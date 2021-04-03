Поспорил с мужиками, что моя настойка лучше их банальной самогонки и победил: делюсь рецептом "Клюковки" на замороженной клюкве из Пятерочки

На днях поехал со своими друзьями в деревню на отдых, к своему дедушке. Человек он старой закалки со стандартными деревенскими традициями. Это, конечно, и приготовление самогона, и вечерние «чаепития». Вот на подобный пир мы и попали.

Старшее поколение меня с друзьями начало учить грамотно жить. А обязательное правило жизни – это пить только настоящий чистый русский самогон. И ничего больше! Поддавшись активной дискуссии, я ввязался в спор.

И заявил, что моя домашняя настойка на клюкве ничем не уступает деревенскому эксклюзиву. Кстати, готовить ее совершенно несложно, а результат будет отличным хоть готовь ее на самогоне, хоть на водке.

Историей поделился подписчик блога Анатолий.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Рецептов настойки на клюкве достаточно много, но мне больше по душе классический. Никакого специального оборудования для его приготовления не требуется. Пригодится только кастрюля или стеклянная банка.

Для классической настойки нужны 3 ингредиента:

ягоды клюквы замороженные – 250 гр. (в «Пятерочке» упаковку 300 гр. купил за 259 рублей);

водка «Беленькая» – 0,5 л (приобрел в том же минимаркете по акции за 249 рублей);

сахар – 2 столовых ложки (за килограмм – 46 рублей).

Для приготовления настойки рекомендую использовать именно замороженные ягоды клюквы. После разморозки они дадут больше сока и сделают спиртное максимально насыщенным. Если вы купили свежую клюкву, переберите ее. Для настойки непригодны недозрелые и плохие ягоды! Затем уберите в морозилку на сутки.

Продукцию «Красной цены» считают недостаточно качественной, отчего и цена на нее низкая. Но не в первый раз покупаю именно их замороженную клюкву – доволен. Поэтому и вам рекомендую.

Сахар можно заменить медом. Количество определяйте по своим предпочтениям. Поскольку клюква придаст напитку кислинки, сладости можно добавить и побольше.

Процесс приготовления

Для начала клюкву размораживаю, пересыпаю в тару и хорошенько разминаю ступкой. Должна получиться густая кашица, без целых ягод. Затем перекладываю в банку, заливаю водкой (или самогоном), закрываю и интенсивно встряхиваю. Разминать ягоды клюквы нужно до тех пор, пока не получится вот такая алая кашица.

Подготовленную смесь ставлю в угол комнаты недалеко от батареи и накрываю полотенцем. В отличие от большинства настроек, клюквенную нужно настаивать строго в тепле, а не в холоде. Но на баллон не должен попадать солнечный свет.

Спустя 2 недели встряхиваю банку, открываю, добавляю сахар, перемешиваю. Оставляю еще на сутки, затем фильтрую через марлю. Убираю в холодильник, чтобы потом продегустировать настойку охлажденной.

Что получится в итоге

Несмотря на большое количество водки, в настойке не особо чувствуется ни ее запах, ни вкус. Клюква обладает способностью нивелировать спирт и делать его практически неощутимым.

Цвет алый, насыщенный. Аромат приятный, ягодный. Вкус с кислинкой, но достаточно мягкий, освежающий. По крепости около 25-30 %, что достаточно немного для настойки (процент снижается за счет сочетания ягод с алкоголем).

После фильтрации настойка получается чистой, прозрачной.

По этому рецепту готовлю клюквенную настойку уже не в первый раз. И хочу дать совет – чем дольше она настаивается, тем вкуснее получается результат. Рекомендую выдерживать не минимальный срок в 2 недели, а хотя бы месяц.

Как подавать и с чем употреблять

В результате получил около 0,7 л отменной настойки за небольшую цену. По себестоимости выгодно. На закупку продуктов потратил 554 рубля. При этом и клюква, и сахар остались в запасе. Если вместо водки брать самогон, то получится и того дешевле.Клюквенная настойка только настаивается в тепле, а хранить ее нужно исключительно в прохладном месте. Если держать бутылку в холодильнике, настойка будет подаваться охлажденной, как и принято по правилам. Если будете дегустировать ее сразу после приготовления, рекомендую пробовать, добавив в бокал кусочек льда.

Настойка из клюквы станет отличным дополнением к ужину. Хорошо сочетается с любыми мясными блюдами. В виде легкой закуски советую колбасную и сырную нарезки.

Поскольку вкус клюквенной настойки с кислинкой, закусывать можно и сладостями. Хорошо сочетается с шоколадом, медом, кондитерскими изделиями.

Мне очень по душе самое простое сочетание – стопочка клюквенной настойки с ложечкой меда.

Достаточно часто делаю настойку на клюкве, но именно по описанному мной классическому рецепту. Вкус очень приятный, хотя и кисловатый. Думаю, что пора внести разнообразие в свои эксперименты. Посоветуйте, как еще можно приготовить клюквенную настойку?

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!