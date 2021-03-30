Раньше я никогда не пробовал джин. Мне всегда казалось, что он неприятно пахнет, а по вкусу должен напоминать хвою. Но однажды товарищ принёс бутылку джина Bombay. Я попробовал и полностью изменил своё отношение к этому напитку.

Своей историей поделился подписчик блога Владислав.

Почему я решил сделать джин сам

Вкус и аромат джина мне очень понравился. Но вот цена - сильно кусается. Да ещё наслушался от знакомых историй, как вместо оригинального продукта им несколько раз попадались подделки.

В интернете я нашёл несколько рецептов приготовления джина в домашних условиях. До этого я уже пробовал делать самостоятельно другие алкогольные напитки, так что опыт и необходимое оборудование у меня имелись.

Технология приготовления джина выглядела несложно. А купить все необходимые ингредиенты без проблем можно на рынке. Взвесив все «за» и «против», я решил попробовать сделать его самостоятельно, чем и делюсь с вами.

Джин моего изготовления: классический и окрашенный в голубой и фиолетовый цвет.

Ингредиенты для джина

Важно! В природе существует более семидесяти видов можжевельника. Большинство из них имеют неприятный вкус, а некоторые ещё и ядовиты. Правильный можжевельник синего цвета, с тремя косточками внутри, а его листья похожи на иголки. Никогда не используйте сырьё, в котором не уверены!

Чтобы сделать джин, понадобится как минимум два компонента: спирт и ягоды можжевельника. Вместо спирта также сгодится самогон или водка. А вот можжевельник можно использовать только одной разновидности.Покупать можжевельник лучше на рынке или в магазине, где продают специи на развес. Аптечные ягоды тоже подойдут, но их качество оставляет желать лучшего: они не дадут насыщенного аромата.

Состав классического джина выглядит так:

спирт (самогон, водка 40-45 %) – 1 литр;

ягоды можжевельника – 25-30 грамм;

свежая цедра лимона и апельсина – по 3-5 грамм;

кориандр – 2-3 грамма;

палочки корицы – 1-2 грамма;

анис – 1 грамм

Если чего-то по списку, кроме можжевельника, нет под рукой, эти компоненты можно смело исключить или заменить на что-то другое. В своём рецепте я, например, не использовал кориандр и корицу, а вместо аниса положил четыре звёздочки бадьяна.

Вообще, с составом можно экспериментировать до бесконечности. Некоторые производители смешивают более десятка различных ингредиентов одновременно – фенхель, имбирь, перец, миндаль, мускатный орех и так далее. Но для начала лучше взять рецепт попроще.

Процесс приготовления

Некоторые производители настаивают и перегоняют все компоненты по отдельности, а затем смешивают получившиеся жидкости. Но этот способ требует много терпения и времени.

Я пошёл по простому пути – размял ягоды и специи, сложил всё в стеклянную банку, залил спиртом и поставил в кладовку настаиваться. Раз в день банку встряхивал, а через неделю приступил к перегонке.

Важно! Без перегонки сделать джин не получится. Это будет просто можжевеловая настойка.

Полученный настой я разбавил по спиртометру водой до 30 градусов, залил в дистиллятор и начал перегонять на медленном огне. Важно использовать простой аппарат без колонн и сухопарников, чтобы сохранить характерный запах и вкус. Иначе получите на выходе обычную водку.

В самом начале я, как рекомендуют профи, отобрал 20 грамм в отдельную ёмкость. А дальше перегонял по капле до тех пор, пока жидкость в струе не начала мутнеть.

Тут важно вовремя остановить процесс, чтобы не испортить продукт. Поэтому ближе к концу я отбирал порциями по 50 миллилитров, постоянно проверяя дистиллят на прозрачность.

Джин на выходе получился крепостью 70 %. Я разбавил его до 45 % водой и, согласно рецепту, поставил на неделю отдохнуть в тёмном, прохладном месте.

Какой результат я получил

Конечно, по вкусу мой напиток очень отдалённо напоминал Bombay. Но там ведь и состав более сложный! Зато знакомые, которым я предложил продегустировать результат моей самодеятельности, продукт оценили.

Говорят, что ничуть не хуже магазинного джина средней ценовой категории. Я тоже остался доволен и планирую продолжить эксперименты.

Оригинальный джин всегда прозрачный, как слеза. Но вот Bombay, например, продаётся в бутылке из голубого стекла. Поэтому некоторые ошибочно думают, что это сам напиток такого цвета.

А мне стало интересно поэкспериментировать с окраской джина. Для придания алкоголю синего цвета используют тайский чай. Но я его не нашёл, а заказывать в интернете и ждать не захотел. Поэтому использовал листья краснокочанной капусты.

50 миллилитров концентрата достаточно, чтобы окрасить в голубой цвет 2 литра джина.

Плотно набил баночку мелко порезанными капустными листьями и залил 50 миллилитрами 96 % спирта. На следующий день получился концентрат чернильного цвета. Если добавить его в джин, то получится фиолетовый напиток.

А если в концентрат всыпать немного соды и потрясти, он посинеет. Соответственно, джин будет синий или голубой, в зависимости от количества красителя.

А как вы считаете, стоит ли красить джин? Или он должен быть только прозрачным?

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!