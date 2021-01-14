12 часов дня 1 января – глубокое утро. Просыпаюсь от телефонного звонка. Друг сопит в трубку: «Новый год не удался!» Сон как рукой снимает. Отмечали у него, он как раз переехал в новый дом.

С тревогой спрашиваю: «Что случилось?»

Он спокойно: «До айвовой не дошли. Приходи».

Смеюсь в трубку. Иду на кухню к заветной бутыли. Наполняю айвовой бутылку. Ну и что, что вчера уже приносил ему свою настойку? И эта лишней точно не будет.

Историю прислал подписчик блога Артем.

Почему я решил приготовить айвовую настойку

Лет десять назад так же под Новый год я попробовал этот напиток в гостях у знакомого. Душистый аромат, мягкий вкус и приятное послевкусие сразили наповал. Сразу же взял рецепт.

Первую дорогущую айву зимой нашел в супермаркете. И приступил к колдовству. Не скажу, что этот опыт был успешным – плоды попались неспелые и до такой степени кислые, что пришлось не единоразово подслащивать полученную настойку.

Добавление большого количества сахара увеличило вязкость и получилась наливка. А я сладкие алкогольные напитки не люблю.

С тех пор, как говорится, хозяйки цыплят по осени считают, а я – айву. Покупаю у бабушек на рынке, приносят знакомые, которые наслышаны или уже искушены моей настойкой.

Иногда спорим с женой, на что использовать заветный плод: на варенье или настойку. В основном, я выигрываю.

Ингредиенты для настойки

собственно, айва любого сорта, чем больше, тем лучше;

этиловый спирт (обязательно качественный) – в качестве алкогольной основы можете использовать магазинную водку или хороший самогон, но я айву настаиваю именно на спирте;

вода (детская или питьевая, но хорошего качества, дистиллированная или кипяченая вода, на мой взгляд, не смешаются со спиртом должным образом);

сахар (делает напиток мягким, убирает неприятное послевкусие);

уксус столовый 9% (смягчает вкус спирта и регулирует кислотность).

Основываясь на своем первом опыте, плоды айвы беру спелые, чуть мягкие, без гнили и плесени. Отдаю предпочтение крупным плодам с кожицей, равномерно окрашенной в желтый цвет. Наличие зеленых пятен – признак неспелости.

Желательно после срывания с дерева дать плодам дозреть в течение двух-трех недель.

Процесс приготовления айвовой настойки

Нарезаю промытую под проточной водой айву небольшими тонкими дольками. Чем тоньше нарезка, тем больше сока она отдаст. Но сильно измельчать тоже не надо. Плоды я не чищу.

Кожура айвы содержит дубильные вещества, которые придают напитку своеобразный привкус. Семена айвы в свежем виде содержат амигдалин, поэтому сердцевину плода я не использую.

Засыпаю полученное количество в бутыль. Если хотите напиток менее крепкий – наполняйте айвой 2/3 емкости. Я же беру сырья из расчета 1/3 трехлитровой бутыли. Как вы понимаете, наполнение будет зависеть от способа вашей нарезки.

Смешиваю этиловый спирт с водой в пропорции 1:1,5 литра. Этого как раз хватит залить мой объем айвы в трехлитровой бутыли. При этом спирт нужно вливать в воду, а не наоборот. Заливаю плоды жидкостью.

Добавляю в бутыль 1 ст. ложку сахара. Я часто растворяю его в небольшом количестве жидкости, предварительно отлитой с бутыли, чтобы добиться полного растворения. Вливаю 1 ст. ложку уксуса.

Легко взбалтываю смесь и оставляю бутыль открытой на ночь. Утром закрываю бутыль крышкой и оставляю айвовую в темном месте при комнатной температуре настаиваться 10 дней. Чем дольше выдержка – тем вкуснее. Периодически, раз в 2-3 дня, встряхиваю настойку.

Готовую айвовую процеживаю через несколько слоев марли и оставляю в прохладном месте. Иногда еще раз процеживаю перед употреблением.

Плоды хорошо отжимаю и выбрасываю. Можете попробовать на вкус, но мне заспиртованные фрукты не понравились.

Срок годности напитка неограничен и определяется только количеством праздничных дней в году. В эти дни настойка имеет особенность неожиданно заканчиваться.

Что получается в результате

Получаем ароматную настойку, 37-38 градусов с характерным айвовым привкусом и легкой терпкостью в послевкусии. Спелость и желтизна айвы привнесут мягкий теплый оттенок.

На ваше усмотрение могут быть добавлены дополнительные ингредиенты: мед, имбирь, лимон, ванилин, корица. Вкус настойки также можно изменить, используя для настаивания другие виды алкоголя: бренди, кальвадос, чачу.

Женщинам тоже нравится вяжущий терпкий привкус напитка. Для них на последнем этапе приготовления, после снятия пробы, можно добавить больше сахара или меда. Но это только если вы готовы будете поделиться своим произведением.

Я же жене о возможности такого изменения стандартного рецепта не рассказываю.

А что вы делаете из айвы?

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!