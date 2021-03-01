Как я пытался сделать коньяк из готового набора, куда надо было просто добавить спирт - рассказываю что получилось в итоге

Несмотря на то что полстраны сидело в самоизоляции, семьи нашего клана решили встретить Новый год вместе на горнолыжном курорте под Москвой. Как обычно, все друг другу дарили подарки и мои родственники, зная, что я увлекаюсь ректификацией спирта, решили мне подарить набор для приготовления алкогольных напитков.

Родные не просто подарили этот набор, а купили к нему фомку (маленький ломик) и заставили меня вскрывать этот ящик самостоятельно. Не все знали, что я вырос в деревне и способен вскрывать подобные ящики голыми руками, но видео они сняли и разослали его по соцсетям.

Перегонка спирта, вообще-то, не требует большого количества времени, но так как я увлекаюсь приготовлением коньяков и виски в дубовых бочках в обычной квартире, то все ждут моих напитков по году и даже больше.

Историей поделился подписчик блога Евгений.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Вот и получается, что моим двоюродным братьям и сестрам надоело ждать, и они подарили мне набор с готовыми смесями, чтобы я просто залил их спиртом, и они получили вожделенные напитки от меня как можно быстрее. Получается, что это подарок больше для них, чем для меня. Сам набор.

Но делать нечего и пришлось мне разбираться с этими комплектами.

В коробке вместе со смесями были сразу бутылка с пробкой, алкометр и даже граненый стакан. Всю коробку занимали пенопластовые катышки, чтобы стекло не разбилось. Все пойдет в дело, и даже пенопласт я использую в мягком кресле, наполненном пенопластовыми шариками, которое уже заметно «подустало».

Комплект.

Я долго мучил семейство со стоимостью набора, но они не признались, пришлось мне его поискать в интернете. Такой ящик стоит около 6 000 рублей, а фомка для его вскрытия – 400 рублей.

Какие ингредиенты потребуются

палочки для настаивания коньяка;

щепа для коньяка по-латгальски;

настойка имбирно-лимонная;

набор трав «Егерь»;

пряный виски;

ликер «Бехер».

В наборе были следующие штуки и смеси:

Начать я решил с того, что мне уже известно: дубовые палочки средней обжарки.

Для приготовления бренди нужно:

спирт - 0,3 литра 96,5 градусов;

дистиллированная вода - 0,2 литра;

4 бруска средней обжарки.

Дубовые бруски в наборе.

Сразу после праздников я вернулся домой и занялся приготовлением «коньяка».

Процесс приготовления

Чтобы получить спирт, необходимо сначала приготовить сахарную брагу. Для этого через обычный домашний фильтр, типа Барьер, пропускается водопроводная вода и заливается в чан объемом 10 литров. 1 литр воды я подогреваю до кипения, чтобы весь объем был теплым.

Затем в воду высыпаю 5 кг сахара и тщательно его размешиваю. После этого в отдельную банку наливаю сладкой воды и высыпаю туда специальные винные дрожжи.

Через неделю брага готова и я ее пропускаю первый раз через дистиллятор, получая спирт первой перегонки примерно 60 градусов. Для получения чистого спирта я перестраиваю дистиллятор в ректификатор и перегоняю полученную брагу. На выходе я получаю чистый спирт 96,5 градусов.

Стоимость полученного в результате спирта, объемом 2,5 литра составляет:

Материал Стоимость Сахар, 5 кг 250 рублей Дрожжи, 150 гр 300 рублей Вода для охлаждения, 1 куб. метр 100 рублей Электричество 2 КВт*10 час около 100 рублей

Для получения бренди из дубовых планок я залил в 3-литровую банку 0,3 литра спирта, 0,2 литра дистиллированной воды и положил 8 целых планок среднего обжига.

Какой результат я получил

Через 1,5 месяца настаивания, напиток подкрасился в красивый светло-коричневый цвет. Бренди на дубовых планках.

В теории я знаю, если передержать сырье на планках подольше, можно получить так называемую плинтусовку - напиток с таким сильным привкусом дерева, что его невозможно пить. Поэтому я слил бренди в отдельную посуду.

Если описать, что за напиток получился на вкус, то я бы никому не советовал такое делать. Конечно, отдаленный аромат коньяка там есть, но так как я всерьез занимаюсь производством коньяка для себя и понимаю во вкусах, то категорично скажу – это не коньяк!

Плинтусовки я не получил, но пить такое было невозможно. И обычно такую настойку я использую для доливки в дубовые бочки, в которых коньяк настаивается месяцами.

За счет «доли ангелов» объем жидкости в бочке может уменьшаться к концу хранения с потерями до 5 %. И именно этот объем я не раньше чем за 2 месяца до вскрытия бочонка, добавляю в него.

Пробовали ли вы делать свой бренди из дубовых палочек? Может, у вас получалось что-то получше? Про другие ингредиенты в подарке я расскажу в следующих статьях.

*Злоупотребление алкоголем вредно для вашего здоровья!