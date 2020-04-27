Ромовый Дневник

Как я вновь изобрела вино из мандаринов: по вкусу как сок, но с сюрпризом

Рецепты подписчиков · Вячеслав Буров
Как я вновь изобрела вино из мандаринов: по вкусу как сок, но с сюрпризом

На Новый год один из наших друзей «дед Мороз» принес нам два ящика мандарин. Ребята, скажу вам столько витамина С в моем организме не было никогда! Мы ели их все каникулы.

Но когда насытились, уже смотреть на них не могли, стали угощать друзей и всех, кто приходил в гости, но казалось, что запас был бесконечен … Тогда пришла мысль сделать вино. Буквально недавно снимала пробу и хочу, Вячеслав, поделиться с вашими подписчиками этим прекрасным рецептом.

Ну раз Анне О. так хочется рассказать нам всем о приготовлении мандаринового вина, то кто я такой, чтобы перечить женщине? Приятно прочтения, друзья!

Как пришла идея приготовления вина

Когда в доме есть продукт, на который ты уже смотреть не можешь, начинаешь думать, что полезного из него можно получить. Нужно было что-то придумать. Жалко, если подарок просто испортится.

Решение пришло само, праздник, веселье, алкоголь, а не приготовим ли мне вино из мандаринок? А что, из яблок же готовим, почему из мандаринов не получится.

Где найти рецепт вина из мандаринов? В интернете много различных рецептов, но я по старинке обратилась к книгам. Я почитала несколько пособий по виноделию и «разработала» свой рецепт цитрусового напитка.

Знакомьтесь, мой личный рецепт вина из мандаринов. Ингредиенты, конечно, не из дешёвых, так как мандарины – это не яблоки, которые растут у нас в огороде, но, поверьте, напиток того стоит.

Что потребуется для вина

  1. Мандаринки - 5 кг.
  2. Сахарный песок – 200 г на 1 литр сока
  3. Вода – полстакана на 1 литр сока.
  4. Винные дрожжи – 1 упаковка.

Воды можно добавить больше или меньше. Это как с соком, кто-то любит концентрированный цитрусовый, свежевыжатый, кто-то разбавляет водой. Я представила средний объем, который устроил меня по вкусу.

А теперь о стоимости, давайте посчитаем.

  • килограмм мандаринов по акции можно взять за 50-60 р, итого 5 кг стоит 300 р;
  • дрожжи – около 100 р;
  • сахара на 3 л сока потребует около 600г – это выйдет примерно на 20р.

Итого на все ингредиенты необходимо 420р. А получится должно где-то 2,5 – 3 литра ароматного вина. То есть стоимость 1 литра 150-170 рублей. Не так уж и дорого для качественного алкоголя.

Готовим вино

Приготовление вина достаточно просто, но нужно набраться терпения.

  1. Мандарины тщательно моем, чистим от кожуры. Берем спелые, но без гнили. Чем слаще, тем лучше.
  2. Выдавливаем сок.
  3. Из 5 кг мандарин выходит почти 3 литра сока. Заливаем его в 5 литровую банку.
  4. Добавляем в сок винные дрожжи (по инструкции на упаковке) и 450 г сахара, мякоть отжатых мандаринов, воду.
  5. Размешиваем и закрываем вверх марлей, чтоб не попало никакой пыли.
  6. Через 3 дня на поверхности появится пенная шапка, будет чувствоваться характерный кисловатый запах – брожение началось.
  7. Фильтруем будущее вино через несколько слоев марли в такую же банку. Отжимаем мякоть, выбрасываем ее.
  8. Добавляем 150 г сахара. Все перемешиваем, одеваем сверху резиновую перчатку.
  9. Отправляем в теплое темное помещение. «Ссылка» продлится месяц-полтора. Пока будут подниматься пузырьки со дна, и перчатка будет «стоять».
  10. Через месяц, как закончится брожение. Молодое, почти уже готовое, вино переливаем в бутылки.

Если сока очень много, то следует взять емкость побольше, так как в процессе брожения будет еще формироваться «пенная шапка».
Остается самый последний этап – созревание. В этот период вам придется ждать полгода, когда вино дойдет, периодически его нужно отфильтровывать, так как будет появляться осадок. Если этого не делать – вино закиснет.

Пробуем результат

Да, лучше всего дегустировать вино через 6 месяцев, но я решила откупорить первую бутылку на пробу уже через три – в апреле. Что мы получили в итоге – легкое ароматное вино. Крепость у него небольшая, поэтому многие принимают его за сок, пока не захмелеют.

 

Цвет солнечно-желтый. Вкус и вправду, как мандариновый сок, освежающий с цитрусовым послевкусием.

Если бы я не попробовала это вино, я бы, встретив рецепт в интернете, даже не подумала идти покупать мандарины и делать что-то подобное из них. Так бы лучше слопала. Но попробовав такое вино, теперь всякий раз после Нового года, буду брать 5 кг цитрусовых и готовить несколько бутылочек на лето.

Напиток из мандаринов получается очень приятным на вкус, легким и ароматным. В летний вечерок прекрасно украсит любую беседу.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!
А есть ли у вас рецепты настоек, вин, наливок, которые вы готовите зимой и дегустируете уже летом? Или предпочитаете готовить алкоголь только из свежесобранного осенью урожая?

Похожие статьи

Кофейная настойка: домашний рецепт с простыми ингредиентами

Кофейная настойка: домашний рецепт с простыми ингредиентами

Техника приготовления самогонного аппарата из совсем подручных средств

Техника приготовления самогонного аппарата из совсем подручных средств

Как приготовил абсент и разочаровался ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Как приготовил абсент и разочаровался ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Как сделать бренди в домашних условиях

Как сделать бренди в домашних условиях

Из обычный приправы - в алкогольный напиток: делюсь рецептом необычной настойки на фенхеле для тех кто любит эксперименты

Из обычный приправы - в алкогольный напиток: делюсь рецептом необычной настойки на фенхеле для тех кто любит эксперименты

Для тех, у кого на носу застолье, а времени в обрез: делюсь рецептом быстрой настойки на киви и водке, для которой хватит и недели настаивания

Для тех, у кого на носу застолье, а времени в обрез: делюсь рецептом быстрой настойки на киви и водке, для которой хватит и недели настаивания