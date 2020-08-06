Как за день приготовить самогонку: нужен горох, молоко, сахар и немного русской смекалки

Надвигалось открытие рыболовного сезона с обязательным приготовлением ухи и шашлыка. Обычно мы с моим кумом Сан Санычем такие мероприятия не пропускаем. Накануне вечером я зашел к нему обсудить детали предстоящей рыбалки.

Вопросов по снастям и приманкам не возникло. Проверена была и надувная лодка, пролежавшая на чердаке всю зиму. Остался открытым вопрос только по алкоголю для вечерних посиделок перед костром.

Времени особо не было, и я принял решение попробовать сделать все в ускоренном варианте. Забегая вперед, скажу, что товарищи по достоинству оценили мои труды и были немного шокированы набором компонентов и сроками.

Историю прислал мой подписчик Сергей.

Как я обычно поступаю

Изготовить самогон самому? Запросто. Срок приготовления – рекордные сутки! Добавляем сухофрукты – получаем изысканный «виски»!

Для всего этого не нужно иметь академических знаний и покупать дорогое оборудование. Отдельно хочется отметить, что приготовить самогон под силу практически любому, необходимо лишь желание.

До приготовления самогона в ускоренном режиме мною были перепробовано множество рецептов:

классическая «сахарюга» - довольно резкий продукт получается на выходе);

зерновой самогон - много нюансов, из-за которых можно запороть результат;

«фруктово-ягодный микс» - брага работала довольно долго, притом что стояла в теплице;

самогон, изготовленный из просроченного кваса - несмотря на то, что квас был натуральным квасом брожения, процесс протекал довольно вяло, да и качество напитка было не очень.

Никаких сверхъестественных ингредиентов для приготовления нашего чудо-напитка не понадобится. Все можно найти в любом продуктовом магазине.

Итак, начнем.

Ингредиенты

Как я уже упомянул выше, все что нужно для приготовления, можно приобрести в любом продуктовом магазине. Даже в глубинке не составит труда найти нужные ингредиенты в сельпо.

Для замешивания браги нам понадобится:

горох сухой, 1 кг - 30 рублей;

молоко коровье, 1 л - 60 рублей;

сахар, 5 кг - 150 рублей;

дрожжи прессованные, 500 г - 80 рублей;

чистая питьевая вода в количестве 15 литров - бесплатно.

Что касается стоимости всего того, что нам понадобится, она относительно невысока. Конечно, если замешивать брагу из овощей и фруктов, можно удешевить стоимость конечного продукта, но мы сегодня ставим во главу угла как раз скорость изготовления.

Как выгнать самогон на скорую руку

В качестве основы для моего оборудования я взял ведро от доильного аппарата. Очевидным плюсом использования его, а не ведра с крышкой или обычного бидона, стало наличие в верхней закрывающейся части готового отверстия с трубкой.

Не пришлось ничего мудрить с гайками и сверлами для вывода из нашей «скороварки» паров для конденсации.

Вторым важным компонентом нашего аппарата является так называемый холодильник. Именно в нем пары конденсируются и на выходе из него мы получаем готовый напиток. Существует масса схем изготовления спирали или змеевика для охлаждения паров.

Но у нас-то стоит задача сделать быстро и, желательно, из того что есть под рукой. Искать металлические трубки я не стал, чтобы потом их гнуть и придумывать переходники для всех соединений.

На помощь пришли остатки металлопластиковой трубки, оставшиеся после ремонта и 20-литровое ведро из-под краски.

Трубка без проблем гнется руками, диаметр витков выбирается исходя из имеющегося в наличии ведра. Так схематично выглядит мой «холодильник».

Процесс замешивания и приготовления браги

Вот мы и добрались до самого интересного: ускоренного приготовления браги.

Начинать следует с воды. Постепенно помешивая, нужно полностью растворить наши дрожжи в 15 литрах воды. Вода должна быть чуть теплой, не более 30°С.

Если вода будет холодной, это существенно осложнит процесс растворения дрожжей, а если мешать в горячей воде, могут погибнуть сами дрожжи и чуда не произойдет.

После растворения дрожжей нужно добавить поочередно остальные ингредиенты. Последовательность уже не имеет значения. После все нужно тщательно перемешать и оставить брагу работать.

Исходя из личного опыта скажу, что эта брага работает чуть менее суток. Процесс в теории можно сократить даже до 2 часов, но для этого понадобиться постоянно мешать наш полуфабрикат, для чего идеально подойдет стиральная машина активаторного типа.

Не каждый может себе позволить иметь в хозяйстве такую машину, т. к. автоматические стиральные машины давно вытеснили морально устаревшие активаторные.

Проверить готовность браги можно спичкой. Во время жизнедеятельности, дрожжи перерабатывают брагу с выделением углекислого газа. Если поднесенная спичка гаснет, значит процесс брожения еще незавершен.

Отдельно стоит упомянуть, что посуду для браги нужно выбирать с запасом по объему. Моей ошибкой было то, что свободного места в бидоне осталось немного, и я закрыл крышку для того, чтобы внутрь ничего не попало.

Для вентиляции я понадеялся на отверстие в крышке. Как я ошибался. Процесс брожения шел настолько активно, что вокруг моего бидона на полу образовалась приличная лужа.

Дождавшись, чтобы все процессы внутри ведра успокоились, и оно не взорвалось (сомневаюсь, что такое могло произойти, но работала брага очень активно), можно приступать к процессу выгонки.

Собираем нашу «чудо-машину». К выводу из бидона с помощью куска шланга и фитингов подключаем заранее заготовленный змеевик. Опускаем его в ведро и просаживаем второй конец в дырку у основания ведра, герметизируем это место во избежание утечки воды.

К слову, я сделал «холодильник» безпроточным. Что это значит? При такой конструкции по мере нагревания воды ее нужно менять, а в проточном «холодильнике» все происходит за счет подключения входа и выхода для проточной воды из крана.

И вот он момент истины. Зажигаем газ, заливаем воду в ведро и ждем закипания нашего полуфабриката. После закипания, пар, проходя по спирали, конденсируется и стекает в подготовленную емкость.

Что получилось в результате

Отдельно хочется рассказать про фракции готового продукта, их крепость и количество. Всего из почти 20 литров браги у меня получилось около 3 литров самогона. Почему так мало? Объясняю.

Первые 300 грамм, которые получились, называются «голова» или «башка». Они самые крепкие, содержание спирта в них более 60%, но и содержание сивушных масел в них самое высокое. Далее идет фракция, которую мы оставляем.

Крепость ее колеблется в пределах 40-50 % спирта, сивушных масел на порядок меньше, чем в первой фракции. Ну и последняя фракция, которую мы получаем, она по крепости значительно уступает первым двум.

Ее можно использовать для регулировки крепости основного продукта, а можно вместе с «башкой» оставить для следующей партии браги и влить перед выгонкой.

Несмотря на сжатые сроки приготовления, на выходе мы получили продукт, обладающий приемлемой крепостью, обладающий терпким вкусом, не обжигавший рот при употреблении.

Ключевым компонентом, влияющим на скорость, наверное, был горох. В выработанной браге почти не осталось целого гороха, он весь пошел на поддержание процесса брожения.

На каждом из этапов не бойтесь экспериментировать в поисках идеального баланса вкуса и качества. Лично я люблю потом настаивать самогон на сухофруктах.

Он приобретает красивый, приятный цвет и привкус, хотя в этом случае взять максимум от фруктов спирту не удалось. Слишком уж мало было времени.

А вам больше нравится чистый продукт или, настоянный на чем-то?