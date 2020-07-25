Коньяк – это удивительный алкогольный напиток, приготовленный из виноградного спирта.

Сказать честно, я не люблю его, и этому есть несколько причин: во-первых, настоящий коньяк дома приготовить невозможно (кто бы что не говорил), а во-вторых, коньяк значительно уступает по «чистоте» виски, отсюда и головная боль наутро и невозможность мешать его с другими напитками.

Зная, что я давно увлекаюсь самогоноварением, мой близкий товарищ попросил приготовить ему коньяк на день рождения, до которого оставалось два дня.

На все мои заверения, что это невозможно, он ответил только «Ну хоть какой-нибудь». Я никогда еще не делал из самогона коньяк, поэтому мне стало интересно, и я решил попробовать, сегодня я готов поделиться своими результатами.

Историю прислал мой подписчик Олег.

Два способа – «простой» и «очень простой»

Я определил для себя два способа приготовления напитка. Но стоит оговориться, что это все равно не коньяк, а скорее настойка, ведь виноградный спирт в домашних условиях получить если не невозможно, то крайне трудно, и уж тем более не за два дня.

Первый способ заключается в настойке на дубовой щепе или коре, карамелизации продукта и добавлении всевозможных пряностей. Второй – еще проще, он идеально подойдет для тех, кто не является гурманом в вопросе выбора алкогольных напитков.

Достаточно просто закрасить псевдоконьяк дубовыми кубиками, и если человек не отличает по вкусу коньяк от виски, значит, он воспримет это за великолепнейший коньячок.

Главным фактором, влияющим на качество полученного напитка, является его основа. Тот самый самогон, который необходимо правильно выгнать и очистить от вредных примесей, поэтому изготовлению самогона необходимо уделить особое внимание.

Приготовление основы

Ягодной браги. Фруктовой браги. Зерновой браги.

Многие любители-самогонщики уверены, что для приготовления основы для псевдоконьяка лучше всего гнать продукт из:

Но это не так. Наш коньяк – это настойка, поэтому единственное условие, которое мы ставим основе, это ее чистота. Дополнительные ароматы, послевкусие и привкус все равно будут перебиты ингредиентами для настаивания продукта.

Я использовал обыкновенную, самую дешевую сахарную брагу. Гнать с фруктовой, а тем более с зерновой, конкретно в данном случае я считаю пустой тратой денег. Брага на турбодрожжах у меня уже была, поэтому оставалось ее просто перегнать.

Перегонять необходимо осторожно, тщательно отделяя головы. Оставлять даже малейшую долю хвостов не имеет смысла, так как никакого приятного аромата у сахарной браги не будет, что бы вы не предпринимали.

Достаточно перегнать два раза, но лучше три, только после третей перегонки я уверен в чистоте продукта на выходе.

Настаиваем два псевдоконьяка

Я взял две трехлитровые банки и заполнил их на 2/3 дистиллятом крепостью 45°. В одну из них я просто забросил 5 штучек дубовых кубиков, приобретенных в специализированном алкогольном магазине.

Стоят они копейки, но дают уверенность, что они обработаны и не содержат в древесине никаких паразитов. Я понимаю, что если червячок попал в спирт – то это проблемы червячка, но все же мне было бы неприятно ощутить его у себя во рту.

Со второй банкой я немного заморочился: добавил 5 грамм дубовой наструганной щепы, пару бутончиков гвоздики, грамм кориандра, два мускатных ореха и две палочки корицы. Но и это не все, я раскалил на паровой бане около 300 грамм сахара, сделав нечто среднее между карамелью и сиропом.

Влив сладкую жижу, я тщательно все перемешал, герметично закрыл обе банки и поставил их в теплое темное место.

Так как время у меня было ограничено, напитки настаивались всего двое суток или даже того меньше, но делать было нечего, перелив чудо «коньяк» в презентабельного вида бутылки я отправился к товарищу на праздник.

Результат

Стоит отметить, что один из полученных коньяков действительно вышел достойный. Тот, что был настоян на пряностях.

Ему бы постоять еще недельку-другую, и было бы вообще отлично. Более того, я бы добавил в следующий раз туда мед вместо карамели, да – не коньяк, но вышла бы интересная медовуха.

Второй же напиток не вызвал восторга ни у кого. Возможно, я переборщил с кубиками, но складывалось впечатление, что я не пью коньяк, а ем плинтус. Жесткий и неприятный деревянный привкус оставался во рту еще долго.

Как показала практика, если уже делать напиток – то делать его нормально. «Очень простые» варианты вообще редко приводят к достойному результату, и я в который раз в этом убедился. А как вы делаете коньяк из самогона?