Помню, как-то раз сидели с другом на привале, в походе с ночевкой за чашкой крепкого кофе. Солнце уже давно скрылось за горизонтом, рядом пылал костерок, а мы просто разговаривали по душам.
Перебирали разные темы. Речь как-то зашла о ликерах из 90-х годов прошлого века, от которые мне не довелось тогда даже пробку понюхать в силу молодости.
Как пришла идеяМне вспомнился легендарный в свое время «Калуа». В 90-х его не каждый мог себе позволить, но многие стремились его хотя бы раз попробовать. Мне довелось сделать это дважды, да и то, как говорится, по счастливому стечению обстоятельств уже гораздо позже 90-х.
Друг лишь усмехнулся. Он сказал, что да, действительно, попробовать «Калуа» было сложно. Еще сложнее было его достать. Но они со своей компанией (мы с ним в то время еще не общались) выкручивались из положения довольно просто – готовили ликер самостоятельно.
Я удивился, мне такая мысль не приходила в голову ни тогда, ни в более позднее время, хотя подписчики, бывало, делились рецептами. В общем, недолго думая, после прибытия домой мы договорились попробовать приготовить «Калуа» в домашних условиях, чтобы, так сказать, вспомнить молодость.
Интересный факт! Ликер Калуа был изобретен в Мексике в начале XX века.
ИнгредиентыИтак, через несколько дней мы закончили маршрут. 2 дня ушло на отоспаться и отдохнуть. Однако про свою идею мы не забыли. Поэтому, как только ноги снова смогли нормально ходить мы с другом сразу же направились в магазин.
Ликер решили готовить дома у товарища, благо жена у него уехала в командировку, и никто не мог нам помешать заниматься нашими алкогольными делами. Однако вернемся к магазину. Для приготовления «Калуа» пришлось приобрести:
- 120 гр. зернового кофе. Мы взяли Арабику за 345 руб.
- 600 гр. сахара - 45 руб.
- 2 стручка ванили - 349 руб.
- 0,75 л чистой воды - 50 руб.
- 1 л водки. Мы взяли две бутылки Медведя по 500 руб. за каждую. Можно было нагнать самогона, но времени на вызревание браги не было.
Обратите внимание! Водку можно заменить ромом или бренди.Ну вот в принципе и все. Не очень дешевый вышел ликер, но все-таки поностальгировать хотелось. Да и открыть для себя что-то новое в мире алкоголя я тоже был совсем не прочь.
ПриготовлениеВ общем, ингредиенты успешно закуплены, и мы принялись за приготовление ликера.
Кофе был смешан с 750 мл воды и оставлен настаиваться на 12 часов, после чего пришлось его процедить через специальный фильтр. Далее мы перелили жидкость в банку (пришлось немного доливать воды до прежнего объема, какая-то ее часть осталась в процеженном жмыхе).
Добавили сахар и мешали до тех пор, пока он полностью не растворился. Залили в банку литр водки и закинули ваниль, стручки которой предварительно разрезали. Тара была плотно закрыта и оставлена настаиваться в шкафу на 2 недели.
Обратите внимание! При использовании ванильного экстракта срок настаивания можно сократить до 5 дней.По прошествии отведенного срока мы вновь профильтровали ликер и разлили его по бутылкам. Друг сказал, что лучше дать ему настояться еще несколько дней. В общем, предварительный срок дегустации как раз совпадал с нашими выходными. Все как говорится, складывалось прекрасно.
РезультатК выходным мы тщательно подготовились. Соорудили небольшой столик с хорошей закуской, обеспечили себе культурный досуг в виде фильма про кругосветное путешествие и приготовились ностальгировать.
Достали бутылки с нашим импровизированным «Калуа». По цвету ликер почти не отличался от хорошо обжаренного кофе. Кофе же преобладал во вкусе и запахе. Однако кроме хорошо узнаваемого аккорда, чувствовалась легкая сладость, которая практически полностью заглушала спиртовые нотки.
Долго мы в тот вечер сидели с товарищем. Вспоминали 90-е, что тогда ели и пили, да и просто свою жизнь в то непростое время. А какие ликеры конца прошлого века запомнились вам?
