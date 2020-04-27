Как я вновь изобрела вино из мандаринов: по вкусу как сок, но с сюрпризом

На Новый год один из наших друзей «дед Мороз» принес нам два ящика мандарин. Ребята, скажу вам столько витамина С в моем организме не было никогда! Мы ели их все каникулы.
Но когда насытились, уже смотреть на них не могли, стали угощать друзей и всех, кто приходил в гости, но казалось, что запас был бесконечен … Тогда пришла мысль сделать вино. Буквально недавно снимала пробу и хочу, Вячеслав, поделиться с вашими подписчиками этим прекрасным рецептом.
Ну раз Анне О. так хочется рассказать нам всем о приготовлении мандаринового вина, то кто я такой, чтобы перечить женщине? Приятно прочтения, друзья!
Как пришла идея приготовления винаКогда в доме есть продукт, на который ты уже смотреть не можешь, начинаешь думать, что полезного из него можно получить. Нужно было что-то придумать. Жалко, если подарок просто испортится.
Решение пришло само, праздник, веселье, алкоголь, а не приготовим ли мне вино из мандаринок? А что, из яблок же готовим, почему из мандаринов не получится.
Где найти рецепт вина из мандаринов? В интернете много различных рецептов, но я по старинке обратилась к книгам. Я почитала несколько пособий по виноделию и «разработала» свой рецепт цитрусового напитка.
Знакомьтесь, мой личный рецепт вина из мандаринов. Ингредиенты, конечно, не из дешёвых, так как мандарины – это не яблоки, которые растут у нас в огороде, но, поверьте, напиток того стоит.
Что потребуется для вина
- Мандаринки - 5 кг.
- Сахарный песок – 200 г на 1 литр сока
- Вода – полстакана на 1 литр сока.
- Винные дрожжи – 1 упаковка.
Воды можно добавить больше или меньше. Это как с соком, кто-то любит концентрированный цитрусовый, свежевыжатый, кто-то разбавляет водой. Я представила средний объем, который устроил меня по вкусу.
А теперь о стоимости, давайте посчитаем.
- килограмм мандаринов по акции можно взять за 50-60 р, итого 5 кг стоит 300 р;
- дрожжи – около 100 р;
- сахара на 3 л сока потребует около 600г – это выйдет примерно на 20р.
Итого на все ингредиенты необходимо 420р. А получится должно где-то 2,5 – 3 литра ароматного вина. То есть стоимость 1 литра 150-170 рублей. Не так уж и дорого для качественного алкоголя.
Готовим виноПриготовление вина достаточно просто, но нужно набраться терпения.
- Мандарины тщательно моем, чистим от кожуры. Берем спелые, но без гнили. Чем слаще, тем лучше.
- Выдавливаем сок.
- Из 5 кг мандарин выходит почти 3 литра сока. Заливаем его в 5 литровую банку.
- Добавляем в сок винные дрожжи (по инструкции на упаковке) и 450 г сахара, мякоть отжатых мандаринов, воду.
- Размешиваем и закрываем вверх марлей, чтоб не попало никакой пыли.
- Через 3 дня на поверхности появится пенная шапка, будет чувствоваться характерный кисловатый запах – брожение началось.
- Фильтруем будущее вино через несколько слоев марли в такую же банку. Отжимаем мякоть, выбрасываем ее.
- Добавляем 150 г сахара. Все перемешиваем, одеваем сверху резиновую перчатку.
- Отправляем в теплое темное помещение. «Ссылка» продлится месяц-полтора. Пока будут подниматься пузырьки со дна, и перчатка будет «стоять».
- Через месяц, как закончится брожение. Молодое, почти уже готовое, вино переливаем в бутылки.
Если сока очень много, то следует взять емкость побольше, так как в процессе брожения будет еще формироваться «пенная шапка».Остается самый последний этап – созревание. В этот период вам придется ждать полгода, когда вино дойдет, периодически его нужно отфильтровывать, так как будет появляться осадок. Если этого не делать – вино закиснет.
Пробуем результатДа, лучше всего дегустировать вино через 6 месяцев, но я решила откупорить первую бутылку на пробу уже через три – в апреле. Что мы получили в итоге – легкое ароматное вино. Крепость у него небольшая, поэтому многие принимают его за сок, пока не захмелеют.
Цвет солнечно-желтый. Вкус и вправду, как мандариновый сок, освежающий с цитрусовым послевкусием.
Если бы я не попробовала это вино, я бы, встретив рецепт в интернете, даже не подумала идти покупать мандарины и делать что-то подобное из них. Так бы лучше слопала. Но попробовав такое вино, теперь всякий раз после Нового года, буду брать 5 кг цитрусовых и готовить несколько бутылочек на лето.
Напиток из мандаринов получается очень приятным на вкус, легким и ароматным. В летний вечерок прекрасно украсит любую беседу.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!А есть ли у вас рецепты настоек, вин, наливок, которые вы готовите зимой и дегустируете уже летом? Или предпочитаете готовить алкоголь только из свежесобранного осенью урожая?