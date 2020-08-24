Как приготовить легендарный Виски-сауэр: понадобится 10 минут и простейшие игредиенты

Со вчерашнего дня я могу считать себя Дионисом – богом вечеринок. А все потому что в один из скучных вечеров ко мне решили забежать друзья, и наша вечеринка была настолько скучной, что спасти ее было практически нереально.

Тогда я из подручных средств сумел сделать коктейль, который покорил сердца всей компании. А название этого волшебного напитка Виски-сауэр.

История от моего подписчика Дениса.

Почему я решил сделать алкогольный напиток сам

Я его выбрал не просто так. Во-первых, это неизменная классика. Во-вторых, больше в холодильнике ничего и не было, а пить виски-кола слишком заезжено.

Этот коктейль появился в 1870 году в США. Несмотря на его специфические ингредиенты, вкус этого напитка неотразим и нравится как мужчинам, так и женщинам.

Как раз это очень пригодилось, ведь терпкие и крепкие напитки любят далеко не все женщины.

Виски-сауэр делается на бурбоне, яичном белке, лимонной кислоте и сахарном сиропе, что делает его нежным и гармоничным, так как сладкие компоненты компенсируют кислинку.

Яичный белок при взбивании образует пенку, добавляющую коктейлю изысканности.

Какие ингредиенты потребуются

Куриное яйцо – 1 шт. Лимон или лимонная кислота – 1 ч. л. Сахар – 4 ч. л. Вода. Чашка или бокалы – 2 шт. Бутылка или спортивный шейкер – 1 шт. Виски или бурбон – 40 г.

Я вовсе не бармен, поэтому в качестве инвентаря использовал обычную посуду и даже спортивный шейкер (да простит меня тренер). Для приготовления одного коктейля нам понадобится:

Чтобы правильно подобрать алкоголь для коктейля, достаточно опираться на свои предпочтения, однако особенно вкусно он получается на Jim Beam Apple (Джим Бим Эппл, 1 550 руб. за 0,7 л).

Я использовал то, что нашел в холодильнике - Jack Daniels (Джек Дэниелс, 1 520 руб. за 0,5 л) - и получилось невероятно вкусно.

Перед тем как почувствовать себя настоящим барменом, наполните 2 бокала или чашки на ¼ водой и отправьте в морозилку на 15 минут. Если есть специальная форма для льда, то можно использовать ее вместо одного из бокалов.

Смешайте 4 чайные ложки сахара и 4 чайные ложки воды, а затем поставьте на огонь. Варить смесь нужно до тех пор, пока она не превратится в однородный прозрачный сироп. Главное, не передержать, иначе вместо коктейля получится карамель.

Если есть лимон, то хватит одной чайной ложки кислоты. Я использую сухую кислоту, и просто высыпаю ее в сахарный сироп и размешиваю. Теперь аккуратно разбиваем яйцо и отделяем белок от желтка.

Процесс приготовления: почувствуй себя барменом

Можно вызволить лед из морозилки и приступить к приготовлению коктейля. Если вода замораживалась в чашке, то опустите сосуд под теплую воду, чтобы было проще извлечь его. Раскалываем лед с помощью молоточка или любого тяжелого предмета и отправляем в бутылку.

Виски-сауэр делается методом шейка (Shake) – взбалтывания, смешивания с помощью шейкера. Но, я уверен, не у каждого в доме пылится барный инвентарь, поэтому и используются подручные средства. Этот метод позволит смешать белок с остальными продуктами.

Добавляем в бутылку или спортивный шейкер белок, 40 г виски или бурбона, сахарный сироп и лимонную кислоту. Закрываем крышкой и хорошенько встряхиваем.

Лед взбивает белок и перемешивает ингредиенты, отчего появляется воздушная и нежная пенка. Теперь берем сотейник и переливаем в замороженный бокал.

Благодаря тому, что в нем изначально заморожена вода, кусок льда будет охлаждать напиток, но не станет мешать вкусу коктейля раскрыться.

Какой результат я получил

Так как это классические и простой коктейль, то к нему можно подавать любые блюда: копченый лосось, запеченное мясо, дичь на огне, салаты из морепродуктов, шоколад, кексы, фрукты.

Сочетание кислого и сладкого дает возможность выбрать закуску на свой вкус, чтобы не заморачиваться с готовкой на кухне.

На приготовление такого коктейля у меня ушло 10 минут, и мы получили вкуснейший напиток. А спустя время всем гостям захотелось попробовать сделать его самостоятельно, что заняло время и прибавило настроения.

Так коктейль и мой мастер-класс спасли вечеринку. А как вы развлекаете своих друзей?