Не замораживаете вишню на зиму? А вот и зря. Я тоже никогда этого не делал, пока не научился готовить бомбическую вишневую наливку. Рецепт очень прост, но мною двигал настоящий азарт. Очень уж хотелось показать жене, что я могу приготовить наливку не хуже ее отца.

Уж не знаю, уместным ли было это семейное «соревнование», но результат получился очень достойным.

Рецепт нам прислал подписчик Вениамин.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Однажды мы с супругой гостили у ее родственников, и когда сели за стол, тесть предложил попробовать самодельную вишневую наливку. Дескать, от такой вкусноты грех отказываться. Я скептически отнесся к предложению, так как не люблю крепкие напитки, но из вежливости согласился выпить рюмочку.

К огромному удивлению, наливка меня покорила. У нее был очень насыщенный цвет - темно-красный, и не менее насыщенный вкус. А самое главное – не было характерного запаха сивушных масел и спирта – только легкая сладость и неповторимый вишневый аромат.

На следующее утро я решил приготовить такую наливку сам, но предпочел никому не рассказывать, а сделать сюрприз на праздник. Подумал, что раз тесть справился, то я тем более смогу, чем я хуже-то?

Дело оставалось за малым: найти подходящий рецепт, проверить наличие ингредиентов и вперед - творить шедевр. На поиски рецепта «вишневки» я отправился в интернет, потратив на это порядка 10 минут. Взял на вооружение самый простой способ и мысленно скрестил пальцы.

Какие ингредиенты потребуются

Рецепт наливки требовал замороженных ягод вишни. В холодильнике их не оказалось, поэтому я быстро сбегал в ближайший маркет и купил 2 пакета (по 67 руб. за 400-граммовый пакет).

Еще мне понадобился 1 л водки (купил вместе с вишней, обошлась в 520 руб.). Также для рецепта нужен был сахарный песок в количестве 400 г (по 45 руб. за кило).

Вот такую замороженную вишню я использовал.

Также понадобились стеклянные бутылки объемом 0,5 л и чистая 3-литровая банка. За тарой я спустился в подвал, затем тщательно ее вымыл и высушил.

Совет: если вы купили вишню с косточками, то их можно не вынимать – замораживание и сахар нейтрализуют синильную кислоту!

Процесс приготовления

Высыпал вишню в подготовленную банку, засыпал сахаром и перемешал. Подождал 20 минут, пока ягоды пропитаются сахаром и немного подтают, потом еще раз перемешал. Оставил на кухонном столе на час, чтобы сахар полностью разошелся в соке. Через час обнаружил, что ягоды пустили много сока, сахар в нем весь растворился. Я влил в емкость водку, перемешал сие месиво и плотно закрыл банку полиэтиленовой крышкой. После этого убрал посудину в самодельный погреб – температура там примерно комнатная - то, что нужно для настаивания вишни. Созревала моя «вишневка» неделю, каждые 10-12 часов я спускался в подвал и хорошо тряс банку. С каждым днем жидкость становилась все более темной, насыщенной, а я уже чувствовал во рту ее сладковато-терпкий вкус. По истечении срока я отжал и выбросил ягоды, процедил наливку сквозь 3 слоя марли и разлил по бутылкам.

Наконец, все было готово, и я, горя азартом и предвкушением, принялся за работу.

Полностью готовая вишневая наливка.

Внимание! Настаивать вишневку рекомендуется 10-14 дней для более яркого вкуса. Если напиток приготовлен без сахара или вместо него был добавлен мед, то выдерживать ее нужно еще дольше – 25-30 дней в полной темноте.

Какой результат я получил

После розлива предстояло попробовать полученный настой на вкус. Боялся, что получится хуже, чем у тестя, ведь было, с чем сравнить. Да и праздники приближались, хотелось угостить гостей собственноручно приготовленным напитком, какого не купишь ни в одном магазине.

Вынул пробку, понюхал: в нос шибанул яркий аромат, нет – ароматище вишневых ягод. Мне стало чуть легче - если нравится запах, подумал я, значит, понравится и вкус. Мое чутье меня не подвело – напиток получился именно таким, как я хотел.

Тягучая, сладковатая наливка шла на удивление легко. Запаха алкоголя почти не чувствовалось, цвет был бордовым, присутствовала небольшая мутность, но меня это не смущало. Я радовался, как ребенок, еще бы: с первого раза приготовить вкуснятину мне редко удавалось.

Поставил в холодильник на 3 дня, чтобы вкус стабилизировался, стал еще более выраженным. Выждал, сколько положено, и пошел удивлять жену. Ребята, кто готовил такую же наливку, какие брали ягоды – свежие или замороженные, есть разница? Может, добавляли что-то еще для вкуса? Делитесь советами!

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!