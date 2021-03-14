Пытаюсь повторить бабушкин рецепт вина из Изабеллы: делюсь что получилось

С изготовлением вина я познакомился еще в детстве: у моей бабушки во дворе дорожка от калитки до входа в дом оформлена в виде аллеи, покрытой густо разросшимся виноградом сорта «Изабелла».

И в мою память навсегда врезалось, как я – «здоровый трёхлетка» – стою около двухсотлитровой бочки, на три четверти заполненной давленым, темно-сизым виноградом.

А на поверхности отжима бурлит пена, и аромат стоит такой волшебно-сладкий. Бочку, кстати сказать, после этого так и не смогли отмыть – так сильно въелись натуральные красители в пластик…

Теперь бабушкина «изабелла» вымерзла, на её месте растет виноград сорта «Лидия», который к сегодняшнему повествованию отношения не имеет.

Как я решил попробовать себя в виноделии

Как-то в конце позапрошлого лета я был в гостях на даче у своего приятеля. Там мною были замечены знакомые с детства ягоды на лозе, и я спросил у хозяина про вино. Но приятель мой оказался далеким от всего этого и предложил мне забрать его урожай.

Разумеется, я не отказался и стал счастливым обладателем четырех вёдер винного винограда. Тем более что он был моего любимого сорта «Изабелла».

Виноград к тому моменту уже достаточно поспел и набрал сладости. Грозди были плотно набиты ягодами, и сами ягоды имели привлекательный внешний вид.

Необходимое оборудование.

Какие ингредиенты потребуются

Большая емкость для начального сбраживания. Я использовал пластиковую на 30 литров.

Большой тазик или корыто для выдавливания сока. Лучше всего подойдёт эмалированный или из нержавейки.

Емкости для брожения. У меня десятилитровые бутыли.

Гидрозатвор. В моём случае вот такой.

Собственно, кроме винограда, я использовал только сахар и хорошее настроение (обязательный ингредиент!). Из приспособлений необходимы:Гидрозатвор на банке лучше уплотнить хомутом.

Ещё пригодятся шланг или гибкая трубка для того, чтобы снимать вино с осадка. Соответственно, для того, чтобы отмерить нужное количество сахара, нам понадобится мерный стакан или кухонные весы.

Процесс приготовления

Виноград лучше всего давить в тот же день, в который он был собран. Перед давкой убираем с гроздей испорченные плоды. Веточки, на которых висят ягоды можно оставить. Затем я насыпал в таз полведра «изабеллы» и давил классическим способом, то есть ногами.

Получившийся сок вместе с остатками ягод помещаем в большую ёмкость. С оставшимся виноградом повторяем то же самое.

Далее, ёмкость я закрыл крышкой, но не очень плотно, чтобы образующиеся газы могли беспрепятственно выходить. На следующий день в бочонке поднялась такая шапка из веточек и ягодных оболочек. Эту шапку необходимо опускать на дно два раза в день, чтобы она не прокисла и не испортила будущий напиток.

Существует способ сбраживания вина просто под мезгой, без гидрозатвора, но я его не пробовал, поэтому советовать не буду.

На четвёртый день я не стал опускать шапку из мезги на дно, а аккуратно собрал её и переложил в другой бочонок – она понадобится в приготовлении чачи. А получившееся сусло отфильтровал через марлю и разлил в две бутыли, на 10 литров каждая.

В банках оказалось примерно по 7 литров жидкости, а на каждый литр я добавил примерно по 70 грамм сахарного песка. Сахар необходим для крепости и долговечности будущего вина.

Затем бутыли были накрыты специальными крышками с трубками, концы которых опущены в банку с водой. Крышки я дополнительно уплотняю при помощи хомутов, чтобы исключить попадание воздуха в бутыль. Резиновые перчатки я решил не использовать, поскольку гидрозатвор мне кажется надежнее.

Обратите внимание, что кислород является самым главным врагом винодела. Под его воздействием сусло может превратиться в уксус!

“Дамские ножки” на стенках бокала через полтора года выдержки.

Бутыли убираем в тёплое тёмное место. Через неделю на дне образовался осадок. С осадка вино аккуратно сливаем при помощи тонкого шланга и опять ставим под гидрозатвор.

Ещё через две недели выпадет ещё немного осадка – опять сливаем через трубочку. На этом этапе я добавил ещё по 200 грамм сахара в каждую бутыль - просто я люблю винцо послаще.

Вино будет готово, когда в гидрозатворе перестанут подыматься пузырьки газа. У меня это произошло через два месяца после сбора урожая. Готовое вино я в третий раз снял с осадка и убрал в подвал.

Какой результат я получил

Вино у меня получилось в меру сладким. Жена с подружкой сразу оценили его вкус, мне же оно показалось несколько жестковатым и слишком терпким. По этой причине я решил не трогать его с полгодика, чтобы оно дозрело.

К майским праздникам прошлого года я решил ещё раз проверить результат: вкус потерял в терпкости, зато обрёл некую полноту и приятное послевкусие, результатом я остался доволен.

Дамы и господа, а кто-нибудь из вас выдерживал домашнее вино более двух лет? Остались ли вы довольны полученным результатом?

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!