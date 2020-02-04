Ромовый Дневник

Как я готовлю дома сливочный ликер а-ля Бейлиз: нужны сгущенка, кофе и водка

Рецепты подписчиков · Вячеслав Буров
Как я готовлю дома сливочный ликер а-ля Бейлиз: нужны сгущенка, кофе и водка

Проходя в магазине мимо витрины с алкоголем, мне всегда было интересно попробовать ликер «Бейлис». Видя его стоимость, я лишь смотрела, но не могла его себе позволить. Муж о моем желании знал, но считал это «заскоком» и порадовать меня не спешил.

Спустя много лет я с подругой отпраздновала свой развод с мужем именно этим напитком. Я смогла осуществить свою маленькую мечту. А потом я научилась готовить его самостоятельно в домашних условиях.

Такую историю я получил от подписчицы Илоны В. Предлагаю ее на ваш суд.

Решила, что буду готовить ликеры дома, а не покупать

Я не имею постоянного дохода, а после развода с мужем, жить стало труднее. Алкоголь в магазинах, безусловно, качественный, но уж слишком для меня дорогой. Подумав и почитав рецепты из интернета, я решила попробовать сделать для себя ликер самостоятельно.

А тут дело случая, подруга болтала с кем-то по телефону, и я услышала разговор про спирт. Выяснив о чем речь, я приобрела себе 5-литровую канистру со спиртом. Для приготовления ликеров, спирт необходимо разбавлять водой до состояния водки.

Главными критериями в пользу домашнего изготовления было:

  • натуральность всех продуктов;
  • наименьшая стоимость готового изделия;
  • широкий выбор, какие виды напитков готовить;
  • доступность всех продуктов и компонентов для ликеров.

Первый опыт пришелся именно на ликер «Бейлис», я запомнила приятный сливочно-шоколадный вкус, хотелось именно его воспроизвести в домашних условиях.

Ингредиенты для ликера

Зайдя в ближайший супермаркет, я сразу нашла все то, что мне было необходимо для приготовления ликера. А остальные продукты уже имелись у меня дома.

Нам понадобится:

  1. Водка 200 гр. (в моем случае, я разбавила спирт до 40%);
  2. Сгущенное молоко около 380 гр. (это как раз объем 1 жестяной банки покупной сгущенки);
  3. «Чудо» шоколад 400 мл. (это 2 маленькие упаковки);
  4. Растворимый кофе 2 ч. л., (у меня дома всегда есть кофе, покупать не пришлось);
  5. Ванилин или ванильный сахар (если ванильный сахар, то 1 пакетик).

 

Процесс приготовления невероятно легок

Если вы хотите получить моральное удовольствие от процесса приготовления, то:

  • блендером или миксером взбейте сгущенное молоко и ванилин;
  • добавьте растворимый кофе и взбейте еще раз, пока все гранулы не растворятся;
  • влейте чудо шоколад и продолжайте взбивать, чтобы смесь стала однородной;
  • в последнюю очередь влейте водку и взбивайте, пока алкоголь не соединиться со сладкой массой. Так вы предупредите расслаивание готового ликера.
Но если вам лень и хочется сделать все по-быстрому, то просто смешайте все в одной емкости и взбейте миксером. Лично мое мнение, что на конечном результате это ни как не отразится.

Результат, который мне очень понравился

Ликер получился очень похожим на настоящий. Он в меру сладок, вкуса алкоголя я почти не чувствую. Ликер очень приятно пахнет с оттенками аромата «тирамису», за счет сочетания шоколада и кофе.

Я слежу за фигурой, поэтому решила не налегать на Бейлис, ведь он очень сладкий, а значит калорийный. Убрала бутылку в шкафчик за стекло. Да-да, я перелила свой ликер в ту бутылку, которую выпили мы с подругой, празднуя развод.

Я нашла и другое применение для этого вкусного ликера, например:

  • добавление его в утренний кофе;
  • выпекая торт, я добавляла ликер в тесто или крем;
  • хорошо сочетает с различными коктейлями.

Несколько советов по ингредиентам

  1. Приобретайте качественную водку, во избежание отравления поддельной.
  2. Сгущенное молоко должно быть по ГОСТу, для нужной консистенции готового продукта.
  3. Лучше берите ваниль, вместо ванильного сахара – так аромат получится сильнее.
  4. Кофе так же потребуется качественный, у меня был Якобс.
  5. Чудо шоколад берите именно в маленькой упаковке, он гуще, с холода похож на кисель.

Какой вывод я сделала, и буду ли готовить такие ликеры еще? Конечно, да!
Раз у меня получился ликер Бейлис, значит, получатся и другие. Сама того не заметив, я потратила все свои 5 литров спирта на изготовление других видов ликеров. Теперь в моем шкафу, красуется мини-бар. Бутылки я собирала по знакомым. Все это заняло примерно полгода. Так как сама я их мало пью, то больше угощаю своих гостей, которые приходя ко мне в гости, восхищаются моим мини-баром.

Очень хочется узнать у тех, кто готовил Бейлис в домашних условиях, а какие секреты приготовления есть у вас? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом!

Похожие статьи

Кофейная настойка: домашний рецепт с простыми ингредиентами

Кофейная настойка: домашний рецепт с простыми ингредиентами

Техника приготовления самогонного аппарата из совсем подручных средств

Техника приготовления самогонного аппарата из совсем подручных средств

Как приготовил абсент и разочаровался ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Как приготовил абсент и разочаровался ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Как сделать бренди в домашних условиях

Как сделать бренди в домашних условиях

Из обычный приправы - в алкогольный напиток: делюсь рецептом необычной настойки на фенхеле для тех кто любит эксперименты

Из обычный приправы - в алкогольный напиток: делюсь рецептом необычной настойки на фенхеле для тех кто любит эксперименты

Для тех, у кого на носу застолье, а времени в обрез: делюсь рецептом быстрой настойки на киви и водке, для которой хватит и недели настаивания

Для тех, у кого на носу застолье, а времени в обрез: делюсь рецептом быстрой настойки на киви и водке, для которой хватит и недели настаивания