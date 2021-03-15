Попал я в немного двусмысленную ситуацию. У моей девушки скоро день рождения, небольшой юбилей. Думал подарить ей что-нибудь из классических подарков – духи, цветы, украшения. Но ее подруги накинулись на меня с упреками, мол надоел со своей банальщиной, удиви ее уже наконец.

И именно они подали мне идею. Моя девушка без ума от шоколада, виски и ликера. И мне посоветовали порадовать ее вкусовые рецепторы.

Эту историю прислал наш подписчик Олег.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Изначально хотел купить какой-нибудь импортный дорогой шоколад и Sheridan’s (Шериданс). Это вкуснейший кофейный ликер, да и оформление его бутылки неординарное, праздничное. Начал присматривать его в магазинах, цена весьма нескромная – в пределах 2700-2800 рублей за литр. Тот самый Sheridan’s (Шериданс), 0,5 литров которого регулярно гостят в нашем доме.

А потом подумал – если я хочу действительно порадовать и удивить девушку, почему бы не сделать ей подарок своими руками? И решил сам приготовить ей шоколадный ликер. Времени на его изготовление потребуется достаточно много, зато финансовых вложений – в разы меньше.

Преимущество самостоятельно приготовленного спиртного – уверенность в том, что в составе используются только качественные компоненты. А если оно планируется в качестве подарка, то имениннику будет в разы приятней. Ведь он получит эксклюзивный презент, а не тот, который можно купить в любом магазине.

Какие ингредиенты потребуются

темный шоколад «Коркунов» – 200 грамм (160 рублей за 2 плитки);

водка «Зеленая марка» – 1,5 литра (потратил 260 рублей за бутылку 0,5 л и 480 за литровую);

щепотка ванилина (пакетик купил за 5 рублей);

молоко «Коровка из Кореновки» – 400 миллилитров (литровый пакет в «Магните» взял за 45 рублей);

сахарный песок – 1 килограмм (42 рубля);

фильтрованная вода – 300 миллилитров.

Рецепт шоколадного ликера узнал у одного давнего любителя готовить самостоятельно алкогольные напитки. Ингредиенты самые простые:Для приготовления шоколадного ликера мне настоятельно посоветовали использовать исключительно этот шоколад.

Итого, на закупку ингредиентов для шоколадного ликера (по объему выйдет около 2 литров) расходовал всего 987 рублей. За магазинный Sheridan’s (Шериданс) отдал бы тысячи на 2 больше.

Не стоит тратить немеряные суммы денег на то, что можно изготовить самому! В особенности если это касается спиртного. А сэкономленные средства дадут возможность приобрести действительно что-нибудь нужное и ценное.

Процесс приготовления

Гуру домашнего алкоголя предупредил меня, что на приготовление шоколадного ликера уйдет месяц. Поэтому незамедлительно приступил к созданию своего шедевра!

Сначала на мелкой тёрке измельчил шоколад, залил его водкой и добавил щепотку ванилина. Плотно закрыл банку и убрал на балкон настаиваться неделю. Но по 3-4 раза ежедневно тщательно перемешивал шоколадную настойку. Это важно!

Следующий этап – приготовление сиропа. Налил в кастрюлю молоко, добавил сахарный песок и воду. Дождался, пока сахар полностью растворится, затем довел до кипения. Снял с огня, остудил, перелил в емкость с настойкой. Снова убрал на балкон на 2 недели, также ежедневно перемешивая смесь. Профильтровал и снова настаивал неделю.

Готовый сироп должен выглядеть так! До тех пор, пока он не достигнет аналогичной консистенции, добавлять его в шоколадную настойку нельзя.

У меня не было возможности настаивать ликер дольше, поскольку практически день в день уложился в праздник моей женщины. Но мне рекомендовали – чем дольше настаивать ликер после фильтрации, тем более насыщенным он будет.

Какой результат я получил

Рецепт приготовления шоколадного ликера элементарный. Не требуется никаких сложных, дорогих ингредиентов и вполне можно обойтись, например, без самогонного аппарата. Однако я все же сильно переживал за конечный результат. И зря!

Мой ликер получился потрясающим по вкусу. Водка делает его максимально крепким, но в трио с шоколадом и молочным сиропом именно вкус спирта не ощущается. Аромат манящий, напоминающий тот самый Sheridan’s (Шериданс). Цвет растопленного темного шоколада.

Вот такой ликер у меня получился! Для большего эффекта украсил бокалы перед подачей взбитыми сливками.

Перелил свои труды в красивую бутылку и в день Х подарил своей женщине. Как и любая девушка, она была в восторге от шоколадного подарка. Правда до сих пор не верит, что я приготовил его своими руками!

Я доволен своим экспериментом! Рекомендую вам также порадовать себя и своих близких ликером по моему рецепту. Ну и поделитесь впечатлениями! А еще буду благодарен, если расскажете о том, как приготовить еще какой-нибудь «женский» ликер.

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!