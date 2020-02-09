В какой-то определенный момент жизни надоедает посещение ночных клубов, ресторанов, кафе. Да, нельзя не согласиться, что пиршества дома в последствии грозят горами грязной посуды, но, скорее всего, это просто мелочи жизни, которые ничтожны, по сравнению с удовольствием, которое будет получено при общении с друзьями и близкими.

Во время застолья я предлагаю своим друзьям настойку с миндальными орехами. Мы называем ее «домашний бренди».

Это сообщение мне пришло от моего подписчика Валентина В. Спешу поделиться его рецептом и с вами.

Почему я решил сделать алкоголь сам

В любом супермаркете есть возможность выбрать из изобилия разновидностей алкогольной продукции то, что вы хотите. Но, к сожалению, не всегда финансовое положение позволяет приобрести хороший алкоголь.

Да и в качестве продаваемого алкоголя лично я не всегда уверен, поэтому в голову пришла мысль о том, что можно приготовить бренди собственными руками в домашних условиях. Как говорится, глаза боятся, а руки делают.

Попробовав однажды напиток собственного приготовления, навсегда забываешь о том, что есть что-то другое.

Я хочу поделиться рецептом приготовления домашнего бренди, либо его еще можно назвать настойкой на миндальной скорлупе, которым я давно пользуюсь.

Какие ингредиенты потребуются

60 г очищенного миндаля;

110 г скорлупы миндаля;

1 л 100 мл водки;

110 г сахара;

70 мл воды.

В основе данного напитка - скорлупа миндального ореха, но и сами ядра в рецепте тоже присутствуют. Для того чтобы приготовить настойку, необходимо приготовить следующие продукты:

Процесс приготовления

Предварительно необходимо подготовить емкость, где будет совершаться процесс настаивания. Я обычно использую обычную трехлитровую банку. Ее предварительно тщательно мою и просушиваю. Ядра орехов миндаля необходимо измельчить. Для этого подойдут любые подручные средства: нож, мясорубка, скалка, ступка, блендер. Измельченный миндаль выложить на дно банки. Затем выложить скорлупу вторым слоем. Залить всем объемом алкоголя. Оставить в покое примерно на 30 дней, чтобы настаивалось. По истечении этого срока необходимо настойку процедить через сито, либо марлю. Варим сахарный сироп. Он готовится довольно просто. Взять сотейник или небольшую кастрюлю, поставить на плиту. Всыпать сахар и залить его водой. Периодически помешивать, чтобы не прилипло ничего ко дну. Когда сахар полностью раствориться, значит сироп готов и можно выключать огонь. После остывания сиропа до комнатной температуры необходимо влить его в настойку, тщательно перемешать. Разлить по бутылкам, либо банкам, плотно закрыть крышками. Оставить еще на 3 недели, чтобы настойка окончательно дошла.

Продукты для приготовления необходимо использовать, свежие, качественные и натуральные. Четкое следование рецептуре – залог успеха конечного результата.

Какой результат я получил

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Полученный бренди превзошел все мои ожидания. Напиток получился красивого карамельного цвета, крепость его чуть ниже, чем 40 об.А как вы считаете, можно ли назвать этот напиток бренди? Какие напитки вы готовите дома, поделитесь своими рецептами.