вбирает в себя все, что нужно из заложенного сырья. На свету этот процесс идет намного быстрее, чем в темноте. Таким образом, в вытяжке концентрируется избыточная горечь. Поскольку ягоды терна обладают своеобразным вяжущим эффектом, было решено его сохранить, не подвергая ягоды заморозке. Примерно раз в неделю содержимое в банке встряхивалось, чтобы спирт наиболее полно экстрагировал из ягод вещества. Наливку мы поставили готовиться в конце августа, а трясли его до конца ноября – три месяца.

Этапы приготовления наливки выглядели следующим образом:

В самом начале декабря получившийся напиток был слит с осадка и разбавлен сиропом: раствором сахара в кипяченой воде комнатной температуры. Разбавляли мы заготовку 1:3, что дало нам спиртосодержащий ягодный напиток с крепостью примерно 18°.

Будущая наливка была для удобства разлита по банкам и бутылкам, а затем убрана в темный шкаф дозревать. Как можно заметить, сахара добавлено немного: только чтобы забить возможную горечь экстракта.

В наливке вместо спирта можно использовать самогон, водку, коньяк, причем необязательно высокого качества. Наливка обладает эффектом самоочищения.

Последствия неопытности

Под новый год я втихаря решил снять пробу. Результат превзошел все ожидания. Такой дряни я еще не пил никогда. Напиток на вкус можно было четко разделить по фракциям: сладкая водичка, ягодный сок неопределенного происхождения и нечто спиртуозное, типа паленой водки. Нет, та отдает ацетоном, а это шибало резкостью дешевого коньяка.

Объяснив жене, что эксперимент не удался, я пошел в магазин за шампанским. Противная гадость была благополучно забыта до 8 марта.

Наливка из терна.

В международный женский день к нам неожиданно нагрянули гости. Я, было, собрался сбегать в гастроном и что-нибудь прикупить дамам, но супруга вспомнила про наливку. Я долго сопротивлялся, гости в недоумении переглядывались.

В сердцах бросив, дескать, вы этого хотели сами, я взял графин и перелил в него содержимое одной из банок. Ну, и себе налил тоже.

С вытаращенными глазами я вернулся к гостям с графином наливки. Народ выпил, исполнился ощущениями и тихо выдохнул: «Это что за прелесть?» «Наливка из терна!» - гордо ответил я.

Не пойму как, но у напитка получился исключительно сбалансированный сливовый вкус с приятной терпкостью и такой, знаете ли, свежестью, которая отличает только что сорванный плод от компота из него. Наливка обладала насыщенным вишневым цветом. Это был успех.

Избавиться от горечи терна можно, заморозив ягоду в холодильнике. Дожидаться первых заморозков зачастую бессмысленно, т. к. ягода до них не доживает.

Надо сказать, что наливка опять была забыта аж до следующей осени, и вкус ее стал еще оригинальнее, а сама она приобрела благородную тягучесть при розливе. В дальнейшем я перепробовал массу всяких ягод при изготовлении наливок. Лучшими были из красной рябины, брусники и терна.

Я узнал, что многие знаменитые ныне ликеры и настойки вышли родом из монастырских подвалов и частных винокурен. Одно время, я даже был увлечен идеей открытия собственного производства таких наливок, но, испугавшись сложностей, к реализации этого проекта так и не приступил.

Сейчас я иногда жалею об этом, но до сих пор не знаю, возможно ли это осуществить. Кто знает, подскажите!

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!