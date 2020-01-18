Люди старшего поколения помнят эпоху дефицита в конце 80-х. Всё вкусное и деликатесное можно было скорее «достать», чем купить. Вот как раз в то время у меня и зародилась идея приготовить самой вкусную вишнёвую наливку.

Эту историю прислала моя подписчица Наталья М. А вы помните свои первые опыты домашнего приготовления вкусного алкоголя?

Зарождение идеи

Идея пришла спонтанно: на балконе обнаружилась 10-литровая бутыль, применения которой я никак не могла найти. Более опытная подруга подсказала, что в такой ёмкости можно приготовить домашнее вино или наливку.

Ингредиентов для этого нужно не много – ягоды и сахар, можно воды добавить или водки, – это уж дело вкуса.

Запас сахара у меня имелся – в пору глобального дефицита принято было покупать впрок соль и сахар. Водку или спирт решила не добавлять – дорого, да и подружки не любят крепких напитков. А без водки получалось вполне экономно, оставалось только раздобыть вишню.

Ведро спелых ягод принесла та же подружка, нарвала у знакомых, пообещав взамен угостить их будущей наливкой.

Подготовительный этап

Работа закипела. Отмытая до блеска бутыль стояла наготове. Батарея банок и бутылок поменьше для будущей наливки ожидала очереди на полке в кладовой.

Точный рецепт приготовления узнать было негде – интернета тогда не было, в кулинарных книгах тоже об этом не было написано.

Варить вишнёвое варенье мне уже приходилось, и я рассудила, что для наливки потребуется примерно такое же количество сахара.

Расспросила знакомых, сколько времени настаивать ягоды, и получила туманный ответ: пока бродить не начнут, и запах не появится характерный, в общем – недели три. Также предупредили, что вишню мыть не надо –так она лучше будет бродить.

Процесс приготовления

Вишню мыть и не пришлось, она была чистая, прямо с дерева, и очень сочная. По весу её было 5-6 кг, сахара я приготовила столько же. В последствии сахара ушло меньше, килограмма 3,5.

Интуитивно я почувствовала, что такая пропорция будет оптимальной, и не ошиблась. Ещё раз осведомилась у знакомых, что и в какой последовательности делать, и приступила к процессу.

Процесс приготовления выглядел следующим образом:

на дно бутыли я насыпала немного сахара так, чтобы покрылось дно на 1 см;

наклонив бутыль под углом 45°, маленькими горсточками всыпала вишню, примерно 1 кг;

поочерёдно насыпала сахар и вишню в пропорции 1:2;

заполнив бутыль почти до верху, влила 1 стакан воды, чтобы сахар лучше растворился;

на горлышко бутыли надела медицинскую перчатку и крепко завязала;

поставила бутыль в угол кухни и накрыла полотенцем.

На этом начальный этап был завершён, и я приготовилась к трёхнедельному ожиданию результата.

Томительное ожидание и долгожданный результат

Первые дни я с любопытством заглядывала под полотенце по несколько раз в день. Затем отвлеклась, пока не обнаружила темную лужу на полу возле бутыли.

В результате брожения вишня поднялась, и образовавшаяся жидкость перелилась через край. Пришлось отлить часть и оставить три четверти от общего объёма.

Через несколько дней я увидела, что вишня плотным слоем поднялась к верху бутыли, а на дне бутыли образовался тёмный осадок.

Это означало, что жидкость пора процедить, добавить сахар и оставить ещё на некоторое время. На этот раз перчатку я уже не натягивала, а накрыла горлышко плотной бумагой и обмотала бечёвкой.

Через неделю наливка стала совершенно прозрачной, лишь на дне образовался тонкий слой осадка. По цвету она напоминала изысканный рубин, а вкус был просто изумительный – насыщенный, ароматный, лучше всякого ликёра. Осталось только через лейку разлить наливку по бутылкам, и спрятать в укромное место.

Вот так первый раз в жизни я приготовила целое ведро наливки. Вскоре подоспел какой-то праздник, и я пригласила на дегустацию своих друзей.

После того, как добрая половина наливки была выпита, кто-то из ребят сказал: — Не выбрасывай вишни. В них можно ещё сахара добавить, и водой залить – отличное вино получится! Но дальше экспериментировать я не стала.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А вы помните свои первые опыты приготовления домашнего алкоголя? Все получилось или пришлось выливать от греха подальше?