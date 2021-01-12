Пробую приготовить легендарную грузинскую 58-градусную чачу по книжке рецептов, которая шла с самогонным аппаратом: делюсь процессом и результатом

Вы пили когда-нибудь настоящую грузинскую чачу? Пару лет назад мне довелось попробовать этот вид алкоголя, и он запал мне в душу. Хотя я не мастак напиваться. Обычно я пропускаю пару рюмашек вечером по праздникам с гостями.

Уже несколько лет, как я занялся самогоноварением. Давно хотел, так как мы с женой предпочитаем есть и пить максимально натуральное или приготовленное собственноручно. К тому же качественная чача в магазинах стоит недешево… В общем, самое время попробовать выгнать ее.

История от подписчика блога Серго.

Почему именно чача

Кто не знает, то чача – это грузинский национальный спиртной напиток крепостью около 60˚, сырьем для которого служит выжимка винограда, оставшаяся после изготовления вина.

Безотходное производство, так сказать. И каково же было мое удивление, когда некоторое время назад я купил самогонный аппарат и в прилагаемой книжице был рецепт этого напитка. Естественно, я загорелся идеей приготовить его самостоятельно.

Как раз у тещи на даче поспел виноград, и она не горела желанием с ним возиться. Я с радостью забрал себе весь урожай и сразу же поставил вино.

Да, процесс приготовления чачи оказался совсем небыстрым, ведь нужно было дождаться пока винцо отыграет. Это только потом я узнал из интернета, что можно было сначала отжать весь сок из винограда и использовать только его для домашнего вина.

А из жмыха я мог сразу поставить брагу. Вот я сглупил. Потерял целых полтора месяца.

Что потребуется

Существует множество рецептов, но я расскажу именно свой. Могу смело его рекомендовать, потому что моя чача удалась на славу – не отличить от грузинской.

Итак, нам понадобиться:

Виноградные выжимки – 5 л.

Сахарный песок – 3 кг.

Дрожжи сухие – 60 гр.

Вода – 16 л.

Ну и сам самогонный аппарат. Без него, к сожалению, никак не обойтись.

У кого руки растут из нужного места, могут сделать его сами. У кого-то, быть может, где-то в гараже или на балконе завалялся еще старый, ведь раньше самогоноварение было очень распространено. Сейчас оно снова входит в моду и все прибамбасы можно купить в специализированном магазине. Я так и сделал. Просто не хотел реанимировать старый аппарат тестя. А современные все-таки намного проще в использовании. Но тут уж выбор каждого.

Как готовить

Процесс приготовления браги прост до безобразия – все ингредиенты смешать в большой емкости вместимостью минимум 20 л. Я использовал большое ведро из пищевого пластика. Засыпал все в отстоянную воду (около 30˚С), перемешал и плотно закрыл.

Сделал гидрозатвор: просверлил в крышке небольшое отверстие, чтоб вставить трубочку, к ней подсоединил гибкий шланг и опустил второй его конец в баночку с водой.

Это нужно для того, чтоб из емкости выходил углекислый газ, а воздух внутрь попасть не мог. Накрыл ведро одеялом и поставил в кладовке. Периодически я проверял ее. Брожение заняло дней 10.

Процесс перегонки чачи ничем не отличается от самогонки. Залил брагу в аппарат. Он у меня на 20 л. Подсоединил все шланги и установил на газ. Она начала капать, когда емкость нагрелась до 68˚С. По кухне расстелился приятный виноградный аромат.

Первые 200 мл я вылил – это «голова», которую употреблять нельзя, так как в ней содержатся самые вредные вещества. Затем поставил банку, куда стекало «тело» при 85-90˚С.

Время от времени подставлял стакан, чтоб узнать точный градус. Когда крепость перегоняемого напитка достигла 38˚, то поменял большую банку с «телом» на небольшую, чтоб туда стекали остатки – это «хвосты», выключив газ.

По мере остывания аппарата они капали все меньше. Когда он остыл, то оставшуюся жидкость слил в унитаз и вымыл. Вышло приблизительно 2,5 л чачи. Но предстояла еще вторая перегонка.

Вторая перегонка

С ней решил я не затягивать и занялся на следующий день. Она ничем не отличается от первой, только вместо браги залил отстоянную воду и смешал ее с чачей и «хвостами». Получилось также около 15-16 л жидкости с содержанием алкоголя 14˚. Далее все делал так же, как и в предыдущий день.

После второй перегонки предстояло ее очистить от сивушных масел и примесей. Я делал это обычным активированным углем: высыпал в нее 30 растолченных таблеток, хорошо взболтав банку с алкоголем.

Засыпал уголь и взболтал.

Спустя 2 дня.

Через пару дней отфильтровал через ватные диски: одним диском заткнул отверстие воронки, а второй положил сверху. Периодически их менял, так как они собирают весь уголь на себя. Для надежности повторил эту процедуру 2 раза.

Фильтрация.

Правда «потерялось» около 200 мл, так как осадок я не фильтровал, безжалостно вылив его. В итоге получилось 2,3 л крепостью 58˚.

Крепость 58˚.

Чача готова к употреблению

Ну вот наконец-то я дождался, когда ее можно будет попробовать. Стоит ли говорить, что чача вышла отменной? Я потратил на ее изготовление 2 недели, не считая полутора месяцев ожидания, пока не отыграло вино. Но результат превзошел все мои ожидания. Наутро нет ни похмелья, ни перегара.

По этому рецепту я делал не только классическую виноградную чачу, а также яблочную, грушевую и сливовую. В этом году у тещи на даче был хороший урожай, и она с радостью им поделилась. Сначала я как обычно ставил вино, а потом уже жмых использовал для браги и перегонял ее. Экспериментировал, в общем.

Я считаю, что продукт собственного приготовления, в который вкладываешь душу и столько сил, в миллион раз лучше любого другого из массового производства. Вы как думаете? Или предпочитаете не заморачиваться, а покупать спиртное в магазине?

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!