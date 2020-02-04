Проходя в магазине мимо витрины с алкоголем, мне всегда было интересно попробовать ликер «Бейлис». Видя его стоимость, я лишь смотрела, но не могла его себе позволить. Муж о моем желании знал, но считал это «заскоком» и порадовать меня не спешил.

Спустя много лет я с подругой отпраздновала свой развод с мужем именно этим напитком. Я смогла осуществить свою маленькую мечту. А потом я научилась готовить его самостоятельно в домашних условиях.

Такую историю я получил от подписчицы Илоны В. Предлагаю ее на ваш суд.

Решила, что буду готовить ликеры дома, а не покупать

Я не имею постоянного дохода, а после развода с мужем, жить стало труднее. Алкоголь в магазинах, безусловно, качественный, но уж слишком для меня дорогой. Подумав и почитав рецепты из интернета, я решила попробовать сделать для себя ликер самостоятельно.

А тут дело случая, подруга болтала с кем-то по телефону, и я услышала разговор про спирт. Выяснив о чем речь, я приобрела себе 5-литровую канистру со спиртом. Для приготовления ликеров, спирт необходимо разбавлять водой до состояния водки.

Главными критериями в пользу домашнего изготовления было:

натуральность всех продуктов;

наименьшая стоимость готового изделия;

широкий выбор, какие виды напитков готовить;

доступность всех продуктов и компонентов для ликеров.

Первый опыт пришелся именно на ликер «Бейлис», я запомнила приятный сливочно-шоколадный вкус, хотелось именно его воспроизвести в домашних условиях.

Ингредиенты для ликера

Зайдя в ближайший супермаркет, я сразу нашла все то, что мне было необходимо для приготовления ликера. А остальные продукты уже имелись у меня дома.

Нам понадобится:

Водка 200 гр. (в моем случае, я разбавила спирт до 40%); Сгущенное молоко около 380 гр. (это как раз объем 1 жестяной банки покупной сгущенки); «Чудо» шоколад 400 мл. (это 2 маленькие упаковки); Растворимый кофе 2 ч. л., (у меня дома всегда есть кофе, покупать не пришлось); Ванилин или ванильный сахар (если ванильный сахар, то 1 пакетик).

Процесс приготовления невероятно легок

блендером или миксером взбейте сгущенное молоко и ванилин;

добавьте растворимый кофе и взбейте еще раз, пока все гранулы не растворятся;

влейте чудо шоколад и продолжайте взбивать, чтобы смесь стала однородной;

в последнюю очередь влейте водку и взбивайте, пока алкоголь не соединиться со сладкой массой. Так вы предупредите расслаивание готового ликера.

Но если вам лень и хочется сделать все по-быстрому, то просто смешайте все в одной емкости и взбейте миксером. Лично мое мнение, что на конечном результате это ни как не отразится.

Если вы хотите получить моральное удовольствие от процесса приготовления, то:

Результат, который мне очень понравился

Ликер получился очень похожим на настоящий. Он в меру сладок, вкуса алкоголя я почти не чувствую. Ликер очень приятно пахнет с оттенками аромата «тирамису», за счет сочетания шоколада и кофе.

Я слежу за фигурой, поэтому решила не налегать на Бейлис, ведь он очень сладкий, а значит калорийный. Убрала бутылку в шкафчик за стекло. Да-да, я перелила свой ликер в ту бутылку, которую выпили мы с подругой, празднуя развод.

Я нашла и другое применение для этого вкусного ликера, например:

добавление его в утренний кофе;

выпекая торт, я добавляла ликер в тесто или крем;

хорошо сочетает с различными коктейлями.

Несколько советов по ингредиентам

Приобретайте качественную водку, во избежание отравления поддельной. Сгущенное молоко должно быть по ГОСТу, для нужной консистенции готового продукта. Лучше берите ваниль, вместо ванильного сахара – так аромат получится сильнее. Кофе так же потребуется качественный, у меня был Якобс. Чудо шоколад берите именно в маленькой упаковке, он гуще, с холода похож на кисель.

Какой вывод я сделала, и буду ли готовить такие ликеры еще? Конечно, да!

Раз у меня получился ликер Бейлис, значит, получатся и другие. Сама того не заметив, я потратила все свои 5 литров спирта на изготовление других видов ликеров. Теперь в моем шкафу, красуется мини-бар. Бутылки я собирала по знакомым. Все это заняло примерно полгода. Так как сама я их мало пью, то больше угощаю своих гостей, которые приходя ко мне в гости, восхищаются моим мини-баром.

Очень хочется узнать у тех, кто готовил Бейлис в домашних условиях, а какие секреты приготовления есть у вас? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом!