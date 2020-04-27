Как я вновь изобрела вино из мандаринов: по вкусу как сок, но с сюрпризом

На Новый год один из наших друзей «дед Мороз» принес нам два ящика мандарин. Ребята, скажу вам столько витамина С в моем организме не было никогда! Мы ели их все каникулы.

Но когда насытились, уже смотреть на них не могли, стали угощать друзей и всех, кто приходил в гости, но казалось, что запас был бесконечен … Тогда пришла мысль сделать вино. Буквально недавно снимала пробу и хочу, Вячеслав, поделиться с вашими подписчиками этим прекрасным рецептом.

Ну раз Анне О. так хочется рассказать нам всем о приготовлении мандаринового вина, то кто я такой, чтобы перечить женщине? Приятно прочтения, друзья!

Как пришла идея приготовления вина

Когда в доме есть продукт, на который ты уже смотреть не можешь, начинаешь думать, что полезного из него можно получить. Нужно было что-то придумать. Жалко, если подарок просто испортится.

Решение пришло само, праздник, веселье, алкоголь, а не приготовим ли мне вино из мандаринок? А что, из яблок же готовим, почему из мандаринов не получится.

Где найти рецепт вина из мандаринов? В интернете много различных рецептов, но я по старинке обратилась к книгам. Я почитала несколько пособий по виноделию и «разработала» свой рецепт цитрусового напитка.

Знакомьтесь, мой личный рецепт вина из мандаринов. Ингредиенты, конечно, не из дешёвых, так как мандарины – это не яблоки, которые растут у нас в огороде, но, поверьте, напиток того стоит.

Что потребуется для вина

Мандаринки - 5 кг. Сахарный песок – 200 г на 1 литр сока Вода – полстакана на 1 литр сока. Винные дрожжи – 1 упаковка.

Воды можно добавить больше или меньше. Это как с соком, кто-то любит концентрированный цитрусовый, свежевыжатый, кто-то разбавляет водой. Я представила средний объем, который устроил меня по вкусу.

А теперь о стоимости, давайте посчитаем.

килограмм мандаринов по акции можно взять за 50-60 р, итого 5 кг стоит 300 р;

дрожжи – около 100 р;

сахара на 3 л сока потребует около 600г – это выйдет примерно на 20р.

Итого на все ингредиенты необходимо 420р. А получится должно где-то 2,5 – 3 литра ароматного вина. То есть стоимость 1 литра 150-170 рублей. Не так уж и дорого для качественного алкоголя.

Готовим вино

Мандарины тщательно моем, чистим от кожуры. Берем спелые, но без гнили. Чем слаще, тем лучше. Выдавливаем сок. Из 5 кг мандарин выходит почти 3 литра сока. Заливаем его в 5 литровую банку. Добавляем в сок винные дрожжи (по инструкции на упаковке) и 450 г сахара, мякоть отжатых мандаринов, воду. Размешиваем и закрываем вверх марлей, чтоб не попало никакой пыли. Через 3 дня на поверхности появится пенная шапка, будет чувствоваться характерный кисловатый запах – брожение началось. Фильтруем будущее вино через несколько слоев марли в такую же банку. Отжимаем мякоть, выбрасываем ее. Добавляем 150 г сахара. Все перемешиваем, одеваем сверху резиновую перчатку. Отправляем в теплое темное помещение. «Ссылка» продлится месяц-полтора. Пока будут подниматься пузырьки со дна, и перчатка будет «стоять». Через месяц, как закончится брожение. Молодое, почти уже готовое, вино переливаем в бутылки.

Приготовление вина достаточно просто, но нужно набраться терпения.

Если сока очень много, то следует взять емкость побольше, так как в процессе брожения будет еще формироваться «пенная шапка».

Пробуем результат

Остается самый последний этап – созревание. В этот период вам придется ждать полгода, когда вино дойдет, периодически его нужно отфильтровывать, так как будет появляться осадок. Если этого не делать – вино закиснет.Да, лучше всего дегустировать вино через 6 месяцев, но я решила откупорить первую бутылку на пробу уже через три – в апреле. Что мы получили в итоге – легкое ароматное вино. Крепость у него небольшая, поэтому многие принимают его за сок, пока не захмелеют.

Цвет солнечно-желтый. Вкус и вправду, как мандариновый сок, освежающий с цитрусовым послевкусием.

Если бы я не попробовала это вино, я бы, встретив рецепт в интернете, даже не подумала идти покупать мандарины и делать что-то подобное из них. Так бы лучше слопала. Но попробовав такое вино, теперь всякий раз после Нового года, буду брать 5 кг цитрусовых и готовить несколько бутылочек на лето.

Напиток из мандаринов получается очень приятным на вкус, легким и ароматным. В летний вечерок прекрасно украсит любую беседу.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А есть ли у вас рецепты настоек, вин, наливок, которые вы готовите зимой и дегустируете уже летом? Или предпочитаете готовить алкоголь только из свежесобранного осенью урожая?