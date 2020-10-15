Как я готовлю башкирскую 12-градусную медовуху «Бал балы» из сотового меда: делюсь рецептом

«Там, где кончается асфальт − начинается Родина», − сказала жена, когда мы повернули в сторону ее деревни. Уже через секунду машину начало ужасно трясти, а Луиза рассмеялась. Мы в Бурзяне. Я знал, что этот район славится диким медом и Каповой пещерой, но как-то особо не интересовался…

Когда приехали уже ночевать и сидели, болтая о жизни, я увидел, как Артур Ринатович перемешивает что-то во фляге. Оказалось, что отец Луизы делает медовуху. Попробовав, я спросил тестя о способе приготовления такого необычного напитка. На что он ответил: «А я тебя научу!».

Эту историю прислал мне подписчик из Уфы Алексей Сергеевич.

Почему я захотел научиться делать медовуху

Во-первых, мной двигал интерес. Бывает, видишь, как кто-то лепит глиняные горшки, и тебе хочется пачкаться за гончарным кругом. Я не люблю сидеть без дела, мне нужно все время что-то пробовать, делать, чинить и т. д. А чем же заняться в самом медовом районе, как не медовухой? Так я и подумал.

Во-вторых, Артур Ринатович так увлеченно это делал: контролировал все, проверял количество меда и сахара, выжимал пергу… но не буду сразу раскрывать все секреты читателю. В общем, тесть тот еще рекламщик, ему удалось привлечь меня к делу. К тому же, он сам очень хотел передать мне свои знания.

У нас в квартире очень много меда, жене и родители присылают, и знакомые из села. Мне показалось, что было бы интересно научиться делать правильный «Бал балы», как называют медовуху местные жители, и попробовать приготовить ее уже в городских условиях.

Какие ингредиенты понадобились

Самый важный ингредиент − это мед. Он бывает разный по вкусу и цвету, но нам важно использовать именно сотовый мед. Некоторые пчелиные семьи не переживают зиму и умирают, а их запасы на зиму остаются почти нетронутыми. С таких рам снимают мед вместе с воском и уже добавляют в медовуху.

Несмотря на то что в рецепте присутствует сахар, именно сотовый мед, в котором есть перга, маточное молочко и прополис, придает медовухе характерный цвет и сладкий вкус.

Медовуху не приготовить без пшеницы. Для целой фляги напитка вполне хватит одного ведра (10 л) пшеничных зерен, самых обычных, которыми кормят кур.

Минутка юмора: не кормите потом этим своих птиц, если не хотите видеть пьяных несушек!

Чтобы злаки начали превращать мед в алкоголь, нужна опара. Дрожжи использовать нежелательно, они значительно меняют традиционный вкус напитка, придавая ему нотки дешевого пива. Теща налила в емкость литровую банку опары, и этого хватило надолго.

Одним медом не обойтись − иногда нужно будет добавлять в медовуху сахар, чтобы убрать горечь. В процессе брожения ей нужно много сахара, а если вместо этого обойтись только медом, напиток будет приторный и перенасыщенный.

Процесс приготовления

Первый этап − подготовка. Сначала нужно хорошенько помыть флягу или нержавеющую емкость, чтобы избавиться от посторонних запахов и вкусов. Также несколько раз промыть теплой водой пшеничные зерна.

Рекомендую сделать мешочек для зерен (идеальный вариант − сшить из чистого кусочка тюли).

Итак, мешочек с пшеницей, опара уже внутри чистой фляги. Теперь кипятим много-много воды. Кипяченую воду нужно остудить до комнатной температуры и наполнить флягу, но не до краев − помните, туда еще нужно будет положить мед.

Добавляем главный ингредиент − сотовый мед. Его лучше уже в миске немного размять руками и перемешать, чтобы потом не мучиться, пытаясь выдавить из сот все до последней капли.

Нельзя сказать точно, сколько меда уйдет на флягу, нужно добавлять и пробовать − вода должна стать достаточно сладкой.

Вот и все − теперь осталось поставить флягу в солнечное и теплое место (не зря медовуху делают только летом), беречь от холода, время от времени пробовать на вкус и вовремя «кормить» опару медом и сахаром. Еще нужно иногда выжимать пергу из плавающих на поверхности сот.

Результат

Сначала даже не верилось, что получится действительно вкусная медовуха. Все мы знаем, что обычно «первый блин комом». Но не в этот раз! Или я все тщательно запоминал и старался, или рецепт такой легкий и проверенный, что никогда не подводит.

Но все же стоит быть внимательным и контролировать процесс брожения, чтобы добиться лучшего результата!

Я понял одно: в процессе все можно корректировать, просто нужно часто пробовать и добавлять необходимые ингредиенты. В результате у меня получился алкогольный напиток, крепостью 12-14 градусов. Медовуху перелили через сито и разлили по бутылкам. Вот такая красота уехала с нами в город.

Я очень рад, что узнал об этом прекрасном рецепте, в нем нет ничего сложного, а то, что мы получаем, никого не оставляет равнодушным. Интересно, есть ли среди вас те, кто пробовал такую медовуху? Если есть, то какой вариант кажется лучше: классическая или медовуха, приготовленная по моему рецепту?