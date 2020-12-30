Мы с моей дочуркой всегда были близки, наши отношения более чем доверительные. Однако я понял, что что-то упустил, когда заметил, что она постоянно сидит в каком-то Тик Токе.

Мне стало интересно, что же за видео туда выкладывают и понял, что моя дочь слишком быстро выросла… Жена говорит, что ей уже давно 18, и у меня нет причин не верить супруге.

В попытках понять, что же так привлекает молодежь в новой сети, я тоже втянулся и вот - мы уже смотрим Тик Ток вместе!

История от подписчика блога Эммануила.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Однажды мы с моей дочкой смотрели забавные видео в Тик Токе и наткнулись на один трендовый видеоролик, где девушки смешивали различные алкогольные напитки в одну емкость и добавляли туда всякую всячину.

Нам обоим это показалось интересной идеей и у меня, как у современного отца, загорелись глаза сделать такой креативный презент на ее 19-летие, которое, к слову, было бы через неделю.

Рецепт был очень прост и понятен. Особенно за счет того, что выбор ингредиентов был огромным: мешай все, что душа пожелает, главное, знать меру и не испортить! Поэтому хочу с вами поделиться этим оригинальным опытом.

Собственно, как и из чего я приготовил такой коктейль. Решать, чем еще разнообразить его, безусловно, вам.

Какие ингредиенты потребуются

Вермут Martini Rosso (Мартини Россо) - 1 литр. Качественный Мартини стоит около 1 288 руб. Blazer (Блэйзер) - 1 литр. Стоит около 60 рублей. Shake Cocktails Daiquiri (Шейк Коктейлс Дайкири) - 2 бутылки по 0,7 литра. Каждая по 50 рублей. Essa Pineapple & Grapefruit (Эсса Ананас & Грейпфрут) – пол-литра. Цена баночки варьирует от 60 до 70 рублей. Monster (Монстр) - 0,5 литра. Стоимость около 90 рублей. Burn (Берн) - 2 баночки по 250 мл. Цена одной банки - 50 рублей. Желейные мишки - 2 упаковки. Одна может стоить около 60 рублей. Различные желейные червячки, птички, рыбки, буквы, фрукты и т. д. - так же около 60 рублей за несколько пачек. Апельсин - 2 шт. Лимон - 1 шт. Киви - 2 шт.

Вот что мне понадобилось:

По желанию можно добавить водку, ликер, коньяк, Пина коладу, если крепость напитка вас не устроит.

Не советую укреплять напиток вином, так как оно имеет своеобразный вкус. Вино может испортить вкус ранее приготовленного микста, и вся ваша проделанная работа и потраченные деньги пойдут насмарку.

Процесс приготовления

Вам потребуется найти в доме самую объемную кастрюлю и, собственно, смешивать!

Апельсины, киви и лимон нарезаем мелкими дольками и высыпаем в кастрюлю.

Вначале вливайте слабоалкогольные напитки - Блэйзер, Шейк, Эссу. Далее добавляйте энергетики - Берн и Монстр. После чего заливайте в наш практически готовый коктейль Мартини (или какой-либо другой алкогольный напиток, градус которого выше слабоалкогольных, на ваш вкус), чтобы не переборщить с крепостью в самом начале.

Ну и после того, как жидкость обрела свой вкус и цвет, мы лишь немного разнообразим коктейль дополнительными ингредиентами. Итак, встречайте! Короли этого рецепта - резиновые желейные медведи и вместе с ними червячки-паучки, выбранные вами ранее. Они-то придадут напитку яркость и оригинальность.

Перемешайте это все и наслаждайтесь вкусом!

Какой результат я получил

Вот такой вот экзотический алкозоопарк (алкодендрарий?) получился у меня! Под конец я решил добавить еще и льда, чтобы напиток был прохладнее.

Вы спросите, как употреблять такой коктейль, неужели прямо из кастрюли? Ну, конечно, нет! Особенно, в компании.

Его можно разливать, как пунш в американских фильмах - каждый гость, возжелавший попробовать этот шедевр, сможет вкусить «ароматный шарм неизведанных тайн» просто опустив поварешку в кастрюлю и налив себе в стакан содержимое.

Давайте устроим батл! Кто сможет видоизменить мой рецепт так, чтобы вид и вкус были еще более изысканными? Делитесь своими секретами и фотками результата!

*Чрезмерное употребление алкоголя и энергетиков опасно для вашего здоровья!