Представьте: вы сидите на веранде уютного кафе где-то под Сочи, вокруг шумят деревья, а в вашем стакане плещется темная, ароматная жидкость с насыщенным вкусом кофе и легкими нотками пряностей. Это кофейная настойка — напиток, который покоряет с первого глотка. Вернувшись домой, я решил повторить этот шедевр, но вместо вкусного напитка получил горькую жижу. Сегодня я расскажу, как избежать моих ошибок и приготовить идеальную кофейную настойку дома.

Историю прислал подписчик блога Антон, рецепт из Сочи.

Что понадобится для приготовления

Важно! Для настойки лучше использовать натуральный зерновой кофе. Растворимый кофе не подойдет — он не даст нужного аромата и вкуса.

После возвращения домой я начал изучать рецепты и спрашивать советы у друзей. Оказалось, что приготовить кофейную настойку в домашних условиях не так уж сложно. Главное — правильно подобрать ингредиенты и не торопиться.

Итак, вот что вам понадобится:

Кофе. Лучше всего брать сорт «Арабика». Он отличается насыщенным вкусом и ароматом. Пакет обойдется примерно в 150–300 рублей. Алкогольная основа. Подойдет качественная водка или самогон. Я использовал водку «Смирновъ» — 1 литр за 633 рубля. Стеклянная емкость. Подойдет банка или бутылка с плотной крышкой. Я взял обычную 3-литровую банку, в которой жена обычно солит огурцы. Марля и вата. Они понадобятся для фильтрации готовой настойки.

Процесс приготовления: как не повторить мои ошибки

Обратите внимание! Не нужно сыпать много кофе. Достаточно 30–40 зерен на литр алкоголя.

Сначала я решил, что чем больше кофе, тем лучше. В итоге высыпал в банку целый пакет зерен и залил их литром водки. Это была ошибка, которая привела к тому, что настойка получилась горькой и непригодной для употребления.

Мой сосед, который зашел в гости, объяснил мне, в чем была проблема. Вместе мы решили попробовать еще раз. На этот раз я взял 38 зерен (на всякий случай) и залил их литром водки. Банку плотно закрыл и убрал в темное место.

Совет: Спрячьте банку подальше от посторонних глаз. Иначе жена или кот могут задать неудобные вопросы.

Настойка должна была настаиваться месяц. Но я не выдержал и через три недели решил проверить результат. Процедил жидкость через марлю и вату, разлил по бутылкам и отправился к соседу на дегустацию.

Что получилось в итоге

Важно! Чтобы снизить крепость, добавьте 2–3 столовые ложки сахара на литр настойки и оставьте ее еще на 1–2 недели.

Как можно улучшить рецепт

Настойка получилась крепкой, с насыщенным кофейным ароматом. Вкус был терпким, с легкой горчинкой, но приятным. Однако градус оказался слишком высоким, и сосед посоветовал добавить сахар.После добавления сахара и дополнительной выдержки настойка стала мягче и приятнее на вкус. Мы с соседом оценили результат в гараже, подальше от любопытных глаз.Когда первая бутылка была опустошена, мы задумались, как сделать настойку еще интереснее. Оказалось, что кофе отлично сочетается с другими ингредиентами.

Вот несколько идей для улучшения:

Мед . Добавьте 2–3 столовые ложки меда для мягкости и сладости.

. Добавьте 2–3 столовые ложки меда для мягкости и сладости. Пряности . Корица, кардамон или ваниль придадут настойке изысканный аромат.

. Корица, кардамон или ваниль придадут настойке изысканный аромат. Цитрусовая цедра. Лимонная или апельсиновая цедра добавит легкую свежесть.

Обратите внимание! Экспериментируйте с добавками, но не переборщите. Иначе можно перебить вкус кофе.

Итог

Кофейная настойка — это не только вкусный, но и интересный напиток, который можно приготовить дома. Главное — не торопиться, соблюдать пропорции и дать напитку достаточно времени для настаивания.

А вы пробовали делать кофейную настойку? Делитесь своими рецептами и экспериментами в комментариях!

P.S. Кот, кстати, до сих пор на меня в обиде. Но это уже другая история.