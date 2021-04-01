Думал испортил наливку, которую готовил для жены на 8 марта, а оказалось что ей надо было настояться: делюсь приключениями с "Терновкой»

Спросим женщин, что они предпочитают выпить из спиртного по поводу или без него. Обычно что-то легкое, такое, что не вредит фигуре и не бьет в голову. Редко когда их тянет на водку или коньяк. Вот выпить слабенького вина и лучше не слишком кислого, а скорее сладенького – в самый раз.
Редко кто вспоминает, что есть такой спиртной напиток, как наливка. В магазинах она всегда стоит на нижней полке в самом неудобном месте. Да и сахара в ней как в ликере, а весь ее внешний вид говорит о дешевизне и искусственности.
Историей поделился подписчик блога Виктор.
Как я решил приготовить домашнюю наливку из тернаЗаняться изготовлением наливок я решил по стечению обстоятельств. Обстоятельство первое: моей соседке по даче подарили небольшую корзинку, заполненную доверху терном.
Получила она эту ягоду в качестве оплаты за какую-то услугу, но как таковой терн ей был не нужен. Она была бы рада от него избавиться и предложила корзинку с ягодами мне.
Второе обстоятельство заключалось в том, что я нашел в своих дачных запасах два литра питьевого французского спирта, оставшегося с 90-х годов. Тогда спирт носил гордое звание жидкой валюты, поскольку водка в магазинах продавалась по талонам и являлась дефицитом.
Спирт, в свое время, был вывезен на дачу для осуществления неких бартерных сделок и благополучно забыт, надежно спрятанный в сарае с садовым инвентарем.
Терн — это дикий родственник домашней сливы. Часто служит подвоем для сортовых растений.Надо сказать, что идея сделать наливку витала в воздухе давно. Ингредиентов для реализации такой задумки на даче всегда много, другое дело, что покупать водку или коньяк на это дело было жалко, равно как и гнать самогон, а потом тащить его за город.
Теоретическая подготовка у меня присутствовала — на каких-то книжных развалах мною была куплена и прочитана соответствующая брошюрка. Содержала она ряд мало осуществимых рецептов, включая закапывание бочонка с наливкой на собственном огороде.
Я решил пойти другим путем и сделать сказку былью несколько проще. В общем, звезды сошлись, и было принято решение приступить к кулинарному эксперименту.
Что нужно для наливкиСреди дачного барахла мы с супругой нашли трехлитровую банку с завинчивающимся горлышком и тщательно промыли ее. У нас имелось:
- корзинка терна – 1,2 кг;
- спирт – 2 л;
- пустая стеклянная банка.
Впоследствии дополнительно потребовались:
- сахарный песок – 200 грамм или стакан;
- кипяченая вода – 6 литров.
- пустые банки и бутылки 0,7-1 л.
Наливка — это необязательно сладкоеЭтапы приготовления наливки выглядели следующим образом:
- Ягоды мы, конечно, промыли и просушили. Не думаю, что сушка имела какой-то смысл, кроме как сохранение экстрактивного качества спиртосодержащей жидкости. Спирту или крепкому самогону пара лишних капель воды не помеха.
- Затем из ягод были удалены косточки. Половинки терна сразу складывали в банку, заполнив ее более чем наполовину, но не до плечиков емкости. Терн достаточно сухая ягода, разламывается на половинки легко, косточка от мякоти отделяется чисто.
- Спиртом залили ягоды выше плечиков банки до начала ее горлышка. Немного свободного места потребуется для встряхивания стеклянного баллона и перемешивания его содержимого.
- Емкость с заготовкой наливки убрали в прохладное темное место. Дело в том, что крепкий алкоголь активно вбирает в себя все, что нужно из заложенного сырья. На свету этот процесс идет намного быстрее, чем в темноте. Таким образом, в вытяжке концентрируется избыточная горечь. Поскольку ягоды терна обладают своеобразным вяжущим эффектом, было решено его сохранить, не подвергая ягоды заморозке.
- Примерно раз в неделю содержимое в банке встряхивалось, чтобы спирт наиболее полно экстрагировал из ягод вещества. Наливку мы поставили готовиться в конце августа, а трясли его до конца ноября – три месяца.
В самом начале декабря получившийся напиток был слит с осадка и разбавлен сиропом: раствором сахара в кипяченой воде комнатной температуры. Разбавляли мы заготовку 1:3, что дало нам спиртосодержащий ягодный напиток с крепостью примерно 18°.
Будущая наливка была для удобства разлита по банкам и бутылкам, а затем убрана в темный шкаф дозревать. Как можно заметить, сахара добавлено немного: только чтобы забить возможную горечь экстракта.
В наливке вместо спирта можно использовать самогон, водку, коньяк, причем необязательно высокого качества. Наливка обладает эффектом самоочищения.
Последствия неопытностиПод новый год я втихаря решил снять пробу. Результат превзошел все ожидания. Такой дряни я еще не пил никогда. Напиток на вкус можно было четко разделить по фракциям: сладкая водичка, ягодный сок неопределенного происхождения и нечто спиртуозное, типа паленой водки. Нет, та отдает ацетоном, а это шибало резкостью дешевого коньяка.
Объяснив жене, что эксперимент не удался, я пошел в магазин за шампанским. Противная гадость была благополучно забыта до 8 марта.Наливка из терна.
В международный женский день к нам неожиданно нагрянули гости. Я, было, собрался сбегать в гастроном и что-нибудь прикупить дамам, но супруга вспомнила про наливку. Я долго сопротивлялся, гости в недоумении переглядывались.
В сердцах бросив, дескать, вы этого хотели сами, я взял графин и перелил в него содержимое одной из банок. Ну, и себе налил тоже.
С вытаращенными глазами я вернулся к гостям с графином наливки. Народ выпил, исполнился ощущениями и тихо выдохнул: «Это что за прелесть?» «Наливка из терна!» - гордо ответил я.
Не пойму как, но у напитка получился исключительно сбалансированный сливовый вкус с приятной терпкостью и такой, знаете ли, свежестью, которая отличает только что сорванный плод от компота из него. Наливка обладала насыщенным вишневым цветом. Это был успех.
Избавиться от горечи терна можно, заморозив ягоду в холодильнике. Дожидаться первых заморозков зачастую бессмысленно, т. к. ягода до них не доживает.Надо сказать, что наливка опять была забыта аж до следующей осени, и вкус ее стал еще оригинальнее, а сама она приобрела благородную тягучесть при розливе. В дальнейшем я перепробовал массу всяких ягод при изготовлении наливок. Лучшими были из красной рябины, брусники и терна.
Я узнал, что многие знаменитые ныне ликеры и настойки вышли родом из монастырских подвалов и частных винокурен. Одно время, я даже был увлечен идеей открытия собственного производства таких наливок, но, испугавшись сложностей, к реализации этого проекта так и не приступил.
Сейчас я иногда жалею об этом, но до сих пор не знаю, возможно ли это осуществить. Кто знает, подскажите!
Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!