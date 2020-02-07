Мой дедушка делал вино из яблок, тетушка готовит изумительный алкогольный напиток из винограда. Я не любительница магазинных «веселящих» жидкостей, возиться с яблоками мне лень, виноград у меня не растет, поэтому я искала рецепт своей настоечки. Простой, доступный и вкусный.

Такое письмо я получил от моей подписчицы Алены из Калининграда. Надеюсь, что и вы воспользуетесь этим рецептом.

Мое знакомство с настойкой «Ёжик»

Однажды, на работе директор поделился рецептом очень оригинально спиртного напитка, я попробовала сделать и поняла, что нашла идеальную для себя настойку. Называется она - «Ёжик». Готовится очень просто и не хлопотно, можно красиво оформить и подать на стол.

Не подумайте, для ее приготовления не нужно ползать по лесу, вылавливая колючих ёжиков, все очень просто и доступно. Ежей делаем сами из апельсинов. Напиток получается очень вкусный, ароматный, всем моим друзьям нравится.

Ингредиенты:

апельсин – 1шт;

гвоздика – 10-20 шт;

водка – 1л.

Приготовление настойки

Берем апельсин и гвоздику, моем их. Далее втыкаем в кожуру апельсина гвоздички, делаем «ежика». Вот посмотрите, какая смешная мордочка у меня получается.

Вставляя иголочки, решите для себя, на сколько сильный аромат гвоздики хотите получить. Я люблю легкий пряный вкус, поэтому мой «Ёжик», слегка «лысоват». Можно все покрыть гвоздикой, тогда аромат апельсина будет чувствоваться меньше, а пряный вкус гвоздики станет насыщеннее.

Далее нашего оранжевого «ежика» укладываем в емкость с широким горлом, чтоб «зверек» поместился, и обязательно с крышкой. Опустили в банку ежа и залили 1 литром водки. Все, теперь ждем. «Ежик» будет плавать в таком спиртовом бассейне ровно 1 месяц. За это время он разбухнет и отдаст все свои ароматные свойства.

Через месяц можно звать друзей и пробовать. Ароматный напиток, красивого оранжево-красного цвета готов.

Сливаем настоечку в красивый графин. «Ежика» выбрасываем. Он, кстати, сильно подрастает, бывает сложно достать из банки, приходится его «сжимать».

Как и с чем подать на стол

Напоследок, хочу вам рассказать, как я подаю настойку на праздничный стол, и с какими блюдами, она удачно сочетается.

Вкус настойки – пряно-апельсиновый, мягкий. По своему опыту могу сказать, что она хорошо подходит к следующим блюдам:

мясо, жаренное на углях;

скумбрия запеченная, жаренная;

плов;

мясным нарезкам;

сырным нарезкам;

фруктовым нарезками, (особенно с зеленными яблоками, бананами и киви).

Пробовали с запеченным карпом, как-то мне, лично, не понравилось. Подруга у меня любит уплетать настойку с сыром и конфетками, как дорогой коньяк.

Настойка «Ежик», как правило, производит ошеломительное впечатление на всех, кто ее пробует. Я люблю ее подавать в красивом графине, советских времен, хрустальном. Хрусталь поблескивает на свету, а в сочетании с насыщенным цветом напитка очень богато смотрится.

Кроме того, графин у меня всегда стоит на подносе, на который кладу такого же «ежа», только свежеприготовленного – смориться шикарно.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Однажды на новый год, я добавила еще трех «ежат», сделанных из мандаринов, для декора. Получилась целая семейка. Оформление блюд – это целая наука, я люблю, чтобы все было красиво, а как вы думаете, дорогие друзья, стоит заморачиваться над украшением и особой подачей напитков? Или достаточно просто достать пару рюмок?