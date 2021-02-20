Помню, как-то раз сидели с другом на привале, в походе с ночевкой за чашкой крепкого кофе. Солнце уже давно скрылось за горизонтом, рядом пылал костерок, а мы просто разговаривали по душам.

Перебирали разные темы. Речь как-то зашла о ликерах из 90-х годов прошлого века, от которые мне не довелось тогда даже пробку понюхать в силу молодости.

Как пришла идея

Мне вспомнился легендарный в свое время «Калуа». В 90-х его не каждый мог себе позволить, но многие стремились его хотя бы раз попробовать. Мне довелось сделать это дважды, да и то, как говорится, по счастливому стечению обстоятельств уже гораздо позже 90-х.

Друг лишь усмехнулся. Он сказал, что да, действительно, попробовать «Калуа» было сложно. Еще сложнее было его достать. Но они со своей компанией (мы с ним в то время еще не общались) выкручивались из положения довольно просто – готовили ликер самостоятельно.

Я удивился, мне такая мысль не приходила в голову ни тогда, ни в более позднее время, хотя подписчики, бывало, делились рецептами. В общем, недолго думая, после прибытия домой мы договорились попробовать приготовить «Калуа» в домашних условиях, чтобы, так сказать, вспомнить молодость.

Интересный факт! Ликер Калуа был изобретен в Мексике в начале XX века.

Ингредиенты

Итак, через несколько дней мы закончили маршрут. 2 дня ушло на отоспаться и отдохнуть. Однако про свою идею мы не забыли. Поэтому, как только ноги снова смогли нормально ходить мы с другом сразу же направились в магазин.

Ликер решили готовить дома у товарища, благо жена у него уехала в командировку, и никто не мог нам помешать заниматься нашими алкогольными делами. Однако вернемся к магазину. Для приготовления «Калуа» пришлось приобрести:

120 гр. зернового кофе. Мы взяли Арабику за 345 руб. 600 гр. сахара - 45 руб. 2 стручка ванили - 349 руб. 0,75 л чистой воды - 50 руб. 1 л водки. Мы взяли две бутылки Медведя по 500 руб. за каждую. Можно было нагнать самогона, но времени на вызревание браги не было.

Обратите внимание! Водку можно заменить ромом или бренди.

Приготовление

Ну вот в принципе и все. Не очень дешевый вышел ликер, но все-таки поностальгировать хотелось. Да и открыть для себя что-то новое в мире алкоголя я тоже был совсем не прочь.В общем, ингредиенты успешно закуплены, и мы принялись за приготовление ликера.

Кофе был смешан с 750 мл воды и оставлен настаиваться на 12 часов, после чего пришлось его процедить через специальный фильтр. Далее мы перелили жидкость в банку (пришлось немного доливать воды до прежнего объема, какая-то ее часть осталась в процеженном жмыхе).

Добавили сахар и мешали до тех пор, пока он полностью не растворился. Залили в банку литр водки и закинули ваниль, стручки которой предварительно разрезали. Тара была плотно закрыта и оставлена настаиваться в шкафу на 2 недели.

Обратите внимание! При использовании ванильного экстракта срок настаивания можно сократить до 5 дней.

Результат

По прошествии отведенного срока мы вновь профильтровали ликер и разлили его по бутылкам. Друг сказал, что лучше дать ему настояться еще несколько дней. В общем, предварительный срок дегустации как раз совпадал с нашими выходными. Все как говорится, складывалось прекрасно.К выходным мы тщательно подготовились. Соорудили небольшой столик с хорошей закуской, обеспечили себе культурный досуг в виде фильма про кругосветное путешествие и приготовились ностальгировать.

Достали бутылки с нашим импровизированным «Калуа». По цвету ликер почти не отличался от хорошо обжаренного кофе. Кофе же преобладал во вкусе и запахе. Однако кроме хорошо узнаваемого аккорда, чувствовалась легкая сладость, которая практически полностью заглушала спиртовые нотки.

Долго мы в тот вечер сидели с товарищем. Вспоминали 90-е, что тогда ели и пили, да и просто свою жизнь в то непростое время. А какие ликеры конца прошлого века запомнились вам?

*Злоупотребление алкоголем вредно для вашего здоровья!