Зашел как-то ко мне в гости мой кум Сан Саныч. Конкретной цели визита он не назвал. Мы коротали время за обсуждением абсолютно разных тематик: от устройства вселенной до проблем питьевой воды и численности сусликов в Южной Африке.

Совершенно случайно разговор коснулся нашей излюбленной темы экспериментов с алкоголем или «хенд мейда», как мы его называем. Мы пришли к выводу, что неплохо было бы с осеннего урожая винограда заколотить домашнее вино.

У вас растет виноград, который не обладает выдающимися вкусовыми качествами? У вас поспел невиданный доселе урожай винограда, и вы не знаете куда деть такое количество ягоды? Из него можно приготовить вино с насыщенным вкусом, ароматом и цветом, чем не дать пропасть сырью.

Не зря же древние греки почитали бога виноделия Диониса. Именно он по древним преданиям научил людей готовить незамысловатый и в то же время такой изысканный напиток.

История моего подписчика Николая.

Почему я решил сделать вино сам

У многих осенью дома, на даче, у родственников созревает виноград. Кто-то выращивает его специально для виноделия, кто-то растит столовые сорта.

В моем случае дома еще дедом были посажены несколько кустов синего винограда, который отличается отменной урожайностью. Вкусовыми качествами и размерами он явно не вышел. На вкус кислый, косточки крупные.

Из года в года в год он служил только эстетическим навесом во дворе, который спасал от жары, пока меня не посетила сакральная мысль: «А не изготовить ли из него вино, раз он больше ни на что не годится?».

Уже позже я узнал, что при Советском Союзе этот сорт использовался именно для подобных целей. Решено, осталось дождаться осени, когда виноград полностью созреет.

Какие ингредиенты потребуются

Для приготовления домашнего вина нам потребуется собственно сам виноград, сахар, кипяченая вода и больше ничего.

Даже как-то непривычно получается, что кроме затрат времени, не нужны особые финансовые вливания, а само получившееся вино не стыдно будет поставить на стол и гостям и выпить бокал за ужином самому.

Сахар необходим потому, что процессу естественного брожения не хватает природных сахаров самого винограда. Если не сделать все по пропорциям, то можно получить уксусное брожение вместо вина.

Если есть желание сделать крепленое вино по типу Кагора, понадобится спирт или на худой конец водка. С пропорциями каждый решает сам, в идеале использовать в процессе ареометр и доливать спиртосодержащую жидкость до нужного градуса.

Однако лично я предпочитаю довольствоваться тем процентом содержания спирта, который получился в результате естественного брожения.

Процесс приготовления

Вот мы и подкрались к самому интересному моменту – процессу изготовления.

Наш виноград созрел. В средней полосе это обычно происходит в начале октября. У других сортов и в других климатических зонах созревание может быть раньше, но обязательное условие: виноград должен быть спелым. Именно у спелого винограда концентрация дрожжей на гроздях максимальна.

Внимание! Если ягоды собирать осенью, важно не дать заморозкам «прихватить» наше будущее сырье, т. к. часть дрожжей от низких температур может погибнуть, из-за чего процесс брожения неминуемо затянется.

4-7 кг винограда;

10 литров воды;

4 кг сахара.

После сбора винограда ни в коем случае его нельзя мыть. Нужно очистить грозди от кисточек, тем самым ягоды начнут пускать сок. Очищенные ягоды следует подавить и засыпать в пластиковую или эмалированную посуду подходящего размера. Тут можно добавить сахар, разведенный в кипяченой воде. Пропорции следующие:

Все нужно перемешать и оставить в теплом месте.

Существуют варианты давить ягоды вместе с кисточками, т. к. дрожжевые грибы присутствуют и на них, но лично я этим не занимаюсь: на вовремя собранных ягодах дрожжей должно хватить.

Примерно спустя месяц-два (классический срок – 40 дней) косточки должны полностью отделяться от плодов. На этом этапе нам нужно наше будущее вино процедить, избавив его от косточек и шкурок винограда.

Для этого идеально подойдет марля. Процесс процеживания очень важен, т. к. без него сложно будет получить чистый напиток без взвесей. Профильтрованную смесь разливаем в стеклянную тару, более известную как «бутыли».

Далее нам нужно изготовить «индикатор работы вина». За этим научным названием скрываться обычная медицинская перчатка с дырочкой, натянутая на горлышко «бутыли».

Дрожжи, в процессе своей жизнедеятельности перерабатывают сахара в спирт с выделением углекислого газа. Углекислый газ старается выйти из посуды, встречая на своем пути перчатку. Таким образом, она надувается.

Когда процесс брожения заканчивается, перестает выделяться и углекислый газ. Перчатка сдувается, сигнализируя нам о том, что пора переходить к следующему этапу – отделению вина от осадка.

Для этих же целей можно использовать гидроборт – маленькую трубочку, выходящую из крышки и опущенную в небольшую емкость с водой – по пузырькам из которого можно определить, идет ли процесс брожения. Но использование перчатки как-то практичнее и мудрить ничего не нужно.

Слив лучше всего делать с помощью шланга от капельницы. Бутыль с отработавшим вином нельзя поднимать и выливать просто через горлышко, так как поднимется осадок, и мы получим на выходе мутную жижу, а по шлангу капельницы нектар стечет, не прихватив с собой ничего лишнего.

Если все сделать правильно, то уже весной можно будет снимать пробу со свежеприготовленного вина.

Какой результат я получил

Что у нас вышло в итоге? Вино вышло чистым, с рубиновым оттенком, очень приятным на вкус, в меру крепким. Содержание спирта я не измерял, но по ощущениям получилось около 12-15%. Золотая середина в виноделии.

Теперь можно разлить вино в бутылки или прямо в «бутыли» прятать уже в прохладное и темное место. Вино прекрасно хранится годами, не теряя своих свойств.

Количества вина, получившегося с одного урожайного куста, моей семье вполне должно хватить до следующего сезона.

Существует много способов приготовления домашнего вина, я лишь описал личный опыт. Одно могу утверждать совершенно точно – результатом я каждый раз остаюсь доволен.

Домашнее вино не идет ни в какое сравнение с тем, что можно приобрести в магазине. Тем более что все сделано своими руками, отчего напиток приобретает какой-то особенный шарм. Вы со мной согласны?